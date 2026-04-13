AIを活用した開発分析で持続可能なエネルギーへの普遍的なアクセスを加速

手頃な価格で信頼性が高く、持続可能なエネルギーへのアクセスは、依然として現代の最も根強い開発上の課題の1つです。国連開発計画（UNDP）とミシガン大学のデータによると、現在でも、10億人以上の人々が、信頼できる、手頃な価格、または適切なエネルギー・サービスにアクセスできない状態で生活しています。現代のエネルギー・サービスへのアクセスが不足していると、医療提供、教育プログラムの成果、デジタル接続、産業の生産性、気候レジリエンスなど、開発のほぼすべての側面が制限されます。官公庁・自治体や開発パートナーにとっての課題は、アクセス・ギャップの規模だけでなく、開発インパクトを最大化するために、限られた公的資本と民間資本をどこに、どのように投資するかを決定するという複雑さも生じます。

従来の電力アクセス統計は、多くの場合、国家レベルで高度に集計され、より広範な開発、公平性、気候への考慮とは十分に関連付けられていません。国がクリーン・エネルギーへの移行を加速する中、政策立案者は、気候変動と社会経済的リスクを統合し、より公平で開発に沿った投資判断を下すツールを必要としています。また、潜在的な持続可能なエネルギー政策と投資シナリオから開発成果を予測することで、意思決定に情報を提供できるモデリングの必要性も高まっています。

この課題に取り組むために、UNDPは地理空間データ、AI、開発の専門知識を組み合わせた分析および意思決定支援機能の強化を目指し、IBMと協力して、エビデンスに基づくエネルギー計画を大規模に支援する分析モデルを共同開発しました。