Lufthansa GroupはIBM Consultingと提携し、複数のアプリケーションを Turnaround Companion (TAC) と呼ばれる単独のWebベースのソリューションに統合することで、地上業務オペレーション管理を変革しました。これは、複数の別個のツールを管理する際につきものの高いコストと非効率性の解消に役立ちました。

IBMのクラウド・ソリューションとアプリケーション開発に関する専門知識は、このトランスフォーメーションにおいて極めて重要でした。このソリューションの導入には、IBM Consulting内のさまざまなチームのコラボレーションとツールの活用が必要でした。

新しいWebベースのプラットフォームは、すべての関連データを明確に視覚化し、空港や航空会社のスタッフ間の迅速な調整とコミュニケーションを促進しています。LGの内部メッセージング・エンジンを使用したチャットベースのコミュニケーション機能とインテリジェントな通知機能により、重要な情報が見逃されることもありません。

最新のWebテクノロジーを基盤に構築されたTACは Microsoft Azure クラウド上にホストされており、iOS や Android などの主要なオペレーティング・システムからアクセスできるため、ユーザー基盤のが拡大とライセンス・コストの削減を実現しています。プラットフォームのモジュール構造によって、新要件への柔軟な対応と、対象オーディエンスやアプリケーションを追加するための拡張が可能となっており、Lufthansa Groupの将来のニーズに対応できる汎用ツールになっています。

TACのデプロイメントが成功したことで、Lufthansa Groupは、完全なターンアラウンド・プロセスと関係者間のすべてのやり取りを、1つの統合されたソリューション・スタックで追跡できるようになりました。これにより、効率が向上し、遅延が減少し、顧客満足度が向上しました。同社は他のアプリケーションからTACへの機能の移行を継続し、ユーザーに付加価値を提供し、地上業務をさらに最適化する新しい機能を導入する予定です。