IBMとIntelは、オープンなエコシステムを推進し、コスト効率と柔軟性に優れたエンタープライズ向けコンピューティング・ソリューションを提供することで、エンタープライズAIと半導体の進展を加速しています。
AI時代のトランスフォーメーションを加速

40年にわたり、IBMとIntelは、テクノロジーとビジネスを結び付ける領域で協業してきました。両社のパートナーシップは、イノベーションと信頼、そしてお客様に実社会での価値をもたらすことを基盤としています。

現在、両社はIBM Cloud®上でIntel® Gaudi® 3 AIアクセラレーターなど、革新的でコスト効率と柔軟性に優れたコンピューティング・ソリューションを推進しています。両社はIBM Research®の力とIntelの専門知識を活かし、半導体技術の進展を推進しています。また両社は、テクノロジー、オープンなエコシステム、そしてIBM Consulting®の深い専門知識に支えられ、お客様に実社会での成果を提供しています。

 
IBM Cloud上のIntel Gaudi 3

IBM Cloud上のIntel Gaudi 3 AIアクセラレーターを活用し、高性能、柔軟なデプロイ、オープンな開発により、生成AIワークロードをコスト効率よく拡張できる新たなAIソリューションの創出・革新・導入を実現します。

テクノロジー・イノベーション IBM® Watson NLP、Intelテクノロジーによりパフォーマンスを向上
Intel® Xeon® Scalableプロセッサーにより、IBM Watson NLPのお客様はパフォーマンスの向上を実現できます。
IBM watsonx.dataとIntel最適化：
IBMとIntelは連携し、Intel®プロセッサー上でのwatsonx.dataを加速しました。これらの最適化は、第4世代および第5世代のIntel® Xeon® Scalableプロセッサーにおいて、より高いパフォーマンスを実現することが実証されています。
Intelテクノロジーがwatsonx.ai上のRAGを加速
テキスト埋め込みモデル向けwatsonx.aiサーバーを加速するための協業。
IBM Storage Fusion HCI搭載第4世代Intel Xeonプロセッサー
IBM Storage Fusion HCIと第4世代Intel Xeonプロセッサーを活用することで、企業は既存インフラのフットプリントと消費電力を削減しながら、高度なケイパビリティーを引き出すことができます。
半導体の研究開発における協業

IBMとIntelは、半導体テクノロジーの可能性の限界を押し広げています。両社は、次世代のロジック、パッケージング、チップアーキテクチャの進化に注力するとともに、より高い性能の実現、さらなるエネルギー効率の向上、そして一層のスケール拡大を可能にする新素材の探求にも取り組んでいます。
Albany Nanotechでの連携

IBMとIntelは、世界で最も先進的な半導体R&D拠点の1つである、NY CREATESのAlbany NanoTech Complexで協業しています。両社のチームは、材料研究やリソグラフィー、パッケージングや統合など、幅広い分野で連携しています。
材料とプロセスのイノベーション

チップの製造方法や性能を向上させる革新的な材料の開発と適用に向けて、両社は連携して取り組んでいます。この進歩は、生成AIのような新たなワークロードが、これまで以上に半導体テクノロジーに高い要求を課す中で、特に重要です。
未来への展望

IBMの研究分野における強みとIntelの製造スケールを融合することで、研究室から製造現場への移行を加速させています。
ニュース Red Hatによるllm-dコミュニティの立ち上げと分散型生成AI推論の大規模化
Red HatとIBMが主導し、Intelの支援を受けて展開される、生成AIの将来における最重要課題である大規模推論に応える新たなオープンソース・プロジェクトです。
Intel Gaudi 3 AIアクセラレーター、IBM Cloudで提供開始
IBM Cloud上のIntel Gaudi 3 AIアクセラレーターを活用して、新たなAIソリューションを実現する方法をご紹介します。
Intel社とIBMが提携し、AIイノベーションのコスト・パフォーマンスを向上
本記事では、この協業の内容とその影響についてご紹介します。詳細はこちら
IntelとIBMが企業のイノベーションを加速させている方法
IBM CloudとIntel、新たな機密コンピューティング・ソリューション、Intel Foundry Accelerator Cloud Allianceのパートナーシップ、ならびにグローバル・サミット・シリーズを発表しました。
IBM CloudとIntelが新しいカスタム・クラウド・サンドボックスを発表
IBM Cloud Virtual Server for VPCのお客様は、さまざまなアプリケーションにおいて、第2世代および第4世代のIntel Xeonプロセッサーの性能を試すことができるようになりました。
クライアントとのイノベーション創出

過去2年間にわたり、IntelとIBMは、顧客向けにネットワーキングおよび教育を目的とした16回のグローバルイベント・シリーズを開催してきました。これらのイベントには2,500名を超える参加者が集まり、Intelテクノロジーによって加速されたIBM Cloudソリューションを活用し、エンタープライズAI、セキュリティ、ハイブリッドクラウドの成果を最大化する方法が紹介されました。

参加者は、収益の成長につながる、より新しく付加価値の高い顧客体験をどのように創出しているのかを業界のリーダーから学ぶことができます。今後のイベントは、パリ、サンパウロ、トロント、東京で開催される予定です。
IBM Cloudで使えるIntelエコシステム VMwareソリューション
既存のツール、テクノロジー、スキルを使用して、VMwareワークロードをIBM Cloudに移行できます。Red Hat OpenShiftとの統合と自動化により、AI、分析などのサービスによるイノベーションを加速しましょう。
SAPソリューション
ビジネスのIT環境を強化する高性能のインフラストラクチャーとソリューションを導入しましょう。SAP on IBM Cloudは、セキュリティー、信頼性、コンプライアンスのニーズに対応できるエンタープライズ対応のクラウドです。
Red Hatソリューション
オープンソース開発者のグローバル・コミュニティのイノベーションと、業界モデル、クラウド、AI に関する比類のない専門知識を組み合わせることで、課題をより迅速に克服し、より良い成果を生み出しましょう。
IBM Confidential Computing
IBM Cloud上で提供されるIBM Z、IBM LinuxONE、そしてIntel® Xeon®による、業界で最も幅広いデータ・セキュリティーおよび暗号化テクノロジーを活用して、データを保護します。
IBM Cloud Virtual Server for VPC
最大限のネットワーク分離と制御を実現しながら、迅速に起動できる、高いスケーラビリティーを備えたシングル・テナントおよびマルチ・テナントの仮想マシンです。また、Intel Xeonプロセッサーが、シンプルで強力かつセキュアな環境の構築を可能にします。
IBM Cloud Bare Metal Servers
100％専用であるシングルテナントのBare Metal Serversにより、最大限のパフォーマンス、セキュリティー、制御を実現します。また、Intel Xeonプロセッサーが、シンプルで強力かつセキュアな環境の構築を可能にします。
参考情報 IBMが、企業のAI活用を本格展開
IBM Cloudは、Intel Gaudi 3 AIアクセラレーターを活用し、容易に導入できるハイブリッドクラウド・ソリューションに加えて、スケーラビリティーとコスト効率を提供します。
IntelとIBM Cloud、より強力な連携
Intelテクノロジーで加速されたIBM Cloudは、現在から将来にわたってハイブリッドクラウドの可能性を最大化するために必要な、TCOに配慮したパフォーマンス、セキュリティー、柔軟性を提供するよう設計されています。
科学的アプローチ
Intelの業界をリードする強みと、IBM Consulting Advantageに基づくIBM Consultingの「サイエンス・オブ・コンサルティング」アプローチを組み合わせることで、最新テクノロジーの活用を通じて、お客様の未来に向けた変革を加速できるよう支援します。
