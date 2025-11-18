Citi社とIBMのコラボレーションにより、監査プロセスが大幅に強化されました。新しいAIプラットフォームは、ドキュメント分析を自動化し、異常にフラグを立て、データに裏付けられた洞察を監査担当者に提供することで、手作業のワークロードを減らし、監査の品質を向上させます。AIベースの制御スコアリングやNLPを活用したドキュメント分析などの最初のいくつかのユースケースでは、数十万時間が節約され、イノベーションの新たな機会が生まれました。Citi社は現在、IBMと提携して開発された専用のAIイノベーション・スペースを運営し、自動化、データ整合性、規制遵守管理の継続的な進歩を促進しています。このトランスフォーメーションにより、Citi社の内部監査機能は、インテリジェントなリスク管理の主要な業界モデルとして位置づけられています。