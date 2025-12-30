GlassHouse SystemsはIBM Power Virtual Serverを活用し、小売業者のデプロイメントを効率化してコスト削減を実現
テクノロジーが現代の小売業を支えていることは言うまでもありません。しかし、システムが遅れれば、ビジネスの成長も鈍化します。このデジタル環境で競争力を維持するためには、企業は潜在的なボトルネックに迅速に対応する必要があります。
米国全土に数百の拠点を展開する大手自動車部品小売業者は、店舗レベルのオペレーションを支えるため、カスタムのPOSおよび倉庫管理インフラを構築しました。これらのシステムは当初、信頼性が高く、同社のニーズに最適化されていましたが、導入プロセスは遅く、多くのリソースを必要としていました。新しい店舗を1拠点オンボーディングするのに、数週間、場合によっては数カ月を要することも少なくありませんでした。この遅れがボトルネックとなり、運用コストの増加を招き、同社の積極的な拡大戦略に影響を及ぼしていました。
この自動車部品小売業者は、インフラを一元化し、導入を効率化するとともに、スケール拡大に伴う時間とコストを削減できる仕組みを必要としていました。同時に、店舗レベルのデータと企業データの双方に対して、強固なセキュリティを確保することも求められていました。
これらの課題を受け、同社はモダナイゼーション戦略の検討に着手しました。その中で、より迅速かつ効率的、そして安全に成長を支援できる信頼できるパートナーの選定が求められました。
導入の遅延とコスト上昇を克服するため、同社はハイブリッドクラウドおよびサイバーセキュリティ・ソリューションを専門とする、信頼できるIBMプラチナ・ビジネス・パートナーであるGlassHouse Systemsと提携しました。GlassHouse Systems社の社長、Alex Talmor氏は次のようにコメントしています。「当社のクライアントは、全国規模での急速な成長を自信を持って支えるために、安定性、拡張性、柔軟性を備えたプラットフォームを必要としていました。IBM Power Virtual Serverサービスを提供するグローバルリーダーとして、当社は、組織が環境をクラウドへ拡張し、そのアジリティを最大限に活用できるよう支援しています。IBM Power Virtual Serverの機能とGlassHouse Systemsの専門知識を組み合わせることで、企業は自社のサービス提供や成長施策に再び注力できるようになります。」
IBM Business Partnerは、小売業者の既存システムをオンプレミス環境からIBM Power Virtual Server on IBM Cloudへ移行しました。このソリューションは、ワシントンDCとダラスの2リージョンに展開され、バックアップおよび災害復旧のためのレプリケーションが構成されています。ハイブリッドクラウドへ移行したことで、小売業者はインフラを一元化し、拡張性を向上させるとともに、レイテンシーを低減しました。また、IBM Power Virtual Serverは、店舗のオンボーディングを迅速化するために必要な柔軟性とパフォーマンスも提供しました。
「GlassHouse Systemsでは、エンドツーエンドのハイブリッドクラウドおよびサイバーセキュリティ・ソリューションを提供することで、30年以上にわたりIBMプラチナ・ビジネス・パートナーとしての信頼を築いてきました。IBMテクノロジーに関する豊富な専門知識により、リスクを軽減し、顧客の価値実現までの時間を短縮することが可能です」とTalmor氏は述べています。今回の協働による導入は、小売業者の現状の課題に対応しただけでなく、将来の成長を支える土台も築きました。
IBM Power Virtual Serverへの移行により、この自動車部品小売業者は全国規模での拡大能力を大幅に向上させました。新規店舗のオンボーディング時間は、数週間から数か月かかっていたものが数分に短縮され、地域全体への迅速な展開が可能になりました。さらに、データ・レジリエンスと災害復旧能力を向上させつつ、インフラコストを40％以上削減しました。これらの運用改善により、同社は自動車部品市場でより競争力を高めることができました。
「今後は、追加ワークロードの統合、セキュリティ強化、データ・レジリエンスの確保を通じて、顧客のIBM Cloud導入拡大を支援することに注力していきます」とTalmor氏は続けます。「さらに、IBM Power Systemsとの統合により、より多くの顧客がコストを削減し、重要なアプリケーションの可用性を向上させられるよう支援できることを非常にうれしく思います。」
GlassHouse Systems社とIBMを継続的なテクノロジー・パートナーとして迎える同社は、インフラの変革をさらに推進し、顧客により大きな価値を提供できる体制を整えています。
1993年に設立され、北米に本社を置く GlassHouse Systems（GHS） は、オンプレミスおよびクラウド環境におけるエンタープライズITインフラの設計、構築、運用、セキュリティを提供しています。GHSはIBMプラチナ・ビジネス・パートナーとして、金融、公益事業、教育、製造などの公共・民間部門の顧客にサービスを展開しています。
