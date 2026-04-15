母親の健康のための信頼できるエージェント型AIを大規模に構築

MyLÚA Healthは、IBM AIソリューションを使用して、信頼できる、文化的に合わせた母親のウェルネス・サポートを提供しています
米国における母親の健康診断は依然として非常に不公平であり、十分なサービスを受けていないコミュニティ、特に黒人や先住民の女性は、妊娠に関連する合併症や喪失の影響を受けています。妊婦に関連した死亡の80％以上は予防可能です。1CDCの予防可能性（患者、医療提供者、施設、システム、地域社会の要素1に合理的な変更を加えることで回避できる死亡）の定義は、MyLÚA Healthの設立時の洞察を洗練させるのに役立ちました。
成果を向上させるには、診療所の枠を超えて家族に届く信頼できるサポートが必要です。この確信が、AI搭載の母親向けウェルネス・プラットフォームであるLÚA社を立ち上げました。LÚA社は、妊婦から産後1年目まで、予約の間のクリティカルな瞬間を含め、エビデンスに基づき、文化的に合わせたガイダンスを提供するよう設計されています。「すべての母親には、自分のチャートだけでなく、自分を理解してくれるサポートが必要です。LÚAは、文化、言語、エクスペリエンスを反映したガイダンスで、家族に対応するために構築されました」とMyLÚA HealthのCEO兼共同創設者であるJ'Vanay Santos-Fabian氏は述べています。
MyLÚA Healthは、このビジョンを大規模に実現するために、一貫性のある回答を提供し、共感とコンテキストでサポートをパーソナライズし、機密性の高いヘルス情報を保護し、チェックイン、リマインダー、ローカル参考情報などの次のステップにユーザーをつなげることができる、エンタープライズ対応のプラットフォームを必要としていました。
MyLÚAはIBMと提携し、IBM watsonx.ai、IBM Watsonx Orchestrate、IBM Cloud、およびIBM Cloud Code Engineに支えられたマルチエージェントによる妊産婦ウェルネス・プラットフォームの設計、テスト、配備を行いました。目標は、ユーザーがいる場所で対応し、ニーズを理解し、安全かつ大規模に行動を起こせるような、共感的で状況に応じたサポートを提供することです。
IBM watsonx.aiは、多言語機能と責任あるAIプラクティスを備えた管理されたモデル環境を提供し、ヘルスケアでの使用に適しています。IBM watsonx Orchestrateは、感情的、物理的、社会的な領域にわたる専門エージェントを調整し、ユーザーの意図をチェックイン、リマインダー、リソース有効化、要約などの完了したアクションに変えます。IBM Cloud Code Engine（FastAPI、Postgres、Redisを使用）を使用してIBM Cloudにデプロイされたこのアーキテクチャーは、規制対象のワークロードの安全なスケーリングをサポートします。徹底的なユーザー受け入れテストを経て、エージェントはデプロイされ、プラットフォームはApple App StoreとGoogle Playストアで利用できるようになります。
初期の検証では、MyLÚAの特許出願中のマルチモーダルAIモデルは、従来のスクリーニング方法よりも前に、最初の学期の産後うつ病リスクの特定において90％以上の精度を示しました。信頼のシグナルも同様に奨励しており、母親の79％が、このプラットフォームを通じて機密性の高いヘルス情報を共有することに抵抗がないと回答しました。エンゲージメント指標も同様に、参加者の48％が積極的なウェルネス活動を完了し、44％がトリメスター固有の教育プログラムにアクセスしました。
ケア・チームや母体ヘルスの組織では、早期のパイロットテストで、より早期にシグナルを生成できる可能性が示されました。64％の母親が健康リスク評価を完了しました。また、ドゥーラやケアコーディネーターがより多くの時間を親密なサポートに費やすのに役立つ、メンバーのやり取りの構造化された要約を通じて管理上の負担も軽減されました。このプラットフォームのプライバシー保護設計は、個人情報やProtected Health Information（PHI）が大規模言語モデルに送信されないため、ヘルスケア・グレードのガバナンスと拡張性をさらにサポートします。
現在、MyLÚAのマルチエージェント・プラットフォームが稼動しており、妊婦向けおよび出産後の1年目に向けて、多言語かつ文化的に合わせたガイダンスによる母親向けウェルネス・サポートへのアクセスを拡大しています。LÚAはまた、質問に答えるだけではなく、自動チェックイン、リマインダー、リソースの有効化などのサポートアクションを完了し、予約の間にタイムリーな支援を受けられるように家族を支援しています。MyLÚA Healthの博士、CTO、共同創設者であるMichael Conwardは次のように述べています。「私たちは、女性が妊婦や出産後のケアを一人で乗り越えなくても済むようにするためにLÚAを立ち上げました。テクノロジーのおかげで、積極的で思いやりのあるサポートを大規模に提供できます。産みの親や母親、妊娠および産後のサポートを受ける人のニーズを反映したサポートです」
ケア・チームや母親のヘルス組織では、このプラットフォームにより、会話を実行可能な洞察と要約に変えて、手作業の労力を減らし、より大きな症例をサポートできるようになります。そのモジュール式設計は、需要に応じて拡張でき、医療提供者、支払者、雇用主、およびコミュニティー・ベースのプログラムに統合できます。
MyLÚA HealthとIBMは、人間中心の設計と責任あるAIをその中核に据えることで、妊産婦ケアにおける格差をなくし、信頼を強化し、質の高い支援へのアクセスを拡大し、女性と家族にとってより公平で思いやりのある未来を創造することを支援しています。
MyLÚA HealthはIBM watsonxを基盤としたエンタープライズエージェントAIプラットフォームで、パーソナライズされた多言語対応のマザーウェルネスサポートを提供します。同社の特許出願中のマルチモーダルAIフレームワークは、多様なデータ・インプットから早期のリスク・パターンを特定し、感情的、物理的、社会的なシグナルを母親、ケア・チーム、医療組織のために実行可能な洞察に変換します。
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