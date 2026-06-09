業務停止を最小限に抑えた基幹システム基盤の刷新と進化

こうした課題に対し、四国電力は段階的にリソースを調整するアプローチを採用しました。まず既存のIBM® Power9（E950）にメモリーを追加、開発サーバーを構築し、S/4HANAが必要とする実サイズを正確に把握。これにより、品質保証サーバー→本番サーバーの順に負荷と要件を確認しながら、適切にサイジングし、都度、必要なメモリー等を追加することにしました。

一方、ERPシステムのS/4HANA移行プロジェクトを進める中で、先行してCISのPower８（S824）保守サービス終了への対応が必要となりました。

このため、Power9（E950）に対する品質保証・本番サーバー用メモリーを追加する計画を見直し、CISのPower８（S824）の取替に合わせて、ERPシステムも収容可能な基盤として最新のIBM® Power10（E1050）を導入。高い処理性能と大容量メモリーに加え、IBM® PowerVMによる仮想化基盤とShared Processor Poolを用いたCPUリソース共有により、S/4HANA、ECC6.0その他のアプリケーションなど複数のシステムが並行稼働する環境でも安定したリソース配分を可能にし、突発的なワークロード増にも柔軟に対応できる構成となりました。

さらに四国電力は移行後の運用も見据え、今後のS/4HANAのパフォーマンス改善や、開発環境の準備などにも柔軟に対応できるよう、物理コアの迅速なアクティベーションが可能な構成を採用しました。これにより、今後の業務変化にもスピーディーに対応できる柔軟な情報システム基盤が整いました。

なお、CISのPower10（E1050）への移行時には、停止時間を抑えるため、IBM® Storage間での高速データコピー（V7000からFS7200）を活用した移行方法を採用しました。これにより、サーバー移行にかかる作業工程を大幅に圧縮し、業務影響を抑えつつ、実質１日という短期間で新サーバーへの移行が完了しました。