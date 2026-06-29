AIおよびwatsonx関連の求人 AIおよびwatsonxのエキスパートとして、エンタープライズAIの未来を共創するエキサイティングなプロジェクトに加わりませんか。ハイブリッド・クラウド環境において、組織がいかにAIを構築、管理、拡張していくか。その形を自らの手で描き出しましょう。

クラウド関連の求人 戦略的パートナーとのエコシステム、Red Hatに代表されるハイブリッドクラウドのポートフォリオ、IBMが持つテクノロジーとを組み合わせて、お客様と共に、変革を具現化します。

コンサルティング関連の求人 Red Hat社の柔軟なハイブリッド・クラウド・ポートフォリオと、IBMのテクノロジー、そして戦略的パートナーとのオープンなエコシステムを融合させましょう。企業のハイブリッド・マルチクラウドへの移行とAI変革を加速させる力となってください。

研究開発職の求人 世界をあなたの研究所（ラボ）として、科学、テクノロジー、ビジネスの限界を押し広げ、より良い社会を実現しましょう。AI、ハイブリッド・クラウド、量子コンピューティング、そして未来を形作る新興技術におけるブレークスルーを探求してください。

営業職の求人 技術のエキスパートとしてビジネスの洞察力を活かし、お客様との信頼関係を築き、強化しましょう。ハードウェアとソフトウェアのソリューションを統合して真の価値を提供。お客様がハイブリッドクラウドとAIの導入に成功できるよう、確かな支援を行ってください。