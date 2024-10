Che cos'è la manutenzione della flotta?

Oggi, il software e le metriche avanzate di gestione della flotta hanno notevolmente semplificato la gestione della manutenzione della flotta. Il software giusto semplifica i flussi di lavoro utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) e altre tecnologie avanzate per valutare meglio lo stato di qualsiasi veicolo della flotta e garantirne la massima operatività.

Conteggio dei cicli

Un metodo di gestione dell'inventario che divide il numero di articoli o asset conteggiati giornalmente in modo che tutti gli articoli possano essere conteggiati entro una scadenza identificata (ad esempio, dieci articoli al giorno da un elenco di 500 in 50 giorni). Ciò consente alle organizzazioni di mantenere una visione completa di tutti i componenti strumentali di ogni veicolo specifico senza effettuare una costosa ispezione settimanale di ogni specifico asset.

Notifiche sulla gestione del carburante

Il giusto software di gestione della flotta automatizza il consumo di carburante dei veicoli, valutando al contempo la quantità di carburante esistente, limitando i rifornimenti non necessari ed evitando la probabilità che i veicoli esauriscano il carburante.

Costi del ciclo di vita

Questo strumento finanziario aiuta le aziende a comprendere il costo effettivo di un articolo, dall'acquisto iniziale e dalla manutenzione fino al pensionamento.

Gestione del parco auto

Una visione a 360° dell'intera flotta aiuta a capire i veicoli a disposizione, il loro stato attuale e quali sono in consegna o in assistenza, in modo da poter ottenere le approvazioni giuste.

Ordini di lavoro

Le organizzazioni devono disporre di una visione completa dei programmi di manutenzione preventiva, incluse le attività di manutenzione richieste, da chi e quando. Ciò consente loro di valutare meglio quanti veicoli saranno operativi e quanto tempo ci voglia per la riparazione di quelli in servizio. Inoltre, si crea una migliore opportunità di gestire il capitale umano responsabile della riparazione della flotta di veicoli. Questo strumento può anche tenere traccia di aspetti minori ma importanti come i cambi d'olio e le piccole correzioni necessarie per fare funzionare senza intoppi i veicoli dell'organizzazione.

Monitoraggio della flotta

I gestori delle flotte devono disporre di informazioni in tempo reale sulla posizione dei veicoli in strada. Il monitoraggio della flotta utilizza la telematica per consentire agli operatori del parco veicoli di tracciare la posizione, lo stato e l'attività di una flotta di veicoli. Ciò si ottiene spesso attraverso dispositivi di localizzazione GPS installati in ogni veicolo che trasmettono i dati a un software centralizzato.

Aggiornamenti software

L'avvento dei veicoli elettronici significa che gli operatori delle flotte dovranno disporre di un piano completo per gestire gli aggiornamenti dei sistemi operativi dei veicoli. Ciò include decidere quando aggiornare il software e come implementarlo, tutto in una volta o mediante beta test con alcuni veicoli per evitare un arresto dovuto a un bug.