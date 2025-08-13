Moderna社は、製薬およびバイオテクノロジー分野の大手企業です。メッセンジャーRNA（mRNA）医薬品とワクチンのパイオニアである同社は、体内で重要な役割を果たすmRNA分子を利用して、疾患の治療と予防を行っています。現在、Moderna社はIBMとの研究・技術パートナーシップを通じて、mRNA医薬品の設計における量子コンピューティングの応用を探求しています。

人体には10万種類を超えるタンパク質が存在し、それぞれのタンパク質はmRNAに由来しています。何十年もの間、科学者たちは、mRNAが細胞機能の最も根本的なレベルで疾患に対処できる新しい種類の医薬品の基盤となる可能性を秘めていることを認識してきました。Moderna社は、その知見を実践に移すリーディング・カンパニーです。

同社はmRNA技術を活用し、これまで治療不可能と考えられていた疾患の予防や治療に役立つ可能性のあるタンパク質を細胞に生成させています。

従来型のコンピューターはmRNAの開発において強力なツールですが、計算負荷の高い課題に取り組む際には限界があります。量子コンピューティングは、現在のアルゴリズムが限界に達する領域で古典的手法を補完し、これらの課題に対する有望な新しいアプローチを提供します。

Moderna社にとって重要な課題は、疾患を治療できるタンパク質を体内で生成する方法を正確に指示するmRNA技術の指示情報を開発することです。特定のタンパク質に対して、それをコード化できるmRNA配列は天文学的な数にのぼり、その最適化は極めて複雑な作業となります。

mRNAで医療課題に取り組むために、研究者はまず疾患に関与する生物学的メカニズムを特定し、そのプロセスを調節できるタンパク質を決定します。次に、そのタンパク質をコードするヌクレオチド配列を特定します。さらに、タンパク質をコードするだけでなく、その配列が体内で安定していることを確認する必要があります。また、不要な免疫反応を引き起こすことなく、十分な量を生成できて有効性を発揮することも確認しなければなりません。これには、膨大な数の可能なヌクレオチド配列の中から最適なものを見つけ出すために、細胞化学に関する深い理解と多大な計算能力が必要です。

Moderna社は、この分子化学作業に対して迅速かつスケーラブルなアプローチを有していますが、mRNA医薬品の開発プロセスを改善する方法を常に模索しています。そのため、Moderna社はテクノロジーが実用的な応用の入り口に立つ今、量子コンピューティングの専門知識を培うことになりました。

「私たちの目標は人類の健康を増進することです。」と、Moderna社の量子アルゴリズム応用担当アソシエイト・サイエンティフィック・ディレクターのAlexey Galda氏は述べています。「テクノロジーが将来完全に成熟するのを待つのではなく、今この段階で進歩を拡大するために量子コンピューティングを含むあらゆる利用可能なツールを探求することが重要だと私たちは考えています」。