チャット・サービスを備えた安全なRAGプラットフォームは、企業の顧客のためにより迅速かつスマートな投資判断を実現します
アトランタを拠点とする投資管理会社であるBay Point Advisors社は、従来の投資家が見過ごしがちなプライベート・マーケットの機会を専門としています。この分野ではスピードが重要ですが、機会の調査は迅速とは言えません。セキュア・データルームには何百ものPDF、スプレッドシート、契約書が保管されており、アドバイザーやクライアントが重要な意思決定を行う前に精査しなければならない膨大な情報が発生します。この手動プロセスにより、取引の流れが遅くなり、機会を逃すリスクがあります。Bay Point Advisors社は、精度やセキュリティーを犠牲にすることなく意思決定を加速する方法を必要としていました。彼らの目標は、クライアントがデータルームと会話形式で対話し、根拠に基づいた引用付きの回答をミリ秒単位で受信できるプラットフォームを構築することです。
投資分析のケイパビリティーを高速化
超高速の顧客応答時間を実現
顧客体験と満足度を向上
手作業による文書レビューで生じる遅延を解消するために、Bay Point Advisors社はIBMと提携し、専門知識とガイダンスを提供しました。「彼らは質問に答えるだけでなく、Slackチャンネルを開設し、毎週のミーティングをスケジュールし、概念実証の構築にも協力してくれました」と、CTOのRick Atkinson氏は語ります。IBMのサポートにより、企業が構築したAtlasは、安全なデータルームへの会話型アクセスを可能にするAI搭載プラットフォームです。Leveraging IBM DataStax Astra DB within IBM watsonx.dataAzure Blob ストレージ、Azure OpenAI、およびSQLメタデータ・レイヤーであるAtlasは、検索拡張生成（RAG）アーキテクチャーを使用して、静的なドキュメントを検索可能なナレッジ・レイヤーに変換します。この統合によりワークフローが自動化され、時間のかかる手動レビューが、ミリ秒単位で提供される即時かつ引用付きの回答に置き換えられました。IBMの直接的なサポートにより、開発が加速され、ワークフローが示され、埋め込みパラメーターのチューニングが行われ、セキュリティー、拡張性、性能が確保されました。「IBMのDataStaxチームがいなければ、このプロジェクトを完了することはできませんでした。彼らの実践的なサポートと指導が違いを生み、開発を加速させ、成功を確実にしました」とRick Atkinson氏は述べています。
Bay Point Advisors社はAtlasを利用し、書類のレビューと研究時間を数時間から数秒に短縮し、デュー・デリジェンスを加速させ、クライアントの応答性を向上させました。このプラットフォームは、エラー率を減らし、ハルシネーション（幻覚）を最小限に抑える、根拠に基づいた引用に基づく回答を提供し、投資決定の信頼性を高めます。アドバイザーは、手動スキャンが自動化された対話型クエリーに置き換えられたため、生産性が大幅に向上したと報告しています。文書レベルの権限がエンドツーエンドで適用されるため、ガバナンスは強力な状態を維持し、機密データを保護します。Astra DBがwatsonx.data内に提供したのは、安全でスケーラブルな基盤であり、IBMのエキスパートがワークフローの設計とパラメータの最適化を指導して性能を最適化しました。「IBMのDataStaxチームがいなければ、このプロジェクトを完了することはできませんでした。彼らの実践的なサポートと指導が違いを生み、開発を加速させ、成功を確実にしました。」今後、Bay Point Advisors社はエージェント型AI機能を統合してプロアクティブなインテリジェンスを実現する予定です。Atkinson氏は次のように述べています。「Atlasは、あらゆるクライアントに、安全でパーソナライズされたエクスペリエンスを提供します。構造化データと非構造化データをAIと組み合わせることで、アドバイザーは機密情報を保護しながら、カスタマイズされたガイダンスを提供できます。これは、信頼と性能における真のWin-Winの関係です。」
Bay Point Advisors社は、2012年に設立されたアトランタを拠点とする投資会社で、主に全米の民間債市場における創造的な投資ソリューションを専門としています。同社は、従来の投資家が見過ごしがちなプライベート・マーケットの機会に焦点を当てています。Bay Point Advisors社は、先進的なテクノロジーを活用して、顧客の重要な財務上の意思決定を加速させることを目指しています。
© Copyright IBM Corporation. January, 2026.
IBM、IBMのロゴ、DataStax、およびwatsonx.dataは、IBM Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
Microsoft、Windows、Windows NT、Windows のロゴは、米国、その他の国、またはその双方におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。