三菱UFG銀行

三菱UFJ銀行は、「三菱UFG再創造イニシアティブ」のためにIBM Servicesと提携
ガラス張りの建物の前で話す2人のビジネスマン

三菱UFG銀行は2018年にIBMと連携してトランスフォーメーションに取り組みました。この提携により、三菱UFGはプロセスを自動化し、従業員の生産性を向上させることができるようになりました。
ビジネス課題：

急速に進化する金融サービス業界で競争力を維持するため、三菱UFG銀行はデジタル・テクノロジーの活用によるビジネス・トランスフォーメーションを目指しました。
概要と経緯

三菱UFG銀行はIBM Servicesと提携してビジネス・モデルを変革し、プロセスを自動化することで、世界中の従業員の生産性を向上させました。
ビジネス上のメリット 検索時間の
運用コスト
改善：
運用効率
向上
従業員の生産性
ビジネス上の課題の詳細
再創造イニシアティブ

急速に進化する金融サービス業界で競争力を維持するために、三菱UFG銀行は2018年に三菱UFG再創造イニシアティブに着手し、これはテクノロジーを活用したビジネス・トランスフォーメーションを目指すものです。三菱UFGはこのトランスフォーメーションを支援するテクノロジー・パートナーを必要としていました。
プロセスを自動化し、世界中の従業員の生産性を向上させる必要がありました
Mike Truter氏 アジア担当マネージング・ディレクターおよびシステム・オフィス副部長 三菱UFG銀行
トランスフォーメーション・ストーリー
デジタル・リインベンションの加速

三菱UFG銀行は、自行のビジネス・モデルを変革し、デジタル化と顧客への最適なソリューションの提供に重点を置くストラテジーを支援するために、IBMと提携しました。ブロックチェーン、モノのインターネット（IoT）、ロボティック・プロセス・オートメーションなどのテクノロジーを活用して、日常の業務を簡素化および自動化しました。三菱UFG銀行はIBMと連携してデジタル・リインベンションを加速し、従業員の生産性を向上させました。
成果の詳細
#BreakthroughPartnerships

三菱UFGはプロセスを自動化することで、運用効率を改善し、従業員の生産性を高め、運用コストを削減しました。
三菱UFGのロゴ
三菱UFG銀行

三菱UFG銀行（ibm.com外部のリンク）は、世界最大かつ最も多角的な金融グループのひとつである三菱UFJフィナンシャル・グループの一員です。アジアでは、同銀行は20の市場に拠点を置き、地域の大手銀行と戦略的パートナーシップを結んでいます。

 製品・サービス 事業戦略・設計サービス
次のステップ

傾向と知見：

IBM Servicesの詳細については、IBM担当者またはIBMビジネス・パートナーにお問い合わせください。

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法務

 

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インドで製作、2019年2月

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