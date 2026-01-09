タスマニア大学、IBMと提携して学術ワークフローを合理化し、学生のエクスペリエンスを強化
タスマニア大学（UTAS）は、教育、研究、イノベーションにおける卓越性が認められています。さまざまな都市にキャンパスを構えるUTASは、学生、研究者、業界パートナーとの協力的なコミュニティーを育んでいます。しかし、複雑な学術プロセスのために、パーソナライズされたサポートとイノベーションが遅れました。コース資料の検索、研究文書の収集、倫理承認の取得、管理上の提出書類の処理は、学生と研究者にとって時間がかかり非効率的であり、結果的に遅延が生じ、イノベーションが妨げられていました。
これらの課題に取り組むために、UTASは、倫理基準を遵守し、AIテクノロジーの安全な導入を確保しながら、ワークフローを簡素化し、意思決定を迅速化し、創造、発見、コラボレーションの時間を確保できる、スケーラブルでインテリジェントなソリューションを必要としていました。
UTASはIBMと提携して、 AI学習と運用をどのようにサポートできるかを再考しました。この取り組みは、ICTスクールのAI CourseMateプロジェクトから始まりました。このプロジェクトでは、学生と研究者がIBM® watsonx.ai®AI Studioを使用してAIアシスタントを共同開発しました。具体的には、IBMwatsonx Orchestrateソリューションがすべてのエージェントのコア・プラットフォームとして機能し、学生や研究者がローコード/ノーコード・ツールで教材へのアクセスを簡素化できるようにしました。すべてのAIモデルを監視、追跡、管理するために、IBM watsonx.governanceツールキットを使用しました。
IBM Cloud®プラットフォームを基盤としたこの取り組みは、エージェントAIを大学のシステムに導入する上で役立ち、UTASは手動プロセスからインテリジェントでスケーラブルなソリューションに移行できるようになりました。この実装は、AIの教室を超えた適用性だけでなく、責任あるAIの開発と導入の重要性を浮き彫りにしました。
UTASとIBMの連携は、学習と運用に大きな成果をもたらしました。AI CourseMateのプロトタイプは、学生が教育機関向けのリソースへのアクセスを簡素化し、手作業を減らすインテリジェントなエージェントを共創できるようにしました。このソリューションにより、エージェントによる自動処理を通じて90.9%の応答精度と88%の申請の成功率が達成されました。
IBM Cloud上でホストされる最小実行可能製品（MVP）は、管理ワークフローを合理化し、学生と職員の両方にインテリジェントなサポートを提供するエージェントAIソリューションの可能性を検証しました。この取り組みにより、業務効率が改善され、学部を超えた協働が促進され、学生に実際のAIを体験させることができました。これは、学界と業界の共同設計によって、スケーラブルで倫理的なAIソリューションをどのように生み出すことができるかを示すものです。
タスマニア大学（UTAS）は州内唯一の大学であり、教育、研究、持続可能性の卓越性で世界的に認められており、気候変動対策において世界で第1位にランクされています。ホバート、ランシトン、バーニー、シドニーにキャンパスを構えるUTASは、世界的な課題を解決し、現実世界に影響を与えるため、イノベーションと実践的な学習を推進しています。
