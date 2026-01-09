Tahto社はIBMに目を向けました。具体的にはIBM® watsonx.data®データ・ストアとIBM Cloud Pak for DataソリューションをAIトランスフォーメーションのデータ・アーキテクチャー基盤として選びました。従業員の労働力にわたる112の重要業績評価指標を分析することで、Tahto社は個々の目標、目的、成果を調整し、200を超える事業活動にわたる従業員の行動と生産性に関する知見を得ることができました。

実装から得た知見をもとに、Tahto社は包括的な目標マトリックスを作成し、各従業員の役割にカスタマイズされた責任、能力、強みを割り当てました。このカスタマイズされたアプローチは、従業員のモチベーションと生産性の両方を向上させることにつながりました。

さらに、AIを活用したこれらの知見をTahto社独自のプラットフォームであるGuildaに統合することで、運用を簡素化し、パーソナライズされた目標、ゲーム化された体験、従業員のエンゲージメントと権限に関わるターゲットを絞ったアクションが促進されました。その結果、プロセスの数は40からわずか5に減少し、エージェントはカスタマー・サービスの重要な人的要素を失うことなく、顧客とのやり取りをパーソナライズする余裕が得られました。