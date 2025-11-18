IBMはCiti社がAI、NLP、機械学習を使用して内部監査を再定義するのを支援
世界最大級の金融機関であるCiti社は、2,500人の監査人がドキュメンテーションのレビューとリスク・アセスメントを行う方法を大変革したいと考えていました。大規模に運用されているにもかかわらず、内部監査機能は手動プロセスに依存しており、チームの効率と洞察が制限されていました。内部監査のイノベーション責任者は、AI、自然言語処理（NLP）、高度な分析を使用して将来の監査を構築する機会を特定しました。目標は、厳しい規制要件に対処し、世界中の利害関係者との透明性を維持しながら、膨大なデータを予測的な洞察に変え、制御テストを強化し、異常検知を改善することでした。
AIツールを活用した監査担当者の数
実現したAI駆動型のユースケース
Citi社はIBMと提携して、AI搭載の統合監査プラットフォームを設計、構築、実装しました。IBMのエキスパートとCiti社の銀行員が参加したデザイン思考ワークショップの後、Citi社は、IBM Watson Discovery、IBM Cloud Pak for Data、IBM OpenPagesの、3つのIBMソリューションを選択しました。これらのソリューションにより、監査ライフサイクルのすべての段階に高度な分析、AI、機械学習、NLPが導入されました。IBMのデータサイエンスおよびAIエリート・ラボ・チームが価値の高いユースケースを特定し、IBMのエキスパート・ラボ・チームが同ソリューションとCiti社のITシステムの統合を合理化しました。両社が協力して手動プロセスを排除し、データ品質を向上させ、監査における継続的なイノベーションのためのスケーラブルな基盤を構築しました。
Citi社とIBMのコラボレーションにより、監査プロセスが大幅に強化されました。新しいAIプラットフォームは、ドキュメント分析を自動化し、異常にフラグを立て、データに裏付けられた洞察を監査担当者に提供することで、手作業のワークロードを減らし、監査の品質を向上させます。AIベースの制御スコアリングやNLPを活用したドキュメント分析などの最初のいくつかのユースケースでは、数十万時間が節約され、イノベーションの新たな機会が生まれました。Citi社は現在、IBMと提携して開発された専用のAIイノベーション・スペースを運営し、自動化、データ整合性、規制遵守管理の継続的な進歩を促進しています。このトランスフォーメーションにより、Citi社の内部監査機能は、インテリジェントなリスク管理の主要な業界モデルとして位置づけられています。
Citi社は、160を超える国や地域、管轄区域で事業を展開し、約2億の顧客口座を保有する大手銀行です。消費者、企業、官公庁・自治体、機関に対し、コンシューマー・バンキング、クレジット、投資ソリューションなどの幅広い金融商品とサービスを提供しています。
© Copyright IBM Corporation 2025.IBM、IBMロゴ、IBM Cloud Pak、IBM Watson、およびOpenPagesは、IBMコーポレーションの商標であり、世界中の多くの法域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。