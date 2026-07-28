クラウド・インフラストラクチャーでSaaSデリバリーを加速

AgentLocatorはIBM Cloud VPCでデプロイメントを合理化し、オペレーションを拡張します
AgentLocatorが北米の不動産専門家向けにSaaSプラットフォームを拡大するにつれて、デプロイメントプロセスの大規模に管理がますます困難になってきました。リリースには、開発、QA、DevOpsチーム間の広範な調整が必要であり、従来のインフラストラクチャー・モデル上で実行されているIISサーバー上で直接デプロイメントが実行されました。このアプローチにより、運用が複雑になり、機能の提供が遅くなり、デプロイメントエラーおよびサービス中断のリスクが高まりました。インフラストラクチャーの大規模な管理には、製品イノベーションに集中できたはずの貴重なリソースも消費されました。成長の継続と顧客の期待を容易にするために、AgentLocatorは、運用の複雑さを軽減し、インフラストラクチャー管理を合理化し、ビジネスに合わせて拡張できる運用モデルを必要としていました。
AgentLocator社はIBMと提携して、導入アプローチを変革し、成長のためのスケーラブルなクラウド基盤を構築しました。IBM Cloud Virtual Private Cloud（VPC）ソリューションの導入により、同社は手動のIISベースのデプロイメントから自動化されたコンテナ化されたクラウドネイティブ環境へと移行しました。IBM Cloud Virtual Server for VPCは、安全で隔離されたネットワークとエンタープライズ・グレードの制御を提供し、IBM Cloud Kubernetes Serviceは、柔軟なクラウドのリソースを用いてコンテナ化されたワークロードのオーケストレーションを可能にし、必要に応じてスケール可能でした。新しいアーキテクチャーにより、環境の標準化、インフラストラクチャーの自動プロビジョニング、開発、QA、オペレーションチーム間で一貫したDevOpsワークフローが実現しました。マルチゾーン機能により、アプリケーションのレジリエンスと可用性がさらに向上しました。手動プロセスの置き換えを自動化することで、AgentLocatorは運用の複雑さを軽減し、デプロイメントリスクを最小限に抑え、ビジネスが次に進むに合わせてより迅速なリリースをサポートする信頼性の高いプラットフォームを確立しました。
トランスフォーメーションの後、AgentLocatorはデプロイメント速度、運用効率、サービス信頼性を大幅に向上させました。自動化されたインフラストラクチャー・プロビジョニングにより、手作業が軽減され、導入リスクが最小限に抑えられるため、チームは保守ではなくイノベーションに集中できるようになりました。
クラウドベースのアーキテクチャーは、IBM Cloud Kubernetes Service上のGitOps主導のCI/CDによって実現される新しい機能の、インフラストラクチャーのプロビジョニングの80％高速化、手動管理作業の70％削減、市場投入までの時間の50％短縮をサポートします。
AgentLocatorはプラットフォーム全体で動的なスケーリングをサポートし、市場の需要により迅速に対応し、新しい機能をより効率的に提供します。スケーラブルなクラウド基盤が整備されているAgentLocatorは、継続的な成長と進化するビジネス要件をサポートできる有利な立場にあります。
AgentLocatorは、2011年に設立されたカナダの不動産テクノロジー企業で、カナダとサラエボでオペレーションを展開しています。同社は、リード創出、CRM、オートメーション、デジタル・マーケティング機能を組み合わせたSaaSプラットフォームをカナダおよび米国の不動産専門家向けに提供しています。そのソリューションは、エージェントが潜在顧客エンゲージメントから継続的なクライアント関係管理に至るまで、リードのライフサイクル全体を管理するのに役立ちます。
IBM Cloud Virtual Private Cloud（VPC）を使用すると、組織は柔軟なコンピューティング、ストレージ、ネットワーキングを備えた安全で分離されたクラウド環境を構築できます。ネイティブのネットワーク分離、詳細なアクセス制御、オンデマンドのインフラストラクチャー・プロビジョニングにより、チームは数分でリソースをデプロイし、動的に拡張し、一貫した性能を維持できます。IBM Cloud VPCは、高可用性、統合モニタリング、シームレスなハイブリッド接続を組み合わせて、アプリケーションをモダナイズし、ビジネスの成長をサポートするための強力な基盤を提供します。
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示されている例は、説明のみを目的としています。実際の成果はお客様の構成や条件によって異なるため、一般的に期待される成果を提供することはできません。