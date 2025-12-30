nyblは、n.visionにMaximoとwatsonx.governanceを埋め込むことで産業の信頼性を強化しています
エネルギー、公益事業、製造業など、市民生活に不可欠な産業分野では、計画外のダウンタイム、老朽化したインフラ、重要なシステムを維持する熟練技術者の不足といった課題に組織は引き続き直面しています。GCC（湾岸協力会議）諸国および中東地域から世界に向けてイノベーションを提供するAIテクノロジー企業であるnyblは、科学に基づき物理学を取り入れたAIを活用することで、これらの課題に取り組んでいます。
従来、重要資産の手作業による点検は時間とコストがかかり、人為的ミスの影響を受けやすく、しばしば遠隔地や危険な環境で実施されてきました。より効率的で信頼性の高い手法の必要性を認識したnyblは、資産点検を自動化し、精度を向上させ、透明性の高い結果を提供できるAI駆動型ソリューションを構想しました。このビジョンを実現するために、nyblは、導入されるすべてのモデルが最高水準の信頼性、倫理、コンプライアンス、性能を満たすことを保証できる、信頼性の高いガバナンス付きAIテクノロジーを基盤として採用しました。
IBMとの戦略的パートナーシップの一環として、nyblはAI搭載の検査プラットフォームであるn.visionを、IBM® Maximo Visual InspectionツールおよびIBM watsonx.governanceソリューションと統合し、産業検査の管理方法をさらに変革しています。両社は、この統合を検証し、n.visionプラットフォーム内でMaximo Visual Inspectionとwatsonx.governanceを活用する効果を示すために、3件のパイロットプロジェクトを実施しました。
n.visionは、Maximo Visual Inspectionを活用して資産ベースの検査を実施し、手の届きにくい箇所への手作業によるアクセスを不要にすることで、安全リスク、運用コスト、全体の検査時間を削減します。このソリューションはコンピューター・ビジョンを用いて、石油・ガス、ユーティリティー、製造、農業、医療などの産業全体で、障害を正確かつ迅速に検知・分類・報告します。
watsonx.governanceを活用することで、nyblはAIのライフサイクル全体の透明性を提供し、バイアスやドリフトを監視し、進化する業界規制へのコンプライアンスを管理できます。これらの運用上の改善により、クライアントは市場投入までの時間を短縮し、精度を向上させ、効率を高めることができるほか、ミッションクリティカルな業務におけるAIの責任ある活用も可能になります。
n.visionプラットフォームにIBMの技術を組み込むことで、nyblは産業全体での資産検査における安全性と効率性の基準を引き上げました。例えば、GCCのある国家電力網事業者は、n.visionを使用して高圧・中圧電線を点検する1,000キロメートルのパイロットプロジェクトを開始しました。その成功を受け、同事業者はnyblに全国規模で40万キロメートルの電力インフラを対象とした点検の拡大契約を授与しました。
nyblは、資産ベースの検査を自動化することで、検査コストと安全性に関するインシデントを50％削減することができました。その他の変革的な成果としては、検査時間の30％短縮、停電や緊急修理コストの20％削減、グリッド・アップタイムの20％増加が挙げられます。コンピューター・ビジョンを活用した自動障害検知と報告により、最高水準の精度と信頼性が確保され、nyblのクライアントはより迅速かつ賢明に対応できるようになります。
高度なコンピューター・ビジョンとAIガバナンスを組み合わせるためにIBMと提携することで、nyblは資産パフォーマンスの向上を支援する、透明性が高く信頼性のあるスケーラブルなソリューションを構築しました。同社は今後もIBMとの協力を継続し、重要な産業分野全体で運用の卓越性を推進する予定です。
2018年に設立されたnyblは、科学に基づき物理学を取り入れたAI企業で、アラブ首長国連邦に本社を置き、サウジアラビア王国とカタールにも拠点を構えています。同社の目的別AIプラットフォームおよびソリューション（n.vision、n.rotating、n.lift、n.shieldなど）は、重要産業における安全性、信頼性、パフォーマンスの向上を、自動化とインテリジェントな意思決定によって支援します。
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM、IBMのロゴ、Maximoおよびwatsonx.governanceは、世界中の多くの法域で登録されているIBM Corp.の商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。