E.ON社の仕事は明かりを灯し続けることです。ヨーロッパ最大のエネルギー会社の1つとして、160万キロメートルのエネルギーネットワークを運営し、17の国または地域の4,700万人の顧客に電気とガスを提供しています。E.ON社は、21世紀の生活に不可欠な住宅、病院、工場、交通機関などの重要なインフラを強化しています。そして、その仕事はますます複雑になっています。

E.ONがヨーロッパの再生可能エネルギーへの移行を支援するにつれて、送電網への需要はますます複雑になっています。エネルギーを分配する古い方法は、予測可能でした。大規模な発電所と安定した燃料供給を考えれば、明日または今後、メガワットの電力を発電するためにかかる費用を知るのはそれほど難しくありません。熱波や寒波の際に需要が変化すると、生産量を増減させることは比較的簡単でした。

現在では、太陽光や風力など、より小規模でダイナミックな電力源から電力を供給しています。同時に、電気自動車や家庭におけるインテリジェントシステムは消費パターンを劇的に変えており、モビリティーや暖房などますます多くの分野で電化が進んでいます。E.ON社は、24時間365日電力を供給する責任を負うため、供給と需要の両方の複雑な動的な変化を考慮するために、事前に十分な準備を行う必要があります。同社は現在、この問題の解決策として、複雑さを克服するためのツールである量子コンピューティングを検討しています。

「当社はデジタル企業になりつつあります」とE.ON社のエネルギー・インテリジェンス部門データ・AI部門責任者のGiorgio Cortiana博士は述べています。「データ・テクノロジーは、これらのシステムの複雑さをマスターするために不可欠です」

この取り組みの大きな部分は、料金体系の問題に帰着します。

「顧客が求める前に電力を調達する必要があります」と、E.ON Energy Marketsの定量的リスク専門家、Piergiacomo Sabino博士は述べています。

E.ON社の契約では、消費率や配送コストが変動するとしても、同社は固定価格で顧客にエネルギーを提供することが求められています。多くの場合、事前に購入するエネルギー量と実際の需要の間には、ある程度の不一致が発生します。そのため、市場のさまざまなプレーヤーが、エネルギー付きデリバティブの売買や明かりの状態を維持することなど、それらのリスクに対してお互いに保険を適用します。

E.ON社の取引フロアでは、Sabino博士のような専門家がそれらのデリバティブの価格を効率的に設定することに取り組んでいます。このタスクにはモンテカルロ・シミュレーションを使用します。これは、今日のコンピューティング・テクノロジーを使用して不確実な事象に対する結果を予測する方法です。これらの方法では、天候、使用パターン、その他の要因による変動が考慮されます。しかし、世界最大のスーパーコンピューターでさえ、このような問題に苦労しています。

「これには、何年も前から賢明で将来を見据える必要があります」とCortiana博士は言います。「気候変動とブラックスワン現象は私たちのモデルの一部でなければなりません。最終的な目標は、顧客に手頃な価格でエネルギーを提供することです」

ヨーロッパ全土で価格が劇的に急上昇した最近のエネルギー危機の際、E.ON社はこの計画により顧客を保護し、価格上昇を抑えることができました。E.ON社がこの危機に適切に対応していなかったら、顧客は暗闇に置かれていたかもしれません。

