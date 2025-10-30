EY社のチームとIBMの税務部門は連携し、IBM watsonxで構築され、グローバルなデータ管理の合理化と税務コンプライアンスの自動化を支援するように設計されたAIを活用したソリューションを実現しています。
IBMの税務組織は、世界中の170の国または地域でのオペレーションをサポートする、高度なパフォーマンスの税務専門家チームで構成されています。多国籍企業として、IBMは、世界中のさまざまな管轄区域における税法および規制を遵守する責任があります。
税務部門は、アクセスしにくい、不完全なデータを管理するという課題に直面しており、税法や規制のコンプライアンスを管理するための手間のかかるプロセスが増えていました。何十ものソース・システムから大量の詳細なデータを集約して調和させる手作業のプロセスには時間がかかり、多大な人的労力と投資が必要でした。IBMは毎月何千件もの納税申告書を提出しており、このプロセスは大量のワークロードとなり、組織がより戦略的なワークストリームにリソースを割り当てる能力に影響を与えていました。IBMの最高税務責任者であるKanthi Morrisseyは次のように説明しています。「最大の障害は、データがアクセスしにくく、不完全であることです」
イノベーションへの強いコミットメントを有する同社の税務組織は、 IBM watsonx AI製品のポートフォリオをはじめとするIBMテクノロジーのクライアント・ゼロとなって、グローバルな税務ライフサイクル全体でAIを運用化することを目指しました。
アクセスしにくく不完全なデータの管理をグローバルに実現するため、IBMの税務組織はEY社と連携しました。課題を克服するために、IBMとEY社はIBM® watsonx.aiのエンタープライズ向けAIスタジオを利用し、 IBM watsonx®で構築された税務用のEY.aiを作成しました。
各国または地域のさまざまな請求書や大量の請求書を処理できるマルチモデル・ライブラリーが、watsonx.aiを問題検知と修正の手法として魅力的なものにしています。一方、ハイブリッドなオープンデータレイクである IBM watsonx.data は、さまざまなソースから統合データレイヤーを作成するのに役立ちました。導入プロセスでは、IBM、IBMエコシステム・エンジニアリング、およびEY社の間で多面的な関係が構築されました。Morrissey氏は次のようにコメントしています。「IBMとEY社のチームは、最新のテクノロジー・イノベーションを使用してビジネス・プロセスを改善することに同意しました。オープンでエンタープライズ対応の、目的に合わせた言語モデルであり、信頼できるAIを備えたwatsonxをIBMが試験運用するのは、ごく自然なことでした」
EY社の組織は、アイデアの立案と優先順位付けからソリューションの開発と提供に至るまで、ソート・パートナーおよびファシリテーターとして重要な役割を果たしました。IBMエコシステム・エンジニアリングの「Service Solutions Accelerator」チームは、検知と修正のユースケース用の最小実行可能製品（MVP）を開発しました。IBMの税務部門は、効率を高め、より高品質なデータ統合プロセスを提供するように設計された、各ソース・システムからのデータ・フローの組み込みデータ制御と調整チェックポイントを定義しました。
IBMの税務部門、エコシステムエンジニアリング、EY社の各チームの協力が、ソリューションの形成と展開に役立った。IBMはすでに、プロセス全体を通じて効率の向上と時間の節約を実現しています。主なメリットは、大量の仕事をこなすための機能の増強であり、これにより熟練した従業員は、組織を成長させるためのより戦略的なプランニングに専念できるようになる。
IBMの税務組織は、watsonxを使用したことで、アクセスしにくく不完全なデータの管理において大きなトランスフォーメーションを達成しました。インテリジェントな税務データレイク、ビジネス文書に適用される検知と修正の手法、税務決定の保留など、AIを活用したソリューションの導入を通じて、IBMの税務部門は高度に自動化された税務コンプライアンス・プロセスを目指しています。この進歩は、AIによって基本的な税務スキルをトレーニングできることを実証し、AI革命がもたらす将来の仕事に備えたAI搭載組織への道を切り開いています。
この変革により、人的リソースは解放され、より戦略的なワークストリームに集中できるようになりました。すでに3つのユースケースが進行しており、従業員が手動のデータ集約型タスクから年間数万時間の時間を節約しているため、IBMはEY社の支援を受けて大幅なコスト削減の達成と収益拡大を実現することができます。watsonx.aiを使用することで、IBMの税務部門は、税務データレイク・ソリューションによって、世界各国の様々なソースから統一されたデータ層を作成し、IBMの税務部門が非構造化請求書データを高精度で検証できるようになりました。
Morrissey氏は、「このプロジェクトは、IBMとEYの関係を明らかにし、IBMの生成AIが多くの事業機能で再現できるイノベーションを推進していることを示すことで、素晴らしいIBMエコシステム・メッセージを推進しています」と述べています。MVPの成功を受けて、IBMとEY間の協力関係も強化され、マーケティング・キャンペーンや共同資産の共同開発が計画されています。
この変革の利点がIBMにとってより明らかになるにつれて、IBMは税務分野における新しいテクノロジーとイノベーションから恩恵を受ける有利な立場にあります。IBMの税務組織チームは、AIとオートメーションを活用して、IBMを世界で最も生産性の高い企業に導くという取り組みを通じて、ビジネス・トランスフォーメーションとイノベーションを先導しています。
IBMは、ニューヨーク州アーモンクに本社を置き、170以上の国または地域でオペレーションを展開する多国籍のテクノロジーおよびコンサルティング企業です。1911 年に設立された IBM は、長年にわたるイノベーションの歴史と研究開発への強い取り組みを誇り、AI、クラウド・コンピューティング、その他の新興テクノロジーに多大な投資を行っています。IBM の税務部門は、最高税務責任者の Kanthi Morrissey が率いており、世界中の優秀な税務専門家のチームで構成され、同社の全世界の税務義務の管理と税法および税規制の遵守の確保に責任を負っています。
IBMのAI搭載ソリューションが、税務コンプライアンスを合理化し、参考情報をより戦略的な取り組みに解放するのにどう役立つかをご覧ください。
