三菱UFG銀行は2018年にIBMと連携してトランスフォーメーションに取り組みました。この提携により、三菱UFGはプロセスを自動化し、従業員の生産性を向上させることができるようになりました。
急速に進化する金融サービス業界で競争力を維持するために、三菱UFG銀行は2018年に三菱UFG再創造イニシアティブに着手し、これはテクノロジーを活用したビジネス・トランスフォーメーションを目指すものです。三菱UFGはこのトランスフォーメーションを支援するテクノロジー・パートナーを必要としていました。
三菱UFG銀行は、自行のビジネス・モデルを変革し、デジタル化と顧客への最適なソリューションの提供に重点を置くストラテジーを支援するために、IBMと提携しました。ブロックチェーン、モノのインターネット（IoT）、ロボティック・プロセス・オートメーションなどのテクノロジーを活用して、日常の業務を簡素化および自動化しました。三菱UFG銀行はIBMと連携してデジタル・リインベンションを加速し、従業員の生産性を向上させました。
三菱UFG銀行（ibm.com外部のリンク）は、世界最大かつ最も多角的な金融グループのひとつである三菱UFJフィナンシャル・グループの一員です。アジアでは、同銀行は20の市場に拠点を置き、地域の大手銀行と戦略的パートナーシップを結んでいます。
傾向と知見：
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インドで製作、2019年2月
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