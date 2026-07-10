BWIがドイツ軍のミッションクリティカルなIT運用を強化

統合されたオブザーバビリティーと最適化を活用し、安全で強靭なITサービスをサポート
BWI GmbHは、ドイツ軍のITシステム拠点として、ドイツ国内外で安全で信頼性の高いミッションクリティカルなITサービスを提供する責任を担っています。数千台のサーバーで管理される約115万のIT資産と、8,000人を超える従業員を擁するBWIは、欧州で最も複雑で戦略的に重要なオンプレミスIT環境の1つを運用しています。特にITサービス提供シナリオにおいて、高い性能と運用対応力を確保し続けるために、BWIはIT運用を継続的に進化させ、レジリエンス、透明性、長期的なサステナビリティーを強化しています。
アプリケーション環境が拡大し、インフラストラクチャー環境の規模と複雑さが増す中、BWIはITリソースの利用状況とサービス性能の可視性をさらに強化する機会を見出しました。不安定なハードウェア市場と時間のかかる調達サイクルにおいて、完全な制御と主権を維持しながら既存のインフラストラクチャーの価値を最大化するために、透明性の向上とデータ駆動型のキャパシティー・プランニングがますます重要になってきました。この戦略的方向性を支えるために、BWIはIT運用を強化するための長期的な取り組みに着手しました。先見的なサービス管理、インテリジェントな自動化、情報に基づいた意思決定に重点を置き、ガバナンスとセキュリティーの要件に沿った実証済みのテクノロジーと深い専門知識の両方を提供できるパートナーと協力しました。
この戦略的機会を活かすため、BWIはIBMと提携し、IT運用のための統合されたインテリジェントな基盤を構築しました。これは、チームが複雑でミッションクリティカルなIT環境を監視、管理、最適化するプロセスを簡素化することに重点を置いたものです。2022年から、BWIはオブザーバビリティー、パフォーマンスの知見、運用ワークフローを共有の運用インテリジェンス層に接続し、人間の制御下でより迅速で多くの情報に基づいた意思決定をサポートすることを目指しました。目標は、追加のツールを蓄積するのではなく、BWIの既存のIT環境全体で知見、アクション、ガバナンスを調整することでした。
BWI は、セキュリティー、主権、規模の要件に合わせて、独自のオンプレミス統合自動化プラットフォームの設計と実装を開始しました。このプラットフォームは、リアルタイムのオブザーバビリティー、インテリジェントなリソース最適化、ポリシー主導の自動化を組み合わせたもので、Red Hat Ansible Automation Platformが中核となる自動化層として機能します。Ansibleは、ワークフローの標準化、反復可能な自動化の実現、手動管理からより設計的でレジリエントな運用への移行をサポートする点で重要な役割を果たします。
構造化された価値証明を通じて、BWIはIBM® Instana Observability®と IBM Turbonomic®（現在は IBM Concert®プラットフォームの一部）がこの統一運用モデル内でどのように連携するかを検証しました。Instanaは、アプリケーションとインフラストラクチャー全体にわたってリアルタイムの自動化された可視性を提供します。一方、Turbonomicは、この知見に基づいて、ポリシー主導の継続的な推奨事項を提供することで、キャパシティーと配置をリアルタイムのアプリケーション需要に合わせて調整します。これらを組み合わせることで、運用チームは、システムの動作と効果的なリソース管理を結び付ける、コンテキストを共有したビューを得ることができます。
この統合的アプローチにより、BWIは管理された、説明責任のある方法で自動化を進めることができます。既存のAIOpsおよびNetcool Operations Insight（NOI）の機能は、先見的な検知と分析に貢献する一方で、自動化アクションについては、明確なポリシー、承認プロセス、監査証跡、および安全なロールバック・メカニズムを通じて管理されています。インテリジェントなアシスタント、調査をサポートし次のステップを推奨するAIベースの機能。人間の監督の下で運用され、説明責任、説明責任、完全な運用主権を確保します。
IBM Expert Labsは、アーキテクチャーの設計、実装、運用の実現をサポートし、BWIが大規模な完全オンプレミス環境全体でこれらの機能を確実に展開、統合できるよう支援しました。IBM Instana、IBM Turbonomic、Ansible、およびAIOpsの機能を組み合わせることで、統一された運用インテリジェンスおよび自動化の基盤が構築されます。この基盤は、現在すぐに運用上の価値をもたらすと同時に、BWIの長期ロードマップの一環として、より高度なエージェント支援型自動化に向けた将来を見据えた道筋を提供します。
BWIは、IT環境全体のオブザーバビリティーを強化することで、ドイツ軍へのミッションクリティカルサービスの管理と提供を強化しました。アプリケーションとインフラストラクチャー全体をリアルタイムで可視化することで、運用チームはシステムの動作と依存関係をより明確に理解できるようになり、複雑な完全オンプレミス環境でも、より迅速で自信を持って対応できるようになります。この共有された運用ビューにより、一貫した意思決定がサポートされ、厳しい状況下でもサービスの安定性が強化されます。
このような可視性の向上により、BWIは事後対応型のトラブルシューティングから、より先見的なサービス管理に移行しました。潜在的な問題をライフサイクルの早い段階で特定して対処できるようになり、年間約30,000件の実際のITサービスの中断や潜在的なITサービスの中断を回避したり、事前に対処したりできるようになりました。このアプローチにより、エンド・ユーザーに対するサービスの信頼性が向上すると同時に、運用チームは問題をより効率的に解決し、継続的な改善をサポートする価値の高い取り組みに集中できるようになっています。
インフラストラクチャーの使用状況に関する知見が向上したことで、BWIの計画およびキャパシティー管理能力も強化されました。BWIは特定の環境において、より効果的に活用できる最大35％の潜在キャパシティーを特定し、必要に応じてハードウェアの調達を最大12カ月延期できるようにしています。これらの成果を総合すると、BWIのオペレーショナル・レジリエンスが強化され、継続的な進化のための強固な基盤が実現し、組織は人間の監督、説明責任、完全な運用主権を維持しながら、制御および管理された方法で自動化を拡張できるようになりました。
BWIはドイツ最大級のITサービス企業の一つであり、ドイツ軍に対して安定的で安全かつ効率的なITサービスを提供しています。2006年に設立されたBWIは、専門家によるコンサルティング・サービスや新しいITソリューションの急速な開発など、サービス・ポートフォリオを大幅に拡大してきました。8,000人を超える従業員を擁するBWIは、ドイツ軍のデジタル化を推進し、作戦の即応性を確保することに尽力しています。
© Copyright IBM Corporation, June 2026.
I BM、IBMのロゴ、Instana、Turbonomic、IBM Concert、およびRed Hat Platforms Vaultは、米国およびその他の国または地域におけるIBM Corp.の商標または登録商標です。本書は最初の発行日時点における最新情報を記載しており、IBMにより予告なしに変更される場合があります。IBMが事業を展開している国または地域であっても、特定の製品を利用できない場合があります。
引用または説明されているすべての事例は、一部のクライアントがIBMの製品を使用し、達成した結果の例として提示されています。実際の性能、コスト、削減効果、またはその他の結果は、運用環境によって異なる場合があります。