IBMの税務組織は、watsonxを使用したことで、アクセスしにくく不完全なデータの管理において大きなトランスフォーメーションを達成しました。インテリジェントな税務データレイク、ビジネス文書に適用される検知と修正の手法、税務決定の保留など、AIを活用したソリューションの導入を通じて、IBMの税務部門は高度に自動化された税務コンプライアンス・プロセスを目指しています。この進歩は、AIによって基本的な税務スキルをトレーニングできることを実証し、AI革命がもたらす将来の仕事に備えたAI搭載組織への道を切り開いています。

この変革により、人的リソースは解放され、より戦略的なワークストリームに集中できるようになりました。すでに3つのユースケースが進行しており、従業員が手動のデータ集約型タスクから年間数万時間の時間を節約しているため、IBMはEY社の支援を受けて大幅なコスト削減の達成と収益拡大を実現することができます。watsonx.aiを使用することで、IBMの税務部門は、税務データレイク・ソリューションによって、世界各国の様々なソースから統一されたデータ層を作成し、IBMの税務部門が非構造化請求書データを高精度で検証できるようになりました。

Morrissey氏は、「このプロジェクトは、IBMとEYの関係を明らかにし、IBMの生成AIが多くの事業機能で再現できるイノベーションを推進していることを示すことで、素晴らしいIBMエコシステム・メッセージを推進しています」と述べています。MVPの成功を受けて、IBMとEY間の協力関係も強化され、マーケティング・キャンペーンや共同資産の共同開発が計画されています。

この変革の利点がIBMにとってより明らかになるにつれて、IBMは税務分野における新しいテクノロジーとイノベーションから恩恵を受ける有利な立場にあります。IBMの税務組織チームは、AIとオートメーションを活用して、IBMを世界で最も生産性の高い企業に導くという取り組みを通じて、ビジネス・トランスフォーメーションとイノベーションを先導しています。