自動化により請求処理のサイクルタイムを短縮し、生産性を向上
ある大手保険請求管理会社は、紙を多用する手作業のプロセスに依存しながら、増加する請求件数に対応するのに苦慮していました。従業員は文書の確認やデータの再入力、古いシステムの操作に何時間も費やし、1日あたり処理できる請求はわずか15件でした。スピードと正確性が求められる業界において、このボトルネックは成長と競争力を脅かす重大な課題となっていました。
顧客の期待が高まり、運用コストも増大する中、この保険会社は、処理時間を短縮し、従業員がより付加価値の高い業務に専念できるスケーラブルなソリューションを必要としていました。課題は明確でした。モダナイゼーションは単なる選択ではなく、不可欠な取り組みだったのです。
保険金請求プロセスをモダナイズするため、この保険会社はIBMゴールド・ビジネス・パートナーであるSalient Process社と提携し、オーダーメイドの自動化およびAIソリューションを導入しました。Salient はクライアントと緊密に連携し、ワークフローのマッピングや自動化の機会の特定を行うとともに、スムーズな導入を支援しました。
Salientは、繰り返し作業を排除するのに役立つIBM Robotic Process Automation（RPA）テクノロジーと、従業員のプロセスをデジタル化・合理化するIBM Business Automation Workflowプラットフォームを導入しました。さらに、 IBM watsonx.aのAIソリューション・スイートにより、保険会社は大規模言語モデル（LLM）を活用して、複雑で情報量の多い文書からデータを抽出できるようになりました。
その結果、保険会社のビジネス洞察、Salient Processの専門知識、IBMのテクノロジーを組み合わせたインテリジェントな自動化への移行により、エラーが削減され、請求処理がより迅速でスマート、かつスケーラブルな業務へと変革しました。
「IBM RPA、Business Automation Workflow、IBM watsonxを統合することで、クライアントは1日あたり15件の請求処理から最大288件へ、生産性は20倍向上し、サイクル時間が4倍速くなりました」とFrench氏は述べています。
インテリジェントな文書処理により、この保険会社はオペレーションを拡大し、予定より早く成長目標を達成することができました。ワークフローの合理化と迅速な対応により、顧客満足度が向上し、競争上の優位性を確保しています。
今日、Salient Process社は、IBMのオートメーションとAIソリューションで構築された新たなデジタルイノベーションに取り組む保険会社にとって、信頼できるパートナーであり続けています。
2011年に設立され、ワイオミング州シャイアンに拠点を置くSalient Processは、組織が業務を合理化し、プロセスの成果を組織の目標に整合させるのを支援するビジネス・オートメーション・サービス企業です。プロセスファーストのAI、プロセス・マッピング、マイニング、意思決定管理、RPA、ワークフロー・オートメーションを提供し、効率化とコスト削減を推進しています。Salientはクライアントと提携し、請求処理を自動化し、スケーラブルな成長を可能にするカスタマイズソリューションを提供しています。
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM、IBMロゴ、およびwatsonx.aiは、IBM Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。