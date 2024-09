Credito Emiliano SpA(Credem銀行)にとって、お客様と従業員の満足度を維持することは単なるコンセプトではなく、このイタリアの銀行の業務の一環です。そのため、Credem銀行は独自のビジネス手法を「Wellbanking」という言葉で表現しています。 Wellbankingの基盤は、従来型の銀行業務から資産管理、融資保険に至るまで、幅広いサービスでお客様のファイナンシャル・ウェルビーイングをサポートし、従業員のために健康的で幸福で生産的な労働環境を整えていくことにあります。 イノベーションはWellbanking哲学の中核です。そのため、Credem銀行は2013年にデジタル・トランスフォーメーションを始めました。当初、各部門は独自に小さなプロセス、またはプロセスの一部をそれぞれ自動化しているだけでした。 「こうした自動化は非常に価値があるものでしたが、より大きな戦略を立てていく必要があるとも感じていました」とCredem銀行の最高情報責任者(CIO)のMauro Torelli氏は言います。「その当時は、モダナイズが必要なレガシー・システムや付加価値の低い仕事に従事する従業員、標準化されていないプロセス、ビジネス・プロセスの利害関係者に対するガバナンスなど、改善の余地があるプロセスと領域に対する認識や理解が不足していました。プロセスを適切なタイミングで適切なコストで最適化し、それを測定する必要もありました」 Credem銀行は、プロセスのエンドツーエンドのビューを提供し、最適化できる領域を特定できるプロセス・マイニング・ツールの検討を始めました。また、これらのプロセスの実行と自動化を管理できるITソリューションも求めていました。

より高速なプロセス 従業員がローンの処理に費やす時間を70%削減 自動化による削減 91個のプロセスの自動化により140万ユーロ削減

長期的には、完全にデジタル化されたプロセスを大幅に強化し、銀行のアーキテクチャーやIT手続きと統合したいと考えています。そうすることで、人工知能などの他のツールや機能とリンクして、IBM Cloud Pak for Business Automationのビジネス自動化ワークフロー機能をさらに活用できます。 Luca Bonfatti IT Processes and Automation Platform Manager Credito Emiliano S.p.A.

IBMのプロセス・マイニングおよびオートメーション・テクノロジーの利用により、2019年から2022年の第1四半期までに91件の自動化を実装し、運用とサービスのコストを約140万ユーロ削減しました。 Stefano Bevivino Competence Leader of Automation Center Credito Emiliano S.p.A.

Wellbankingの活動 「IBMのプロセス・マイニングとオートメーション・テクノロジーの活用により、2019年から2022年第1四半期までに91件のオートメーションが実施され、社内コストとサービス・コストを約140万ユーロ削減できました」と、Credem銀行のオートメーション・センターのコンピテンス・リーダーであるStefano Bevivino氏は言います。従業員は、予測や統計分析のためのデータに簡単にアクセスし、プロセスをチェックおよび監視し、意思決定プロセスを追跡し、さまざまなプロセスからのデータを一元的に表示できるようになります。 銀行の利用者にとっては、ローンやクレジット・カードの承認が迅速になり、プロセス関連の誤りが減って、モバイル・バンキングへのアクセスが向上するといったメリットがあります。また、紙の使用量が減り、銀行に出向く必要性が減るため、環境への影響も少なくなります。 時間とお金の節約は十分実感できるものでした。例えば、インターネット・バンキング・キャンペーンの情報提供および販売機能を自動化した結果、年間180,000ユーロ節減できました。以前は、営業組織が書面をしたため、手作業で処理していました。現在、このプロセスは、IBM Cloud Pak for Business Automationがサポートするモバイル・テクノロジーを搭載したカスタマー・オンボーディング・ウェブ・プラットフォーム上で実行され、ワークフローとRPAを追跡して、レガシー・システム上でインターネット・バンキングを利用可能にしています。 お客様の信用格付けの審査プロセスを自動化することで、同行のお客様は審査プロセス全体を通じて自分の信用口座に継続的にアクセスできるようになりました。これにより年間140,000ユーロのコスト削減が可能になりました。また、Credem銀行は銀行口座の閉鎖プロセスを合理化することで、閉鎖にかかる時間を20日から10日に短縮しました。 銀行は自動化への取り組みを進める中で、IBM Cloud Pak for Business Automationの機能をさらに活用すること、つまりナレッジ・ワーカーにRPA機能を提供することを検討しているほか、デジタル・トランスフォーメーションのビジョンを実現するためにAIと機械学習にも目を向けています。 「私たちが選択したソリューションでは、テクノロジーを明確に把握し、どのプロセスが最大のメリットをもたらすかを理解し、適切なテクノロジーでプロセスを自動化し、自動化によって生成されたデータを使用してよりしっかりと定義されたプロセスを作成できるようになります」とTorelli氏は述べています。「そうすることで、より正確なモニタリングが可能になり、迅速な意思決定が促進され、デジタル変革が加速されます」 *このケース・スタディーで紹介されているクライアントは、当初、2021年8月1日にIBMとして事業を開始したmyInvenioと提携していました。このケース・スタディーに登場するmyInvenio製品、myInvenio Process Miningは、現在IBM Process Miningとして知られています。