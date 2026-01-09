ロスピタレート市議会は、スペインのカタロニアにあるロスピタレート・デ・ロブラガット自治体の市議会です。同自治体は、教育プログラムや医療を含む施設を提供するだけでなく、社会サービスや文化イベントに参加する機会も提供しています。これらのサービスは、議会職員向けの内部デジタル・インフラストラクチャーと、住民に安全な24時間365日のサービス・アクセスを提供する外部ポータルによって技術的に強化されています。

ロスピタレート市議会が使用していた既存のストレージ・ソリューションがライフサイクルの終わりに近づくにつれ、同市議会ではパフォーマンスの問題が発生し、データの可用性の一貫性を維持することがますます困難になっていることに気づきました。ミッションクリティカルなサービスの中断を防ぎ、イノベーションをサポートするために、同市議会では、住民の混乱やダウンタイムを最小限に抑えつつ移行を確実に実現しながら、コア・ストレージ・インフラストラクチャーをモダナイズすることを目指しました。