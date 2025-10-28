膨大なデータの海には多くの洞察が潜んでいますが、乱雑な状態では十分に活用できません。IBMの最高情報責任者（CIO）組織も同様の課題に直面していました。CIO組織は、アプリケーション、デバイス、ネットワーク、インフラストラクチャー、企業向けツールに関する膨大な運用ITデータを保有していましたが、このデータは異なる技術上に構築された7つの異なるデータレイクを含む分散したデータソースに散在していました。

この断片化により、いくつかの問題が生じました。第一に、CIOチームは膨大なデータにアクセスできず、貴重な洞察の獲得や戦略的意思決定が妨げられていました。第二に、ガバナンス、アクセス制御、プロセスがリポジトリー間で一貫しておらず、データセキュリティーが損なわれていました。最後に、データおよびETL（抽出・変換・ロード）の重複が蔓延し、データ品質を低下させるだけでなく、運用コストを増加させ、リソースを浪費し、イノベーションを阻害していました。

チームは、データ管理戦略において抜本的な転換が急務であることを認識しました。既存のデータサイロを解消し、強固なガバナンスを確立するとともに、ユーザーがセルフサービスで利用できる機能を提供する中央集約型の統合データプラットフォームを構想しました。このプラットフォームにより、データがよりアクセスしやすく、分析のために容易に組み合わせられるようになり、最終的にはコスト削減、効率向上、競争力強化につながります。