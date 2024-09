IBMビジネス・パートナーであるINATIGO社(ibm.com外部へのリンク)は、AI主導型の人間らしさを活用して、顧客エンゲージメント、マーケティング、リードコンバージョンの自動化と改善を支援するソリューションを築いています。米国と英国に本拠を置く同社は、UK Fintech Awards 2021で「Innovator of the Year」賞と「Rising Star of the Year」賞の最終候補に選ばれるなど、さまざまな賞を受賞しています。その共同創業者は、「Women in Fintech Powerlist 2020」にも選出されました。