AIを活用した開発分析で持続可能なエネルギーへの普遍的なアクセスを加速

UNDPとIBM、AIと地理空間情報を活用して、公平かつ包括的なエネルギー転換を支援
手頃な価格で信頼性が高く、持続可能なエネルギーへのアクセスは、依然として現代の最も根強い開発上の課題の1つです。国連開発計画（UNDP）とミシガン大学のデータによると、現在でも、10億人以上の人々が、信頼できる、手頃な価格、または適切なエネルギー・サービスにアクセスできない状態で生活しています。現代のエネルギー・サービスへのアクセスが不足していると、医療提供、教育プログラムの成果、デジタル接続、産業の生産性、気候レジリエンスなど、開発のほぼすべての側面が制限されます。官公庁・自治体や開発パートナーにとっての課題は、アクセス・ギャップの規模だけでなく、開発インパクトを最大化するために、限られた公的資本と民間資本をどこに、どのように投資するかを決定するという複雑さも生じます。
従来の電力アクセス統計は、多くの場合、国家レベルで高度に集計され、より広範な開発、公平性、気候への考慮とは十分に関連付けられていません。国がクリーン・エネルギーへの移行を加速する中、政策立案者は、気候変動と社会経済的リスクを統合し、より公平で開発に沿った投資判断を下すツールを必要としています。また、潜在的な持続可能なエネルギー政策と投資シナリオから開発成果を予測することで、意思決定に情報を提供できるモデリングの必要性も高まっています。
この課題に取り組むために、UNDPは地理空間データ、AI、開発の専門知識を組み合わせた分析および意思決定支援機能の強化を目指し、IBMと協力して、エビデンスに基づくエネルギー計画を大規模に支援する分析モデルを共同開発しました。
がクリーン・エネルギー公平性指数に選出
電力アクセス予測モデルの対象
UNDPはIBMと協力し、国を支援するために、国連の17の世界目標のひとつである「持続可能な開発目標7（SDG7）」（すべての人に手頃な価格で信頼できる持続可能な近代的エネルギーを確保する）に向けた進捗を加速させるための高度な分析ツールを開発しました。
このパートナーシップにより、UNDPの国家レベルの開発専門知識および政策リーダーシップと、IBMのAI、クラウド・コンピューティング、地理空間分析の能力が結集しました。これらのモデルは、IBM Impact Acceleratorプログラムを通じて開発されたもので、エビデンスに基づく政策立案や投資計画のための高解像度データの利用可能性と有用性を強化するものです。
ストニー・ブルック大学と共同開発したクリーン・エネルギー公平性指数（CEEI）は、官公庁・自治体や開発パートナーが、クリーン・エネルギーへの投資が最大の公平性と開発効果をもたらす場所を特定するのに役立つように設計された地理空間分析モデルです。このモデルは、クリーン・エネルギーの可能性、社会経済的ニーズ、インフラの準備状況、気候関連リスクなどの複数の側面を空間的に明示的な指数に統合します。統合された気候リスク指標と環境データにより、将来の脆弱性を反映するモデルの能力が強化されます。統合ダッシュボードでユーザーは各要因をカスタマイズして、その影響を評価できるため、アフリカ大陸全体で情報に基づいた意思決定を下すことができます。
電力アクセス予測モデルはIBM watsonx.aiで作成されました。エンタープライズ・グレードのAI開発スタジオ、IBM Cloud、オープンソースの機械学習モデル。IBM Environmental Intelligenceが提供する地理空間データ、人口統計データ、インフラデータ、土地利用データを使用して、2030年までの電力アクセス予測を1kmの解像度で作成し、現在の開発軌道の下で取り残されるリスクのある人口を特定するのに役立ちます。過去のアクセスマップとは異なり、予測モデルを使用すると、政策立案者は将来のアクセス・ギャップを予測し、代替シナリオを検討できます。これには、アフリカ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東を含む南半球のデータが含まれています。
これらの公開ツールを組み合わせることで、記述的な統計を超えて、将来を見据えた、空間的に詳細な意思決定のサポートに向けて進むように設計されており、政府や開発パートナーがエネルギー投資を公平性、気候レジリエンス、国家開発の優先事項に合わせて調整できるようになります。
UNDPとIBMの協力を通じて、UNDPは政府の電力アクセスの拡大とクリーン・エネルギーの公平性の推進において支援する能力を強化してきました。クリーン・エネルギー公平性指数は、アフリカの53の国にわたる地域化された洞察を提供し、クリーン・エネルギーのデプロイメントが包括的な開発の成果をサポートできる優先分野を特定するのに役立ちます。電力アクセス予測モデルはグローバルで、アフリカ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東の102の国を対象としています。
UNDPチームと外部ユーザーは、フィルタリング、比較、シナリオ探索をサポートする直感的なダッシュボードを通じてモデルを操作できます。これらのツールは、政策立案者が十分なサービスを受けていない人々を特定し、トレードオフを理解し、より公平な政策と投資ストラテジーを策定するのに役立ちます。能力開発は、この取り組みのコンポーネントとなっています。UNDPのチームとパートナーは、ツールのトレーニングと応用的な使用を通じて、公平性、気候リスク、将来のアクセスの考慮をエネルギー計画とプロジェクト設計に統合する能力を強化しました。この強化された能力によって、UNDPは、より多くの情報に基づいた政策対話を支援し、長期的な開発効果を最大化し、公正で包括的なエネルギー転換を推進するエネルギー投資の特定と優先順位付けにおいて、政府と資金提供パートナーをより効果的に支援することができます。
UNDPがクリーンで包括的なエネルギーへの移行を加速する各国を支援し続ける中、AIを活用した分析と地理空間ツールは、進捗状況を測定し、リスクを予測し、各国が公平かつ持続可能なエネルギー移行を推進するために不可欠なものとなっています。
国連開発計画（UNDP）は、約170の国で、貧困の根絶、格差の縮小、危機や気候変動に対するレジリエンスの構築に取り組んでいます。国連の開発機関として、UNDPは、政府機関の強化、持続可能なエネルギーと金融へのアクセス拡大の支援、包括的でレジリエント、かつ持続可能な開発を推進することで、各国の持続可能な開発目標の達成を支援しています。
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