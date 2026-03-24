インテリジェントなオペレーションのための強固な基盤の構築

同社はIBMおよびBlueITと連携し、オーダー管理を大規模向けに構築されたシームレスなAI搭載システムに変革しています。
精度とスピードが要求される市場では、たとえ小さな非効率であっても、大きな結果をもたらす可能性があります。ステンレス鋼および特殊合金の大手生産・販売会社であるOiki社は、管理上の手順に煩わされることなく、戦略的エンゲージメントをサポートするためにオーダー管理を強化する必要があると認識しました。ほとんどの顧客注文はEメールで届くため、営業担当者はメッセージを手動で解釈し、社内システムで詳細を検索する必要がありました。この反復的なワークフローは貴重な時間を消費し、対応が遅れ、拡張性と顧客満足度を制限していました。
このプロセスは差し迫った運用上のリスクをもたらすことはありませんでしたが、効率化と成長の機会を逃していました。機会は明白でした。手動プロセスを合理化されたインテリジェントなワークフローに変革することで、効率を向上させ、顧客体験を高めることができます。
注文管理プロセスをモダナイズするために、Oiki社はIBMおよびIBMのビジネス・パートナーであるBlueIT社と提携し、watsonxエコシステムを活用したAI搭載ソリューションを構築しました。IBM® watsonx.aiをベースに構築されています。AI開発スタジオであるIBM Graniteの大規模言語モデル（LLM）を採用したこのソリューションは、電子メールの注文から商品コードや数量などの重要な詳細を抽出した。この機能は、IBM Cloudを通じてOiki社のワークフローに統合され、既存のERPおよびドキュメント・データベースとの拡張性と安全な接続性を確保しています。
このソリューションにはデータ管理とガバナンスのための専用モジュールも組み込まれており、オートメーションの信頼性とコンプライアンスを確保することができました。IBM® watsonx Orchestrate®で構築されたAIエージェントは、意図を解釈し、データを検証し、下流のアクションをトリガーする。このソリューションは、BlueITのAI Accelerator手法およびMicrosoft Teams統合と組み合わせることで、オートメーション環境を実現しました。この移行により、営業チームは手動によるデータ組織から戦略的エンゲージメントに移行し、より迅速な対応が可能になり、Oiki社のビジネス全体でより広範なAI導入の基礎が築かれました。
AIを活用したソリューションによって、時間のかかる手作業を置き換える半自動化された注文受付プロセスが導入されました。営業担当者は、システムがメッセージを分析し、意図を特定し、重要な詳細を抽出する専用インターフェイスに受信メールをアップロードするようになりました。この移行により、チームは反復的な作業から解放され、カスタマイズされたオファーの作成や注文の検証などの付加価値の高い活動に集中できるようになりました。社内ワークフローがより効率的になり、応答時間が大幅に改善され、全体的な顧客体験が向上しました。
平均処理時間は30分から12分へと60％の削減となりました。入札管理では1日あたり最大180分、ERP統合が進むにつれてさらに45％以上の向上が期待されます。このソリューションにより、測定可能な効率だけでなく、精度と一貫性が向上し、チームはさらに迅速で信頼性の高いサービスを提供できるようになりました。これらの変化により、クライアントとの関係が強化され、Oikiは自信を持ってオペレーションを拡張することができると同時に、今後AIを追加のワークフローに拡張して、ビジネスにさらに大きな効果をもたらすことができます。
Oiki Acciai Inossidabili SpAは1966年に設立され、イタリアのパルマに本拠を置くステンレススチールおよび特殊合金の主要な生産・販売会社です。Oiki社は50年以上にわたり、キャスト、シート、バー、チューブ、アングルなど、さまざまな形状のステンレス鋼の加工と供給を専門とし、ヨーロッパ全土の工業顧客にサービスを提供してきました。
BlueITは、イタリアに本社を置くITサービス・プロバイダーで、デジタル・ソリューション、サイバーセキュリティ・サービス、コグニティブ・マネージド・サービスを通じて、顧客のデジタル・トランスフォーメーション・ジャーニーを安全に推進することを使命とするベネフィット・カンパニーです。
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IBM、IBMのロゴ、IBM Cloud、IBM Granite、IBM watsonx.ai、IBM watsonx Orchestrateは、世界中の多くの国と地域で登録されたIBM Corp.の商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。