医療要員計画にバランスをもたらす

OPTACAREは、IBMのテクノロジーをデプロイして、医療従事者が生産性と従業員の幸福度を高めるスケジュールを作成できるように支援しています
フランスの医療システムは深刻な運営危機に直面しています。公立病院と高齢者介護施設の99％が、スタッフの必要性を満たすことができないと報告しています。同時に、健康的なワークライフバランスが取れていると感じている医療従事者は、わずか15％に過ぎません。
このように負担が大きくなる中、従業員の健康とシステムの安定のために、効果的なスケジュール設定が不可欠になりました。適切に設計された勤務表により、医療施設は患者数を効果的に管理し、タイムリーな治療へのアクセスをサポートし、介護者のストレスを軽減することができます。
しかし、これらのスケジュールの設計者は、困難な作業に直面しています。個人の好みを尊重し、業務上の要求を満たしながら、シフトをできるだけ公平に配分する必要があるからです。また、労働時間、シフト間の休憩時間、夜間労働の制限に関するヨーロッパの厳しい規制も尊重する必要があります。
多くの病院では、手作業のスプレッドシートベースの計画に頼っているため、バランスの取れたスケジュールを作成するためにかなりの時間と労力がかかります。スケジュールの空き時間を埋めるには高額な残業時間が必要となり、既に限られている予算をさらに圧迫し、介護者の燃え尽き症候群の一因となっています。
OPTACAREがまさに解きほぐそうとしていたのは、この複雑な網の目でした。介護施設が抱える最も困難な効率化の課題を解決するために設立されたこのヘルステック系スタートアップ企業は、計画策定の負担を効率性と安定性の源へと変えることを決意していました。
よりスマートで公平なスケジューリング・システムのビジョンを実現するため、OPTACAREはIBM ILOG® CPLEX® Optimization Studioを含むIBM watsonxテクノロジーを採用しました。CPLEX Optimization Studioは、データ・サイエンスと意思決定の最適化テクノロジーを使用して、複雑な組合せ問題を解決します。OPTACARE HR Plannerはこれらの機能を活用し、公平性と福祉を確保しながら、規制、構造、個人といった複雑な制約マトリックスに基づいて最適化されたスタッフ名簿を作成します。
OPTACAREの最高マーケティング責任者であるGaëlle Coudert氏は、次のように述べています。「当社のスケジューリング・ソリューションは、病院から高齢者ケア施設まで、すべての医療現場に適用できます。同時に、HR Plannerは各組織固有のニーズに簡単に適応でき、柔軟性を最大限に高めることができます」
IBM Cloud®のクラウド・デリバリー・モデルを選択することで、OPTACAREはHR PlannerをSaaS（Software-as-a-Service）プラットフォームとして提供することができます。顧客は単一のサブスクリプションを使用して複数のロケーションを管理でき、コストは消費に基づいて設定されるため、OPTACAREとその顧客の両方にとってライセンス交付が簡素化されます。また、アクティビティーのピークと増加を管理するためのリアルタイムの拡張も可能です。
IBMのプラチナ・ビジネス・パートナーであるPedab France社は、ソリューションの市場投入においてクリティカルな役割を果たしました。
「Pedab Franceは、このプロジェクトの信頼できるパートナーであり、全体を通じて貴重なサポートと専門知識を提供しています」と、OPTACAREのヘルスケア向けAI/OR駆動ソリューション部門プロダクト・オーナー兼研究開発マネージャーのYasmine Alaouchiche氏は語ります。「Pedab France社は、ライセンス契約やIBMとのコミュニケーションを進める上で、優れた商業ガイダンスを提供してくれました」
直感的なインターフェースを使用することで、ビジネス・ユーザーは、専門家の技術サポートを必要とせずに、HR Plannerのアルゴリズムを組み込むことができます。これにより、業務の柔軟性が高まります。たとえば、病院では、ある構成を標準業務用に、別の構成を緊急シナリオ用に維持し、スキルやシフトのタイミングに関する規則をそれほど厳しくしない場合があります。
HR Plannerは、最適化されたスケジュールを数秒で生成します。OPTACAREは、そのプラットフォームによって1日に何時間もの時間を節約できると推定しています。これにより、計画チームの精神的負担が大幅に軽減され、面倒な手作業から解放され、より価値の高いタスクに集中する時間が増えます。このプラットフォームは、スケジューリングに関する組織の知識やベスト・プラクティスを体系化し、形式化することで、主要なスケジューラーが不在になったり、組織を離れたりした場合のオペレーションの継続性をサポートします。
同様に重要なのは、HR Plannerが計画プロセスに明らかな公平性をもたらすことです。システムは、生成されたスケジュールが公正で最適な理由を数学的に証明できます。この説明可能性によって、シフト割り当てにおける偏りの認識が払拭され、従業員の士気と信頼を高めるのに役立ちます。
個人の好みや制約を尊重した公平な勤務スケジュールは、より健全な職場環境にもつながります。介護者は、直前の変更や過酷な残業が減り、より予測可能なスケジュールを組めるようになり、ワークライフバランスの向上につながります。介護者が十分な休息を取り、ストレスが軽減されると、より効果的かつ安全に業務を遂行できるようになり、それが直接的に患者ケアの質の向上につながります。
内部リソースをより効率的に配分することで、医療提供者は残業代への高額な依存も減らします。
Yasmine Alaouchiche氏は次のように締めくくっています。「私たちは組織が医療人材不足の根本原因に対処できるよう支援しています。信頼性が高く公平なスケジュールは、介護者の健康を守り、患者ケアの質を向上させます。当社のテクノロジーは、より適切な情報に基づいた意思決定をサポートし、複雑なタスクを簡素化し、人々への配慮という最も重要なことのために貴重な時間を取り戻すことができます」
OPTACAREは、テクノロジーを通じてヘルスケア管理を向上させることに尽力しています。2013年に設立され、フランスのトロワに拠点を置くOPTACAREは、病院や施設が患者の流れを正確に予測し、スタッフとリソース計画を改善し、組織の効率を向上させるのに役立つソフトウェア・ソリューションを開発しています。
Pedabは、IBMの付加価値のディストリビューターおよびテック・ブローカーとして、主要な技術プロバイダーと提携し、パートナーや顧客のエコシステムにソリューションとサービスを提供しています。30年以上前にスウェーデンで設立された家族経営の会社であるPedab社は、現在、ヨーロッパの8の国または地域で130人の従業員を擁しています。
© Copyright IBM Corporation. 2026年4月
IBM、IBMのロゴ、CPLEX、ILOG、IBM Cloud、およびIBM watsonxはIBM Corp.の商標であり、世界の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。