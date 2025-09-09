IBMのAIソリューションを活用することで、Claims Connectionグループは火災保険の請求処理を変革しています。
火災保険の 高リスク領域で事業を展開する Claims Connectionグループ（CCG）は、請求プロセスのモダナイゼーションを迫られていました。 手作業によるデータ処理、ポリシー解釈の不一致、 断片的なワークフローが原因で対応が遅れ、とりわけ雹や大雨などの自然災害で 大量の損害保険請求が発生した際に深刻化しました。 こうした非効率性が保険バリューチェーン全体にボトルネックを生み、 契約者の不満、代理店の負担増大、規制違反のリスクを引き起こしていました。
重要な局面で サービス品質と信頼を維持するために、CCGはすべての請求対応に迅速性、 正確性、明確性をもたらす、よりスマートで拡張性のある ソリューションを必要としていました。
CCGは、IBMのAI駆動型ソリューションを導入することで、従来の手作業で断片的だった請求プロセスを変革し、完全デジタルでインテリジェントなプラットフォームへと移行しました。複雑な保険用語を解釈して意思決定を支援するためにIBM® watsonxのAI製品ポートフォリオを、コラボレーションを効率化するためにIBM Business Automation Workflowを、そして反復的な作業を排除するためにIBM Robotic Process Automation（RPA）を導入しました。CCGはさらに、IBM watsonx Orchestrateソリューションを活用し、新しい請求プラットフォームのあらゆるツールとプロセスをシームレスに統合し、統一されたインターフェースにまとめました。
かつては遅くエラーが発生しやすかったプロセスが、今では効率化され、透明性と即応性を備え、すべての関係者に次のようなメリットをもたらしています。
CCGは、サイクルタイムの短縮や不払い請求の減少を実現し、危機的状況においてもパートナーとエンドカスタマー双方の信頼を維持できる、より連携性が高くレジリエンスのあるシステムを構築しました。
エンドカスタマーの満足度は向上し、CCGのパートナーも一貫して、このプラットフォームの透明性と即応性を高く評価しており、特に自然災害のような高ストレスの状況でその価値が強調されています。これらの成果は、請求管理を効率的で顧客第一の体験へと変革するという同社の取り組みを反映しています。
Claims Connectionグループ（CCG）は、火災保険請求の取り扱いに20年以上の実績を持つ、志を同じくする組織で構成されるパートナーシップです。CCGは、住宅所有者がしばしば分かりにくい請求プロセスを円滑に進められるよう支援するためにMark Murphy氏により創設されました。テキサス州コーパスクリスティに本社を置くCCGは、先進的なモデルを活用し、迅速なサービス、業務効率の向上、正確な査定、運営コストの削減を実現することで、契約者、代理店、保険会社、ベンダー、その他のパートナーに卓越したサービス体験を提供しています。
