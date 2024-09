その結果、ヒューマックスシネマは要求されたスケジュール通りの7月初めまでに、映像コンテンツを国内外20カ所を超える事業者に向けてデリバリーを完了、IBM Aspera on Cloudは転送速度でも品質面でも、まったく問題は生じませんでした。IBM Aspera on CloudはSaaSソリューションであるため、必要に応じて転送容量も柔軟に追加することも可能で、利用しない期間に無駄なコストをかけることなく、新たな案件が発生すれば、いつでもすぐに対応できます。この実績をもとに、今後も多様なコンテンツのデリバリーにおける新たな選択肢としてIBM Aspera on Cloudを活用し、コンテンツ・デリバリーの新たな市場を開拓しようと考えています。

当事例で使用されている主な製品・サービスは下記の通りです。