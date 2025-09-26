かんぽシステムソリューションズ株式会社（以下、かんぽSOL）は、株式会社かんぽ生命保険のIT戦略パートナーとして、システム開発・運用の全工程にわたって中心的な役割を担っています。同社では、デジタル・トランスフォーメーション（DX）の一環として、2019年にインターネットでの契約者サービス「マイページ」をリリースし、コーポレートサイトの全面刷新を行っています。また、2021年頃より「全社的なDX推進システムの展開」を中期経営計画の一環に位置付け、体制を整えながら取り組みを進めてきました。

DX推進計画には「顧客体験の向上」と「業務効率・働き方改善」という2つの大きな目的がありました。かんぽSOLはIBM CloudやAWS、Salesforceなどのマルチクラウド環境を利用し、迅速な顧客体験を叶え、価値創出につながるアプリケーション開発へ着手しました。

当時、同社は大規模なオンプレミスのシステム構築や運用の実績はありましたが、重要業務システムのクラウド採用は困難な状況でした。そんな中、IBMは開発・基盤・運用の全ての領域でワンストップサポートを提供。同社の大きな転換期を成功に導く体制づくりを整え、クラウドの特性を最大限に活かすべく、コンテナ技術を中核としたクラウドネイティブなシステム設計をIBM® Cloud上に新規に作成することを決定しました。コンテナ基盤には、Red Hat OpenShiftのマネージドサービスである Red Hat OpenShift on IBM® Cloud を採用しています。

同社のクラウドCoE室、惣田 隼矢 室長は「クラウドの本格活用はかんぽSOLとしても初めての取り組みだったため、IBMに総合的なサポートを依頼しました。急激なユーザー増加への対応や、インターネット上での新たなお手続きの迅速な追加など、IBMが持つクラウドやコンテナ技術を活かした柔軟なサポートを受けることができました」と話します。この成功をベースにして、かんぽSOLではさらなるDX推進施策を進め、窓口でのお客様手続きの強化やフロントシステム向けのデータ連携基盤の構築といった新たなシステムをIBM Cloud上に構築しました。

クラウドで構築された業務システムの重要性が増すにつれて、IBM Cloudの安定稼動への期待も高まりました。しかし、クラウド内部では毎月数万件の変更作業が行われており、これらのメンテナンス作業が顧客サービスに影響を及ぼすなど、予期せぬトラブルが発生するケースがありました。かんぽSOLとIBMは、クラウドの特性を活用したコンテナ環境とクラウドネイティブ環境の利用をより安定したものにし、スキル習得と新たな運用体制の確立に向けて動き出しました。