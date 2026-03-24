インテリジェントなオペレーションのための強固な基盤の構築

AIを活用したソリューションによって、時間のかかる手作業を置き換える半自動化された注文受付プロセスが導入されました。営業担当者は、システムがメッセージを分析し、意図を特定し、重要な詳細を抽出する専用インターフェイスに受信メールをアップロードするようになりました。この移行により、チームは反復的な作業から解放され、カスタマイズされたオファーの作成や注文の検証などの付加価値の高い活動に集中できるようになりました。社内ワークフローがより効率的になり、応答時間が大幅に改善され、全体的な顧客体験が向上しました。

平均処理時間は30分から12分へと60％の削減となりました。入札管理では1日あたり最大180分、ERP統合が進むにつれてさらに45％以上の向上が期待されます。このソリューションにより、測定可能な効率だけでなく、精度と一貫性が向上し、チームはさらに迅速で信頼性の高いサービスを提供できるようになりました。これらの変化により、クライアントとの関係が強化され、Oikiは自信を持ってオペレーションを拡張することができると同時に、今後AIを追加のワークフローに拡張して、ビジネスにさらに大きな効果をもたらすことができます。