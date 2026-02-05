Bay Point Advisors社はAtlasを利用し、書類のレビューと研究時間を数時間から数秒に短縮し、デュー・デリジェンスを加速させ、クライアントの応答性を向上させました。このプラットフォームは、エラー率を減らし、ハルシネーション（幻覚）を最小限に抑える、根拠に基づいた引用に基づく回答を提供し、投資決定の信頼性を高めます。アドバイザーは、手動スキャンが自動化された対話型クエリーに置き換えられたため、生産性が大幅に向上したと報告しています。文書レベルの権限がエンドツーエンドで適用されるため、ガバナンスは強力な状態を維持し、機密データを保護します。Astra DBがwatsonx.data内に提供したのは、安全でスケーラブルな基盤であり、IBMのエキスパートがワークフローの設計とパラメータの最適化を指導して性能を最適化しました。「IBMのDataStaxチームがいなければ、このプロジェクトを完了することはできませんでした。彼らの実践的なサポートと指導が違いを生み、開発を加速させ、成功を確実にしました。」今後、Bay Point Advisors社はエージェント型AI機能を統合してプロアクティブなインテリジェンスを実現する予定です。Atkinson氏は次のように述べています。「Atlasは、あらゆるクライアントに、安全でパーソナライズされたエクスペリエンスを提供します。構造化データと非構造化データをAIと組み合わせることで、アドバイザーは機密情報を保護しながら、カスタマイズされたガイダンスを提供できます。これは、信頼と性能における真のWin-Winの関係です。」