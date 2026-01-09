IBMで従業員エンゲージメントと効率性を強化することで顧客体験を改善
著名なコンタクト・センター・サービス・プロバイダーであるTahtoは、顧客組織のペースの速い環境の中で従業員の生産性とエンゲージメントを向上させるという課題に直面していました。市場におけるリーダーシップを維持するため、同社は従業員のモチベーションを高め、業務効率を強化する戦略的ソリューションを必要としていました。
アプローチは多面的である必要がありました。Tahtoは、サービスを定義する人間的要素を損なうことなく、従業員の業績指標を慎重に分析し、企業目標を個々のターゲットと一致させる方法を必要としていました。この個人的な対応は、顧客満足度と顧客ロイヤルティーに直接影響するため、譲れないものでした。しかし、生産性の向上とパーソナライズされた共感的なサービスとのバランスを取ることは、革新的なソリューションを必要とする課題であることが判明しました。
Tahto社はIBMに目を向けました。具体的にはIBM® watsonx.data®データ・ストアとIBM Cloud Pak for DataソリューションをAIトランスフォーメーションのデータ・アーキテクチャー基盤として選びました。従業員の労働力にわたる112の重要業績評価指標を分析することで、Tahto社は個々の目標、目的、成果を調整し、200を超える事業活動にわたる従業員の行動と生産性に関する知見を得ることができました。
実装から得た知見をもとに、Tahto社は包括的な目標マトリックスを作成し、各従業員の役割にカスタマイズされた責任、能力、強みを割り当てました。このカスタマイズされたアプローチは、従業員のモチベーションと生産性の両方を向上させることにつながりました。
さらに、AIを活用したこれらの知見をTahto社独自のプラットフォームであるGuildaに統合することで、運用を簡素化し、パーソナライズされた目標、ゲーム化された体験、従業員のエンゲージメントと権限に関わるターゲットを絞ったアクションが促進されました。その結果、プロセスの数は40からわずか5に減少し、エージェントはカスタマー・サービスの重要な人的要素を失うことなく、顧客とのやり取りをパーソナライズする余裕が得られました。
このソリューションを実装して以来、Tahto社のビジネス環境が根本的に変わりました。IBMとの戦略的パートナーシップにより、同社は従業員のエンゲージメントと生産性の目標を上回る成果を上げただけでなく、全体的な業務効率を最適化することができました。IBMのツールを通じて利用できるようになったパノラマ・データの知見とパーソナライズされた目標設定機能により、継続的な改善に根ざした高業績文化を育むことができました。
効率性、エンゲージメント、事業運営において有望な改善が見込まれる中、Tahto社はIBMとのパートナーシップを深めることを計画しています。これは、イノベーションに共感的な考え方が含まれていれば、その結果が変革をもたらす可能性があることを実証するためです。
Tahto社は、ブラジルをリードする顧客体験（CX）およびビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）プロバイダーであり、14の業界で30社以上の顧客と8,000人以上の従業員を抱えています。戦略的かつ運用上の統合をもとに、技術基盤と専門知識を活用して事業を運営しています。同社は、顧客の多様なニーズを満たすために、高度なデジタル・ツールと人間中心のアプローチを組み合わせたカスタマイズされたソリューションを提供し、さまざまな事業分野にサービスを提供しています。
