エネルギー、公益事業、製造業など、市民生活に不可欠な産業分野では、計画外のダウンタイム、老朽化したインフラ、重要なシステムを維持する熟練技術者の不足といった課題に組織は引き続き直面しています。GCC（湾岸協力会議）諸国および中東地域から世界に向けてイノベーションを提供するAIテクノロジー企業であるnyblは、科学に基づき物理学を取り入れたAIを活用することで、これらの課題に取り組んでいます。

従来、重要資産の手作業による点検は時間とコストがかかり、人為的ミスの影響を受けやすく、しばしば遠隔地や危険な環境で実施されてきました。より効率的で信頼性の高い手法の必要性を認識したnyblは、資産点検を自動化し、精度を向上させ、透明性の高い結果を提供できるAI駆動型ソリューションを構想しました。このビジョンを実現するために、nyblは、導入されるすべてのモデルが最高水準の信頼性、倫理、コンプライアンス、性能を満たすことを保証できる、信頼性の高いガバナンス付きAIテクノロジーを基盤として採用しました。