Come pave your own path like an IBMer.
自分のスキルを生かして、イノベーションを前に進め、より良い世界をつくる。そんな可能性がIBMには広がっています。
AIおよびwatsonxのエキスパートとして、エンタープライズAIの未来を共創するエキサイティングなプロジェクトに加わりませんか。ハイブリッド・クラウド環境において、組織がいかにAIを構築、管理、拡張していくか。その形を自らの手で描き出しましょう。
戦略的パートナーとのエコシステム、Red Hatに代表されるハイブリッドクラウドのポートフォリオ、IBMが持つテクノロジーとを組み合わせて、お客様と共に、変革を具現化します。
Red Hat社の柔軟なハイブリッド・クラウド・ポートフォリオと、IBMのテクノロジー、そして戦略的パートナーとのオープンなエコシステムを融合させましょう。企業のハイブリッド・マルチクラウドへの移行とAI変革を加速させる力となってください。
情報を分析し、成果を共有し、信頼されるデータ基盤を構築することで、お客様のデータを具体的なビジネス価値へと変えるお手伝いをしませんか。ハイブリッド・クラウド環境全体で、責任あるAIの導入を推進しましょう。
デザイナーやデベロッパーと協力し、アート、テクノロジー、そして緻密に統合されたAI機能を融合させましょう。IBMの基盤となる製品やWebページの設計において、中心的な役割を担ってください。
マーケティングから人事、財務、調達まで。数千人のIBM社員を支えながら、あなた自身のキャリアを築いてください。社内業務をよりスマートかつ効率的にするAI駆動型ツールの導入をサポートしましょう。
ネットワーキングやシステム管理から、自動化、AIの統合まで、幅広いテクノロジーとスキルを駆使して活躍しませんか。お客様が最も重要なワークロードを支える、レジリエントなハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーを構築できるよう支援してください。
世界中の業種・業界を変革する製品を開発し、IBMのイノベーションを推進します。部門横断的なチームと協力し、ハイブリッド・クラウド環境向けに構築されたAIソリューションを提供しましょう。進化し続けるお客様のニーズに応えるための、最適な設計を追求してください。
アジャイルな手法でテクニカル・プロジェクトを調整し、スプリントを実行してプロジェクトを完遂させるお客様、パートナー、そしてIBM社員のガイド役を務めませんか。AI、自動化、ハイブリッド・クラウドの技術をお客様のソリューションに統合するイニシアチブをリードしていただきます。
世界をあなたの研究所（ラボ）として、科学、テクノロジー、ビジネスの限界を押し広げ、より良い社会を実現しましょう。AI、ハイブリッド・クラウド、量子コンピューティング、そして未来を形作る新興技術におけるブレークスルーを探求してください。
技術のエキスパートとしてビジネスの洞察力を活かし、お客様との信頼関係を築き、強化しましょう。ハードウェアとソフトウェアのソリューションを統合して真の価値を提供。お客様がハイブリッドクラウドとAIの導入に成功できるよう、確かな支援を行ってください。
問題解決のプロフェッショナル・チームの一員として、フォレンジックな思考を駆使し、誰よりも早くリスクを察知し、不確実な時代において、クラウド駆動型の世界を守り抜くことがあなたの役目です。ハイブリッド・クラウド環境のセキュリティーを確保し、AIシステムの保護を担いましょう。
オープンソースとIBM®のクラウド・コンピューティングを活用し、アジャイルなコーディング・スキルでインパクトのあるプロジェクトに取り組みます。自動化、AI、ハイブリッドクラウドアーキテクチャを活用してグローバルな課題に取り組むソフトウェアを構築します。
予測から自動化まで。IBMのAIは、クライアントが安心してイノベーションを進め、事業を拡大し、成長を加速できるよう支援します。
IBM Cloudは、コストを抑えながら拡張性の高いインフラを構築し、新しいアプリケーションをすばやく展開できる、セキュリティに配慮したクラウドプラットフォームです。
高度な脅威検知やゼロトラスト、AIを活用した知見を通じて、IBMは企業のデータ、アプリケーション、IDを守り、レジリエンスとコンプライアンスの強化を支えます。
信頼される専門性と先進テクノロジーを強みに、IBM Consulting®は高度なAIと科学的アプローチで、クライアントの重要課題の解決を支援します。
IBMでは、会社を変えることなく自分自身の可能性を大きく広げていけます。
世界、環境、そして私たちが働き暮らすコミュニティに、IBMはサスティナブルな良い変化を目指しています。
IBMは、2030年までに世界で3,000万人のスキル習得を支援することを目指しています。IBMerもまた、スキルプログラムを通じて、年間40時間以上の学びに取り組んでいます。以下のIBM SkillsBuildコースから、IBMerと同じように学びを始めてみてください。
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IBMerのように、力を引き出し、創造し、前進しませんか
初日から、自らのキャリアとビジネスの成果を築き上げましょう。