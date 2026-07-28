クラウド・インフラストラクチャーでSaaSデリバリーを加速

トランスフォーメーションの後、AgentLocatorはデプロイメント速度、運用効率、サービス信頼性を大幅に向上させました。自動化されたインフラストラクチャー・プロビジョニングにより、手作業が軽減され、導入リスクが最小限に抑えられるため、チームは保守ではなくイノベーションに集中できるようになりました。

クラウドベースのアーキテクチャーは、IBM Cloud Kubernetes Service上のGitOps主導のCI/CDによって実現される新しい機能の、インフラストラクチャーのプロビジョニングの80％高速化、手動管理作業の70％削減、市場投入までの時間の50％短縮をサポートします。

AgentLocatorはプラットフォーム全体で動的なスケーリングをサポートし、市場の需要により迅速に対応し、新しい機能をより効率的に提供します。スケーラブルなクラウド基盤が整備されているAgentLocatorは、継続的な成長と進化するビジネス要件をサポートできる有利な立場にあります。