火災保険の 高リスク領域で事業を展開する Claims Connectionグループ（CCG）は、請求プロセスのモダナイゼーションを迫られていました。 手作業によるデータ処理、ポリシー解釈の不一致、 断片的なワークフローが原因で対応が遅れ、とりわけ雹や大雨などの自然災害で 大量の損害保険請求が発生した際に深刻化しました。 こうした非効率性が保険バリューチェーン全体にボトルネックを生み、 契約者の不満、代理店の負担増大、規制違反のリスクを引き起こしていました。

重要な局面で サービス品質と信頼を維持するために、CCGはすべての請求対応に迅速性、 正確性、明確性をもたらす、よりスマートで拡張性のある ソリューションを必要としていました。