テクノロジーが現代の小売業を支えていることは言うまでもありません。しかし、システムが遅れれば、ビジネスの成長も鈍化します。このデジタル環境で競争力を維持するためには、企業は潜在的なボトルネックに迅速に対応する必要があります。

米国全土に数百の拠点を展開する大手自動車部品小売業者は、店舗レベルのオペレーションを支えるため、カスタムのPOSおよび倉庫管理インフラを構築しました。これらのシステムは当初、信頼性が高く、同社のニーズに最適化されていましたが、導入プロセスは遅く、多くのリソースを必要としていました。新しい店舗を1拠点オンボーディングするのに、数週間、場合によっては数カ月を要することも少なくありませんでした。この遅れがボトルネックとなり、運用コストの増加を招き、同社の積極的な拡大戦略に影響を及ぼしていました。

この自動車部品小売業者は、インフラを一元化し、導入を効率化するとともに、スケール拡大に伴う時間とコストを削減できる仕組みを必要としていました。同時に、店舗レベルのデータと企業データの双方に対して、強固なセキュリティを確保することも求められていました。

これらの課題を受け、同社はモダナイゼーション戦略の検討に着手しました。その中で、より迅速かつ効率的、そして安全に成長を支援できる信頼できるパートナーの選定が求められました。