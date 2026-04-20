医療要員計画にバランスをもたらす

フランスの医療システムは深刻な運営危機に直面しています。公立病院と高齢者介護施設の99％が、スタッフの必要性を満たすことができないと報告しています。同時に、健康的なワークライフバランスが取れていると感じている医療従事者は、わずか15％に過ぎません。

このように負担が大きくなる中、従業員の健康とシステムの安定のために、効果的なスケジュール設定が不可欠になりました。適切に設計された勤務表により、医療施設は患者数を効果的に管理し、タイムリーな治療へのアクセスをサポートし、介護者のストレスを軽減することができます。

しかし、これらのスケジュールの設計者は、困難な作業に直面しています。個人の好みを尊重し、業務上の要求を満たしながら、シフトをできるだけ公平に配分する必要があるからです。また、労働時間、シフト間の休憩時間、夜間労働の制限に関するヨーロッパの厳しい規制も尊重する必要があります。

多くの病院では、手作業のスプレッドシートベースの計画に頼っているため、バランスの取れたスケジュールを作成するためにかなりの時間と労力がかかります。スケジュールの空き時間を埋めるには高額な残業時間が必要となり、既に限られている予算をさらに圧迫し、介護者の燃え尽き症候群の一因となっています。

OPTACAREがまさに解きほぐそうとしていたのは、この複雑な網の目でした。介護施設が抱える最も困難な効率化の課題を解決するために設立されたこのヘルステック系スタートアップ企業は、計画策定の負担を効率性と安定性の源へと変えることを決意していました。