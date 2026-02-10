IBM AI Lab Japan

AIの活用を加速する日本発AIイノベーションの共創拠点

IBM AI Lab Japanとは

IBM AI Lab Japanは、虎ノ門ヒルズに新設する日本発AIイノベーションの共創拠点です。AI開発者、スタートアップ、大学研究機関、ISV、ハードウェア企業など、最先端領域のエキスパートが集い、日本発のAIイノベーションを加速します。
オープンでクラウド・ネイティブなフレームワークを基盤に、AIモデルやエージェント型AIを共同開発

クラウドとオンプレを統合。柔軟性・拡張性を兼ね備え、企業の多様なニーズに対応

高性能かつ効率的。業務特化型AIモデルとガードレールを備え、企業システムに安心して統合可能

IBM AI Lab Japanの活動概要

  • AIソフトウェア／ハードウェア開発拠点を国内に設置し、日本市場向けのAI製品開発と実装を支援

  • エージェントやプラットフォームなど、AIソリューションの共同開発を加速

  • AIを組み込んだ製品・ソリューションの共同開発による付加価値の向上

  • お客様やパートナー企業とのエンタープライズAIの共創
ビジネスAIソリューション

ビジネス課題を解決するように設計されており、お客様のビジネス・ニーズに最適なより多くの選択肢と柔軟性を提供する、ビジネスのためのオープンなAIです。

AIコンサルティング・サービス

IBMコンサルティングは 20,000人を超えるグローバル・チームによる共創のもと、AIと自動化の設計と拡張を迅速、確実に支援します。

生成AIソリューション群

watsonxは、ビジネスに特化したAIプラットフォームとAIアシスタント、AIエージェントで企業独自の価値創造を実現します。

デジタル変革のためのAIソリューション
AI戦略策定とガバナンス

全社横断でのビジネス価値創出に向けたAI戦略とガバナンスの実現を支援します。IBMでグローバルに蓄積された各業界・業務のAI知見を活用し、部門横断的な事業価値創出に繋がる重点領域の特定、技術進化を見据えたAI活用方針策定、本格活用におけるリスクを統制するためのガバナンス体制の確立など、「攻め」と「守り」の両面における全社の戦略・組織・プロセス・人材を共創します。

 ビジネス変革のためのAI

業界固有のプロセスに特化したAIソリューションのほか、製品・サービス、顧客接点、ビジネスプロセス最適化、人材管理、サプライチェーン、日常業務といった主要なユースケースに最適化されたAIソリューションを提供します。

 IT変革のためのAI

システム開発や運用などにAIを活用することで、省力化や生産性向上、有識者の知見の大規模言語モデルへの取り込みが可能となり、情報システムに携わる方々の働き方を大きく変革します。すでに、複数の企業で当ソリューションを活用し、AIを活用したシステム構築モダナイゼーションとIT運用の自動化、それぞれにおいて生産性向上を実現しています。

 AI活用プラットフォーム

さまざまな大規模言語モデル（LLM）利用を可能とするAIプラットフォーム、AI活用のために必要なデータ・プラットフォーム、AIガバナンスのためのガバナンス機能、そしてAIアプリケーションを構築するためのアプリケーション・プラットフォームなど、AI活用の基盤となるオープンなプラットフォームを提供します。IBMはお客様にとってベストな環境を構築するため、IBMが提供するビジネスに特化したAIとデータのプラットフォーム「watsonx」やサードパーティーのLLMを組み合わせた幅広いAI活用ソリューションを統合したプラットフォームをご用意しています。

AI戦略の重点領域

日本IBMは、自社でのAI変革事例をもとに、ビジネスの専門知識とAIをはじめとするテクノロジーの融合を通じて、お客様の永続的な企業価値向上を実現します。また、お客様に測定可能な成果をもたらすことに責任をもち、「お客様に信頼されるパートナー」となることを目指します。
次のステップ

IBM AI Lab JapanやIBMのAIソリューションについて詳しく知りたい方はお問い合わせください。

