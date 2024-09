学生の学業における成功を促進するには、大学院生と学部生のモチベーションを維持する方法を特定することが不可欠です。アラブ・オープン大学(AOU)は、IBM® Watson Analytics™を使用して、中退のリスクがある学生を特定し、より多くの学習者が卒業できるよう支援するための新たなイニシアチブを策定しています。

ビジネス上の課題 AOUは、学生の修了速度と継続在学率の背後にある重要な要因を特定し、困難を抱える学生を支援して、学生数を増やしたいと考えていました。分析は複雑なデータを理解するのに役立つでしょうか?

変換概要と経緯 IBM Watson Analyticsを活用することで、AOUは学生の修了速度と継続在学率の主な要因を正確に特定し、困難を抱える学生が成功への軌道に戻れるよう、ターゲットを絞ったイニシアチブを展開できるようになりました。

結果 提供 AOUが学生の成功を支援するイニシアチブを展開できるようにするための洞察を提供しました 支援 学生の継続在学率と修了速度を高め、安定した収益を生み出すのを支援しています 最大11% コア・コースを再設計し、最大11%の収益損失を回避することができました

ビジネス上の課題の詳細 困難を抱える学生の特定 8か国に独立したキャンパスを持つアラブ・オープン大学(AOU)は、非常に多様性のある組織です。同大学は、学生の獲得と維持、高い学術水準の維持、財政的持続可能性の維持という、世界中の現代的な他の大学と同じ課題に直面しています。同時に、国際的な大学であるため、そのトップレベルの戦略において、各国のキャンパスの独自の文化的、法律的、学術的、財政的状況に配慮する必要があります。 AOUのコンピューティング・エンジニアリング学部長で情報・教育テクノロジー担当副学長であるAshraf Hussein教授は、「各キャンパスは、各地域の高等教育省(MoHE)の要件によって管理され、さまざまな社会経済的状況や学校教育水準の影響を受けます。これは、学生の学業成績や学力を包括的に分析することが困難であることを意味します」と説明しました。

Hussein教授はさらに、「私たちは、学生の成績に寄与する要因を分離するのに苦労していました。そのため、落第した学生を支援し、修了速度と継続在学率を高めるための戦略を立てるときに、どこから始めればよいかを知ることが困難でした。データは複雑すぎるため、スプレッドシートだけを使って理解することはできません。データ自体だけでなく、さまざまな領域間の関係、データの傾向、その背後で何が起こっているのかを確認できる必要があります」と続けました。

Hussein教授は分析ソリューションが役立つ可能性があることを認識していました。「学生の継続在学率と修了速度の背後にある要因を調査するために研究を行うことにしました。しかし、まずはそれに適したツールが必要でした」

5年間で学生数を倍増させる戦略の一環として、AOUは学生の修了速度と継続在学率の向上に着手しました。しかし、組織の複雑さにより、学生の修了速度と継続在学率に関連する主要な要因を特定することは困難でした。

IBM Watson Analyticsは、これまでアクセスできなかった大量のデータを解読し、貴重な洞察を明らかにできるようにする上で欠かせないものでした。 Professor Ashraf S. Hussein Dean of the Faculty of Computing and Engineering and Vice President for Information and Education Te Arab Open University

概要と経緯の詳細 分析ソリューションの導入 Hussein教授は、即座に洞察を得ることができ、将来的にAOUの学生が利用できるほど使いやすい分析ソリューションを探し始めました。 Hussein教授は、「元IBM従業員として、私はすでにIBMのテクノロジーと文化をよく理解していました。そのため、IBM Watson Analyticsについて聞いたとき、それが最適だと思いました。ポイント&クリック形式であるため、私たちが検討した他のソリューションよりもはるかに使いやすく、他のソリューションにはない予測分析機能が組み込まれていました。さらに、予測分析の精度をテストしたところ、非常に高いスコアが得られました。それを導入するのは簡単な決断でした」と語りました。

IBM Watson Analyticsは、データ探索のガイド、予測分析の自動化、ダッシュボードとインフォグラフィックの簡単な作成を可能にし、ユーザーが簡単に洞察を得て結果を共有できるようにするスマート・データ・ディスカバリー・サービスです。

Hussein教授は、「他のほとんどのソリューションは個別のツールが集まったようなもので、ツール間を何度も行き来する必要がありました。IBM Watson Analyticsは多数の機能を1か所で提供してくれます」と述べています。「また、プラットフォーム上で共同作業したり、データを共有したりするのも非常に簡単です。例えば、「Expert Storybooks」機能を使用して、インタラクティブなプレゼンテーションをすばやく作成し、結果を共有することができます」

IBMのソリューションが導入されたことで、Hussein教授は、学生の継続在学率と修了速度(修了速度は、学生がどれだけ早くコースを修了したかを意味します)の背後にある要因を調査するためのツールを手に入れました。

Hussein教授は、「まず、情報技術およびコンピューティング・プログラム(ITC)について、修了速度と中退率が時間の経過とともにどのような傾向にあるかを数年にわたって調査しました」と述べました。「調査の過程で、学期ごとの中退率が低下したことがわかりました。これは、大学全体の品質基準を改善するための取り組みが効果的であったことを示しています。また、低レベルのコースを受講している学生は、より高度なコースを受講している学生よりも中退率がはるかに高いこともわかりました。この結果は、さらに調査する必要があります」

「分析の結果、2013年秋から2017年秋までの検討期間の間、コンピューティング・エンジニアリング学部内の品質保証と品質基準を強化することで、全体的な中退率が平均18%改善され、ITCプログラムの運営における各部門の相対的な効率も平均10%向上したことが明らかになりました。さらに、クウェート、バーレーン、エジプトでは、職員(フルタイムおよびパートタイム)と学生の比率が最適に近い状態で運営されていることが確認できました」

「調査の第2段階では、ITCプログラム・コース向けの重要学業成績評価指標(KAPI)を策定し、傾向を監視して寄与要因を調査しました。例えば、重要なKAPIの1つは、退学者の割合、つまりコースから中退した学生の割合です。私たちは、学生のコース成績の標準偏差、出身国、コース・レベルが、このKAPIの背後にある重要な要因であることを確認しました。ここでも、低レベルのコースを受講している学生は中退する可能性が高いことがわかりました」

さらに、「IBMの分析ソリューションは、これらの調査を実施し、困難を抱える学生の要因と危険信号を特定できるようにするために不可欠でした」と付け加えました。