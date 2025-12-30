40年にわたり、IBMとIntelは、テクノロジーとビジネスを結び付ける領域で協業してきました。両社のパートナーシップは、イノベーションと信頼、そしてお客様に実社会での価値をもたらすことを基盤としています。

現在、両社はIBM Cloud®上でIntel® Gaudi® 3 AIアクセラレーターなど、革新的でコスト効率と柔軟性に優れたコンピューティング・ソリューションを推進しています。両社はIBM Research®の力とIntelの専門知識を活かし、半導体技術の進展を推進しています。また両社は、テクノロジー、オープンなエコシステム、そしてIBM Consulting®の深い専門知識に支えられ、お客様に実社会での成果を提供しています。