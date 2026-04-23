三菱UFG銀行は、自行のビジネス・モデルを変革し、デジタル化と顧客への最適なソリューションの提供に重点を置くストラテジーを支援するために、IBMと提携しました。ブロックチェーン、モノのインターネット（IoT）、ロボティック・プロセス・オートメーションなどのテクノロジーを活用して、日常の業務を簡素化および自動化しました。三菱UFG銀行はIBMと連携してデジタル・リインベンションを加速し、従業員の生産性を向上させました。