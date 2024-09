コスト削減と運用の合理化を目的とした全体的なビジネス・トランスフォーメーションの一環として、O-I社は、SAPデータとビジネス・データを、老朽化したOracleシステムから IBM Db2プラットフォームに移行しました。 移行はスムーズに進み、結果として7桁の節約、ストレージ要件の50%削減、パフォーマンスの30%向上が実現しました。

ビジネス上の課題 コストを最適化し、業務運営を変革するための全社的な取り組みの一環として、Owens-Illinois, Inc.(O-I)のIT部門は、よりコスト効率が高く、回復力のあるデータベース・プラットフォームを必要としていました。

成果 50%削減 データ・ストレージ使用量 最大30%の向上 データベースのパフォーマンス 7桁のコスト削減 総所有コスト(TCO)

ビジネス上の課題の詳細 変化の時 ガラス容器製造で115年の歴史を持つO-I社は、コスト構造の見直しとオペレーションの最適化に向けて変革を進めていました。同社のIT部門にとって、この変革は既存のデータベース・インフラストラクチャーを批判的な目で再検討することを意味していました。O-I社は長年にわたり、Oracleデータベース上でビジネス・オペレーションを運営してきましたが、CIO(最高情報責任者)のRod Masney氏とSAPインフラストラクチャーおよびエンタープライズ・プラットフォーム担当ディレクターのRay Case氏は、新しいデータベース・ソリューションを検討する時期が来たと感じていました。 「コストを削減する必要がありました。より価値のある領域に資金を投入できるようにするためです」とCase氏は言います。「これまでそうしてきたからという理由で、ソフトウェアのメンテナンスにお金を払うということは、必ずしも正しい答えとは限りません」 同社のチームが新しいデータベースを検討するにあたって、考慮すべきポイントがたくさんありました。Masney氏は言います。「コストだけの問題ではありません。確かに、コストは優先事項の上位にはありますが、信頼性、サプライヤーとの関係性、そして当社のシステムが確実に利用できるかどうかも重要です。改めて全体像を把握し直しました」 ペタバイト規模のデータが5つの大陸にまたがり、78拠点の製造施設をサポートしているため、特に難しい問題でした。新しいプラットフォームは、同社のSAPインフラストラクチャーだけでなく、製造システム、注文、納品、請求、調達、在庫などのデータ・フィードもサポートしています。

今日の環境においてITの予算を増やすことは難しいため、競争上の優位性をもたらしてくれるプロジェクトに資金を投入するための方法を見つける必要があります。 Ray Case Director of SAP Infrastructure and Enterprise Platforms Owens-Illinois, Inc.

概要と経緯の詳細 スムーズな移行 O-I社は、IBMビジネス・パートナーであるDXC Technology社の協力を得て、Db2プラットフォームにデータを移行することを決定しました。「長年にわたるIBMとの関係性のなかで、総所有コストを検討するだけでなく、信頼できる企業と提携できる機会のすばらしさを実感していました」とMasney氏は言います。 ただし、この規模の移行には、綿密な協力関係とテクノロジー・パートナーの強力なサポートが不可欠です。Masney氏は言います。「移行が正しく、完全に完了したことを確認する必要があります。幸いなことに、IBMでは、他のベンダーのデータベース・プラットフォームからIBM Db2に移行するための方法論が確立されています。その方法はよく知られており、十分に文書化されています。移行プロセスは時間通り、予算通り、計画通りに進み、非常にうまくいきました」 軽微な問題が発生した場合でも、IBMのチームはすぐに解決できるように待機していました。「IBMのチームは、頼りになりました。まさにチームの一員でした」とMasney氏は言います。 OI Glass社のように地理的に広範囲にわたって事業を展開する組織では、このような大規模な移行中のダウンタイムを回避することは困難です。アジアでは機能しても、北米では機能しない時間帯が生じる可能性があり、その逆も同様です。移行プロセスを1つ進める度に、OI Glass社、DXC Technology社、IBMのチームはテスト・ランを実施しました。このプロジェクトには、6か月間で100以上の移行があり、週末のみに実行しました。 「従業員には、気付かれもしませんでした」とCase氏は言います。「金曜日に営業を終了した際にSAPを使用していましたが、月曜日に戻って来て、そのまま使用を再開しました。基盤となるデータベースが変更されたことにまったく気付きませんでした」

今回の移行プロジェクトにおいて、IBMとDXC Technology社のテクノロジー・サポートは模範的でした。夜遅くに電話をかけた時も、両者の担当者が受話器を取ってくれました。おかげで、移行プロジェクトを通して、快適に進めることができました。 Ray Case Director of SAP Infrastructure and Enterprise Platforms Owens-Illinois, Inc.

当社は、データ・ドリブンの企業です。OracleからDb2への移行は、未来に向けて一歩を踏み出すのに役立つ要素でした。 Ray Case Director of SAP Infrastructure and Enterprise Platforms Owens-Illinois, Inc.