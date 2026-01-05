Tech Mahindra社とIBMは、スピード、正確性、ガバナンスによって文書処理を変革します
テクノロジー・コンサルティングおよびデジタル・ソリューション・プロバイダーであるTech Mahindra社は、クライアントが巨大な非構造化ドキュメントに隠された情報に埋もれていることに気づきました。財務報告書、契約書、オンボーディング・フォームなどのこれらの文書は、多くの場合、100ページ以上に及び、テキスト、複雑な表、画像が混在しています。このデータから価値を抽出するためには時間がかかり、手作業で、エラーが発生しやすく、フォーマットやレイアウトが大きく変化するたびに複雑さが増します。
Tech Mahindra社は、これらのプロセスの自動化が重要であることを認識していましたが、本当のチャンスはインテリジェンスにあると認識していました。生成AIを複雑な文書構造の理解と推論に適用することで、顧客は意思決定を加速し、新たな効率性を実現できます。しかし、多くの組織は依然として慎重であり、ガバナンス、透明性、管理について懸念がありました。AIの機能と信頼という二つの課題に取り組むことが、Tech Mahindra社のIBMとのコラボレーションにおける基盤となりました。
Tech Mahindra社はIBMと共同で、Document AmplifAlerを開発しました。これは、企業が複雑な文書を管理し、理解する方法を変革するために設計された次世代の生成AIプラットフォームです。IBM® watsonx.aiのAIスタジオ、IBM® Granite 13b基盤モデル、IBM® Deep Searchで構築されたDocument AmplifAlerは、マルチエージェント、マルチモデルAIを使用して、テキスト、表、画像を組み合わせた膨大でデータ量の多いドキュメントから洞察を抽出、分析、強化します。
Document AmplifAlerプラットフォームを際立たせているのは、責任あるAIの基盤であることです。AIガバナンスのためのIBM® watsonx.governanceツールキットを中核に据えることで、Document AmplifAlerは、AI駆動型のすべてのプロセスが透明で、説明可能で、コンプライアンスに準拠していることを確保し、信頼と説明責任に関する企業の懸念に対処するのに役立ちます。
IBM® watsonxの製品ポートフォリオを使用して構築されたDocument AmplifAlerにより、Tech Mahindra社は、企業が大量の文書を含むワークフローをインテリジェントな自動化プロセスに変換し、効率、正確性、速度を向上できるよう支援しています。高度なAIと組み込み型のガバナンスを組み合わせることで、顧客は完全な制御とコンプライアンスを維持しながら、より迅速な結果を実現しています。
Tech Mahindra社のクライアントは、さまざまな業界で具体的なビジネス成果を上げています。
watsonx.governanceを統合することで、Document AmplifAlerのすべてのAIのアウトプットは透明性が高く説明可能となるため、これらの企業は自信を持ってAIを導入し、規制上の期待に応え、責任を持ってイノベーションを拡大できるようになります。Tech Mahindra社とIBMは一緒に、Tech Mahindra社の顧客が信頼できるAIの可能性を最大限に解き放つことで、ビジネスの進め方を変革できるよう支援しています。
Document AmplifAlerは、企業顧客のオンボーディングから契約書のレビューや請求書の照合まで、さまざまな業界の顧客が意思決定を迅速化し、業務効率を高めて、データに隠された洞察を明らかにできるように支援しています。Tech Mahindra社とIBMは、単なるソリューションにとどまらず、共同でAIセンター・オブ・エクセレンス（CoE）を設立し、500人以上の実務者を訓練し、スケーラブルで将来に備えたエンタープライズ・グレードのAIの導入を継続的に推進しています。
Tech Mahindra社は、業種・業務を超えたグローバル企業にテクノロジーとデジタル・ソリューションを提供し、比類なきスピードで変革的な拡大を実現します。148,000人以上の専門家が在籍しており、世界中の1,100を超えるクライアントにサービスを提供しています。同社は、コンサルティング、情報技術、エンタープライズ・アプリケーション、ビジネス・プロセス・サービス、エンジニアリング・サービス、ネットワーク・サービス、顧客体験と設計、AIとアナリティクス、クラウドとインフラストラクチャー・サービスなど、幅広いサービスを提供しています。同社は、気候変動と自然保護に配慮した未来を創造するために積極的に先頭に立っている世界的な企業を表彰する「Sustainable Markets Initiative（サステナブルな市場イニシアチブ）」に代表される「Terra Carta Seal」を受賞した世界初のインド企業です。Tech Mahindra社は、1945年に設立されたMahindraグループの一員であり、最大かつ最も賞賛されている多国籍企業連合の1つです。
