ある大手保険請求管理会社は、紙を多用する手作業のプロセスに依存しながら、増加する請求件数に対応するのに苦慮していました。従業員は文書の確認やデータの再入力、古いシステムの操作に何時間も費やし、1日あたり処理できる請求はわずか15件でした。スピードと正確性が求められる業界において、このボトルネックは成長と競争力を脅かす重大な課題となっていました。

顧客の期待が高まり、運用コストも増大する中、この保険会社は、処理時間を短縮し、従業員がより付加価値の高い業務に専念できるスケーラブルなソリューションを必要としていました。課題は明確でした。モダナイゼーションは単なる選択ではなく、不可欠な取り組みだったのです。