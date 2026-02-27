ROX Hi-Tech社とIBMがIBM Power Virtual Serverで安全かつスケーラブルな災害復旧を実現
ミッションクリティカルなSAP HANAワークロードを実行するあるグローバルな製造会社では、オンプレミスの本番環境が長時間停止し、オペレーションが中断され、事業継続性に関する深刻な懸念が生じました。ダウンタイムが生産性、収益、顧客コミットメントに直接影響する業種・業務において、経営陣は災害復旧（DR）機能を強化する必要性を認識していました。
組織は、信頼を回復するだけでなく、業界標準に準拠し、リスクを最小限に抑え、コストのかかるプラットフォーム再構築やアーキテクチャーの変更を回避できるDRソリューションを必要としていました。従来のアプローチは資本集約的で、デプロイに時間がかかり、将来の成長をサポートするために必要な柔軟性に欠けていました。コストを管理し、長期的な拡張性を確保しながら、SAP HANAのレジリエンスと復旧速度を向上させることが課題であることは明白でした。
IBMはROX Hi-Tech社と協力して、IBM Powerとストレージ・ソリューションの組み合わせを設計・デプロイしました。このソリューションにより、信頼性の高いフェイルオーバーを通じて事業継続性を強化し、既存の環境を再プラットフォーム化したり再構築したりすることなく災害復旧のリスクを軽減できました。
ROX Hi-Tech社は、インフラストラクチャー、SAPアプリケーション、セキュリティーにまたがる一連の体系的かつ詳細な技術ワークショップを通じてトランスフォーメーションを先導し、これにより、復旧目標に対する利害関係者との強力な連携と信頼を実現しました。IBM Power Virtual Server上での概念実証は、詳細な機能デモによって補完されるもので、プラットフォームのレジリエンス、性能、シームレスな統合への対応力を検証しました。並行して、ROX Hi-Tech社は、SAPの専門家に早期から積極的に関与してもらい、コアERPプロセスとの完全な連携を確保するために、PowerVS上で異種環境向けの堅牢なSAP HANA災害復旧アーキテクチャーを設計しました。
このソリューションは、IBM Power Virtual Server上に堅牢なインフラストラクチャーをデプロイし、SAP HANAネイティブ複製を実装することで、クライアントの災害復旧アプローチをモダナイズし、環境全体での継続的なデータ同期と迅速な復旧を可能にしました。
IBM Cloud Object Storageは、バックアップと復元データのための安全でスケーラブルなレポジトリを提供するために統合され、データ保護を強化し、災害復旧シナリオ中の信頼性の高い復旧をサポートしました。災害復旧フレームワークは、PowerVS上でホストされるSAPシステムとシームレスに統合され、堅牢で標準に準拠した事業継続性基盤を可能にしました。
この動きにより、資本集約型のインフラストラクチャーからOpExベースのクラウド・モデルへの移行が可能になると同時に、将来の拡張性とイノベーションをサポートする250以上のIBM cloudサービスへのアクセスが可能になりました。この協力パートナーシップを通じて、IBMとROX Hi-Tech社は、他のクラウド・プラットフォームとは一線を画す、安全で将来性のある災害復旧ソリューションを提供しました。
トランスフォーメーションに続き、組織はミッションクリティカルなワークロードに対する事業継続性と災害復旧体制を大幅に強化しました。モダナイズされた環境により、ダウンタイムのリスクは最大80％削減され、システムの性能は30％向上し、より信頼性の高いオペレーションと中断時の迅速な復旧が可能になりました。
このソリューションは、レジリエンスとパフォーマンスだけでなく、スケーラブルかつ安全で将来に備えたIT基盤を確立し、長期的な成長を支えています。IBM Power Virtual Server上でOpExベースのクラウド・モデルを採用することで、組織はコストの柔軟性を高めながら、IBM Cloudサービスの幅広いエコシステムにアクセスできるようになりました。自動復旧、ガバナンスの向上、エンタープライズ・グレードの信頼性の向上により、お客様はIBMとROX Hi-Tech社の継続的なパートナーシップによりサポートされ、進化するビジネス需要に適応し、自信を持って拡張できるようになりました。
ROX ハイテック社は、インフラスラクチャー、SAP、クラウド、ネットワーク・セキュリティソリューションを専門とする戦略的ITソリューション・プロバイダーです。インドで設立された同社は、様々な業種・業務のグローバル企業と提携し、IBMとSAPの業界最先端のテクノロジーを活用して、将来に備えたレジリエントなIT環境の設計、デプロイ、管理を行っています。
