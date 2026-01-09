ロスピタレート市議会、Logicalis Spain社およびIBMと提携し、ストレージ・インフラストラクチャーをアップグレード
ロスピタレート市議会は、スペインのカタロニアにあるロスピタレート・デ・ロブラガット自治体の市議会です。同自治体は、教育プログラムや医療を含む施設を提供するだけでなく、社会サービスや文化イベントに参加する機会も提供しています。これらのサービスは、議会職員向けの内部デジタル・インフラストラクチャーと、住民に安全な24時間365日のサービス・アクセスを提供する外部ポータルによって技術的に強化されています。
ロスピタレート市議会が使用していた既存のストレージ・ソリューションがライフサイクルの終わりに近づくにつれ、同市議会ではパフォーマンスの問題が発生し、データの可用性の一貫性を維持することがますます困難になっていることに気づきました。ミッションクリティカルなサービスの中断を防ぎ、イノベーションをサポートするために、同市議会では、住民の混乱やダウンタイムを最小限に抑えつつ移行を確実に実現しながら、コア・ストレージ・インフラストラクチャーをモダナイズすることを目指しました。
ロスピタレート市議会にとって、IBM FlashSystem® 5200アレイは、同議会が長年にわたってIBMのテクノロジーをうまく活用してきたことを踏まえて自然な選択でした。IBM FlashCore®モジュールを搭載したアレイは、ITチームが費用対効果を高めながらパフォーマンスを向上させるのに役立ちました。
「IBM FlashSystem 5200のおかげで、低遅延と信頼性が向上し、既存のインフラストラクチャーと簡単に統合できるようになりました」と、ロスピタレート市議会の最高技術責任者、Marti Duedra氏は言います。
IBMプラチナ・ビジネス・パートナーであるLogicalis Spain社と協力して、ITチームはメインフレーム環境とオープン・システム環境全体のソリューションを統合しました。また、IBM Storage Networking SAN64B-7スイッチを導入することで、ネットワーク環境もアップグレードしました。
「Logicalis Spain社の技術的専門知識は他の追随を許さないものです」と Duedra氏は言います。「IBM HyperSwapテクノロジーの実装により、VMware環境をストレッチ・クラスター構成に簡単に変更できるようになりました」
IBMストレージ・ソリューションのおかげで、ロスピタレート市議会は、アプリケーション・サーバー、データベース、ドメイン・コントローラーを実行する150台以上の仮想マシン（VM）の性能を向上させながら、計画外のダウンタイムを最小限に抑えることができました。このソリューションは、重い負荷がかかっている場合でもマイクロ秒レベルの応答を提供することで、ユーザー体験を向上させます。ハードウェアによるデータ圧縮とコンパクトな1ラック・ユニット（1U）アレイにより、市議会はデータセンターのフットプリントを縮小し、運用コストを削減できました。
新しいアクティブ/アクティブ・アーキテクチャーにより、自動フェイルオーバーが可能になり、ゼロ秒の目標復旧時点（RPO）と目標復旧時間（RTO）が実現します。
内蔵のFIPS 140-2認定暗号化、変更不可能なバックアップ、高度な異常検知機能を備えたIBM FlashSystem 5200は、データ・セキュリティーの強化を支援します。ロスピタレート市議会は現在、何千人もの住民に中断のないサービスを提供し、デジタル・サービスを拡張する準備ができています。
ロスピタレート市議会は、ロスピタレート・デ・ロブラガット自治体の市議会です。スペインのカタロニア地域の一部であるこの自治体には、約30万人の人々が住んでいます。市議会は、住民が質の高い教育プログラム、医療、交通手段、社会的取り組み、文化的イベントにアクセスできるようにしています。
30年以上の経験を持つ先進的なテクノロジー・インテグレーターである Logicalis Spain社は、カスタマイズされ柔軟かつスケーラブルなテクノロジー・ソリューションを通じて組織のデジタル・トランスフォーメーションを推進しています。IBMプラチナ・ビジネス・パートナーであるLogicalis Spain社は、データ分析、サイバーセキュリティーとコンプライアンス、クラウド、人工知能などの主要分野でのサービスを提供しています。
IBM FlashSystem 5200 ディスク・アレイを導入することで、コスト効率に優れた高密度でスケーラブルなデータ・ストレージ・インフラストラクチャーが実現します。
© Copyright IBM Corporation 2025.IBM、IBMのロゴ、HyperSwap、IBM FlashCore、IBM FlashSystemは、世界の多くの管轄区域で登録されたIBM Corp.の商標です。
VMware は、VMware, Inc. またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。