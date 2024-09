National University Health System(NUHS)(ibm.com外部へのリンク)は、同じ価値観とビジョンを共有する他の人々と協力して、病気の原因を発見し、学際的な共同研究と臨床試験を通じてより効果的な治療法を開発し、より優れたテクノロジーとケア提供システムを構築することで、病気の予防と管理方法を変革することを目指しています。

NUHSグループの機関には、National University Hospital、Ng Teng Fong General Hospital、Jurong Community Hospital、Alexandra Hospital、3つのNational Specialty Centres(National University Cancer Institute, Singapore(NCIS)、National University Heart Centre, Singapore(NUHCS)、National University Centre for Oral Health, Singapore(NUCOHS))、National University Polyclinics(NUP)、Jurong Medical Centre、3つのNUS健康科学スクール(NUS Yong Loo Lin School of Medicine(Alice Lee Centre for Nursing Studiesを含む)、NUS Faculty of Dentistry、およびNUS Saw Swee Hock School of Public Health)が含まれています。

NUHSは、共通の統治体制の下にある加盟機関とともに、患者ケア、健康科学教育、生物医学研究を統合することで、健康増進のための相乗効果を生み出しています。地域医療システムとして、NUHSはシンガポール全土の医療および社会福祉パートナーと緊密に連携し、シンガポール西部での健康でつながりの深い人づくりに貢献するプログラムを開発および実施しています。