IBMはROX Hi-Tech社と協力して、IBM Powerとストレージ・ソリューションの組み合わせを設計・デプロイしました。このソリューションにより、信頼性の高いフェイルオーバーを通じて事業継続性を強化し、既存の環境を再プラットフォーム化したり再構築したりすることなく災害復旧のリスクを軽減できました。

ROX Hi-Tech社は、インフラストラクチャー、SAPアプリケーション、セキュリティーにまたがる一連の体系的かつ詳細な技術ワークショップを通じてトランスフォーメーションを先導し、これにより、復旧目標に対する利害関係者との強力な連携と信頼を実現しました。IBM Power Virtual Server上での概念実証は、詳細な機能デモによって補完されるもので、プラットフォームのレジリエンス、性能、シームレスな統合への対応力を検証しました。並行して、ROX Hi-Tech社は、SAPの専門家に早期から積極的に関与してもらい、コアERPプロセスとの完全な連携を確保するために、PowerVS上で異種環境向けの堅牢なSAP HANA災害復旧アーキテクチャーを設計しました。

このソリューションは、IBM Power Virtual Server上に堅牢なインフラストラクチャーをデプロイし、SAP HANAネイティブ複製を実装することで、クライアントの災害復旧アプローチをモダナイズし、環境全体での継続的なデータ同期と迅速な復旧を可能にしました。

IBM Cloud Object Storageは、バックアップと復元データのための安全でスケーラブルなレポジトリを提供するために統合され、データ保護を強化し、災害復旧シナリオ中の信頼性の高い復旧をサポートしました。災害復旧フレームワークは、PowerVS上でホストされるSAPシステムとシームレスに統合され、堅牢で標準に準拠した事業継続性基盤を可能にしました。

この動きにより、資本集約型のインフラストラクチャーからOpExベースのクラウド・モデルへの移行が可能になると同時に、将来の拡張性とイノベーションをサポートする250以上のIBM cloudサービスへのアクセスが可能になりました。この協力パートナーシップを通じて、IBMとROX Hi-Tech社は、他のクラウド・プラットフォームとは一線を画す、安全で将来性のある災害復旧ソリューションを提供しました。