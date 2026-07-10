BWIがドイツ軍のミッションクリティカルなIT運用を強化

BWIは、IT環境全体のオブザーバビリティーを強化することで、ドイツ軍へのミッションクリティカルサービスの管理と提供を強化しました。アプリケーションとインフラストラクチャー全体をリアルタイムで可視化することで、運用チームはシステムの動作と依存関係をより明確に理解できるようになり、複雑な完全オンプレミス環境でも、より迅速で自信を持って対応できるようになります。この共有された運用ビューにより、一貫した意思決定がサポートされ、厳しい状況下でもサービスの安定性が強化されます。

このような可視性の向上により、BWIは事後対応型のトラブルシューティングから、より先見的なサービス管理に移行しました。潜在的な問題をライフサイクルの早い段階で特定して対処できるようになり、年間約30,000件の実際のITサービスの中断や潜在的なITサービスの中断を回避したり、事前に対処したりできるようになりました。このアプローチにより、エンド・ユーザーに対するサービスの信頼性が向上すると同時に、運用チームは問題をより効率的に解決し、継続的な改善をサポートする価値の高い取り組みに集中できるようになっています。

インフラストラクチャーの使用状況に関する知見が向上したことで、BWIの計画およびキャパシティー管理能力も強化されました。BWIは特定の環境において、より効果的に活用できる最大35％の潜在キャパシティーを特定し、必要に応じてハードウェアの調達を最大12カ月延期できるようにしています。これらの成果を総合すると、BWIのオペレーショナル・レジリエンスが強化され、継続的な進化のための強固な基盤が実現し、組織は人間の監督、説明責任、完全な運用主権を維持しながら、制御および管理された方法で自動化を拡張できるようになりました。