IBM AI Lab Japan

さまざまな大規模言語モデル（LLM）利用を可能とするAIプラットフォーム、AI活用のために必要なデータ・プラットフォーム、AIガバナンスのためのガバナンス機能、そしてAIアプリケーションを構築するためのアプリケーション・プラットフォームなど、AI活用の基盤となるオープンなプラットフォームを提供します。IBMはお客様にとってベストな環境を構築するため、IBMが提供するビジネスに特化したAIとデータのプラットフォーム「watsonx」やサードパーティーのLLMを組み合わせた幅広いAI活用ソリューションを統合したプラットフォームをご用意しています。