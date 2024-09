STEPは、社内プロセスの効率性とコラボレーションを向上させるだけでなく、他の消防および救急サービスとのコラボレーションを向上させるためにも不可欠です。そのため、STEP内でビジネス・プロセスの発見と開発のためのオープン・スタンダードのコラボレーティブ・モデルを構築することが焦点となり、IBM SoftLayer®クラウド・プラットフォームをベースとするIBM Business Process Manager on Cloud(IBM BPM on Cloud)とIBM Blueworks Liveを統合するという決断に至りました。IBM Db2® on Cloudをソリューションのリポジトリー・データベースとして活用することで、CFRSは、保守に必要な労力が少なくて済む、フルマネージドで堅固かつセキュアなデータベースを実現します。



現在までに、CFRSは16のビジネス・プロセスをIBM BPM on Cloudに実装し、29のサイトにわたる 600 名を超えるスタッフ・メンバーが活用しています。CFRS全体のステークホルダーは、プロセス・ディスカバリーとモデリングにクラウドを活用したIBM Blueworks Liveを利用し、各プロセスの「現状と将来」の条件を特定します。



「当社のビジネス・アナリストは外に出て、プロセス・オーナーやその他のステークホルダーと協力して、現状のプロセスをマッピングし、IBM Blueworks Liveでモデル化します。Blueworks Liveは当初から私たちと協力しており、ディスカバリー中のプロセス・アナリストにとって非常に重要です。そのステージの後、開発チームと私はIBM BPM on Cloudでもっとスマートなプロセスを開発します」とThompson氏は言います。



CFRSは、Thompson氏と彼のチームが自動化しようとしているビジネス・プロセスに関連する大量のビジネス・データを含む、異種プラットフォーム上の6つの既存のデータベースで運営されていることから、IBM Integration Busも重要な役割を果たしています。Integration Busソフトウェアは、共通で堅固かつ柔軟な統合基盤を提供し、すべてのデータベースのデータをBPM on Cloud環境で利用できるようにします。