IBM AI Lab Japan

AIの活用を加速する日本発AIイノベーションの共創拠点
オープンでクラウド・ネイティブなフレームワークを基盤に、AIモデルやエージェント型AIを共同開発
クラウドとオンプレを統合。柔軟性・拡張性を兼ね備え、企業の多様なニーズに対応
ビジネス課題を解決するように設計されており、お客様のビジネス・ニーズに最適なより多くの選択肢と柔軟性を提供する、ビジネスのためのオープンなAIです。
IBMコンサルティングは 20,000人を超えるグローバル・チームによる共創のもと、AIと自動化の設計と拡張を迅速、確実に支援します。
watsonxは、ビジネスに特化したAIプラットフォームとAIアシスタント、AIエージェントで企業独自の価値創造を実現します。
全社横断でのビジネス価値創出に向けたAI戦略とガバナンスの実現を支援します。IBMでグローバルに蓄積された各業界・業務のAI知見を活用し、部門横断的な事業価値創出に繋がる重点領域の特定、技術進化を見据えたAI活用方針策定、本格活用におけるリスクを統制するためのガバナンス体制の確立など、「攻め」と「守り」の両面における全社の戦略・組織・プロセス・人材を共創します。
業界固有のプロセスに特化したAIソリューションのほか、製品・サービス、顧客接点、ビジネスプロセス最適化、人材管理、サプライチェーン、日常業務といった主要なユースケースに最適化されたAIソリューションを提供します。
システム開発や運用などにAIを活用することで、省力化や生産性向上、有識者の知見の大規模言語モデルへの取り込みが可能となり、情報システムに携わる方々の働き方を大きく変革します。すでに、複数の企業で当ソリューションを活用し、AIを活用したシステム構築モダナイゼーションとIT運用の自動化、それぞれにおいて生産性向上を実現しています。
さまざまな大規模言語モデル（LLM）利用を可能とするAIプラットフォーム、AI活用のために必要なデータ・プラットフォーム、AIガバナンスのためのガバナンス機能、そしてAIアプリケーションを構築するためのアプリケーション・プラットフォームなど、AI活用の基盤となるオープンなプラットフォームを提供します。IBMはお客様にとってベストな環境を構築するため、IBMが提供するビジネスに特化したAIとデータのプラットフォーム「watsonx」やサードパーティーのLLMを組み合わせた幅広いAI活用ソリューションを統合したプラットフォームをご用意しています。