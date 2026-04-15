母親の健康のための信頼できるエージェント型AIを大規模に構築

初期の検証では、MyLÚAの特許出願中のマルチモーダルAIモデルは、従来のスクリーニング方法よりも前に、最初の学期の産後うつ病リスクの特定において90％以上の精度を示しました。信頼のシグナルも同様に奨励しており、母親の79％が、このプラットフォームを通じて機密性の高いヘルス情報を共有することに抵抗がないと回答しました。エンゲージメント指標も同様に、参加者の48％が積極的なウェルネス活動を完了し、44％がトリメスター固有の教育プログラムにアクセスしました。

ケア・チームや母体ヘルスの組織では、早期のパイロットテストで、より早期にシグナルを生成できる可能性が示されました。64％の母親が健康リスク評価を完了しました。また、ドゥーラやケアコーディネーターがより多くの時間を親密なサポートに費やすのに役立つ、メンバーのやり取りの構造化された要約を通じて管理上の負担も軽減されました。このプラットフォームのプライバシー保護設計は、個人情報やProtected Health Information（PHI）が大規模言語モデルに送信されないため、ヘルスケア・グレードのガバナンスと拡張性をさらにサポートします。

現在、MyLÚAのマルチエージェント・プラットフォームが稼動しており、妊婦向けおよび出産後の1年目に向けて、多言語かつ文化的に合わせたガイダンスによる母親向けウェルネス・サポートへのアクセスを拡大しています。LÚAはまた、質問に答えるだけではなく、自動チェックイン、リマインダー、リソースの有効化などのサポートアクションを完了し、予約の間にタイムリーな支援を受けられるように家族を支援しています。MyLÚA Healthの博士、CTO、共同創設者であるMichael Conwardは次のように述べています。「私たちは、女性が妊婦や出産後のケアを一人で乗り越えなくても済むようにするためにLÚAを立ち上げました。テクノロジーのおかげで、積極的で思いやりのあるサポートを大規模に提供できます。産みの親や母親、妊娠および産後のサポートを受ける人のニーズを反映したサポートです」

ケア・チームや母親のヘルス組織では、このプラットフォームにより、会話を実行可能な洞察と要約に変えて、手作業の労力を減らし、より大きな症例をサポートできるようになります。そのモジュール式設計は、需要に応じて拡張でき、医療提供者、支払者、雇用主、およびコミュニティー・ベースのプログラムに統合できます。

MyLÚA HealthとIBMは、人間中心の設計と責任あるAIをその中核に据えることで、妊産婦ケアにおける格差をなくし、信頼を強化し、質の高い支援へのアクセスを拡大し、女性と家族にとってより公平で思いやりのある未来を創造することを支援しています。