IBM® watsonxの製品ポートフォリオを使用して構築されたDocument AmplifAlerにより、Tech Mahindra社は、企業が大量の文書を含むワークフローをインテリジェントな自動化プロセスに変換し、効率、正確性、速度を向上できるよう支援しています。高度なAIと組み込み型のガバナンスを組み合わせることで、顧客は完全な制御とコンプライアンスを維持しながら、より迅速な結果を実現しています。

Tech Mahindra社のクライアントは、さまざまな業界で具体的なビジネス成果を上げています。

エネルギー業界：AI搭載の文書検索と要約により、法務アナリストの生産性が30％向上





出版： クライアントの訴訟事件一覧表の準備時間を70%削減し、より迅速な顧客エンゲージメントとエクスペリエンスの向上を実現





通信： 最適化された文書処理、クエリー管理、データ組織化により、年間500,000ポンド以上を削減





金融サービス： 顧客のオンボーディングと決済ワークフローの大幅な効率化により、手作業によるデータ抽出を最大50％～70％削減

watsonx.governanceを統合することで、Document AmplifAlerのすべてのAIのアウトプットは透明性が高く説明可能となるため、これらの企業は自信を持ってAIを導入し、規制上の期待に応え、責任を持ってイノベーションを拡大できるようになります。Tech Mahindra社とIBMは一緒に、Tech Mahindra社の顧客が信頼できるAIの可能性を最大限に解き放つことで、ビジネスの進め方を変革できるよう支援しています。

Document AmplifAlerは、企業顧客のオンボーディングから契約書のレビューや請求書の照合まで、さまざまな業界の顧客が意思決定を迅速化し、業務効率を高めて、データに隠された洞察を明らかにできるように支援しています。Tech Mahindra社とIBMは、単なるソリューションにとどまらず、共同でAIセンター・オブ・エクセレンス（CoE）を設立し、500人以上の実務者を訓練し、スケーラブルで将来に備えたエンタープライズ・グレードのAIの導入を継続的に推進しています。