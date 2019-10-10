Tekton è un set di componenti condivisi per la creazione di sistemi di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD), gestiti dalla Continuous Delivery Foundation (CDF) open source. Tekton consente agli sviluppatori di costruire, testare e implementare app su Kubernetes utilizzando un framework open source, indipendente dal fornitore e nativo di Kubernetes.
L'obiettivo è quello di modernizzare la distribuzione continua, fornendo le specifiche dei settori per le pipeline, i workflow e altri elementi costitutivi. Tekton consente di creare, testare e implementare su più provider di cloud o sistemi on-premise astraendo i dettagli di implementazione sottostanti.
In poche parole, il progetto di pipeline Tekton fornisce risorse in stile Kubernetes per dichiarare pipeline in stile CI/CD. Queste risorse sono descritte naturalmente in yaml e memorizzate in un repository di codice. Questo approccio pipeline-as-code offre il beneficio del controllo delle versioni e del codice sorgente.
Tekton fornisce un set di estensioni Custom Resource a Kubernetes che definiscono pipeline e concetti correlati. Di seguito sono riportati gli elementi costitutivi di base delle pipeline Tekton:
Oltre ad essere nativa di Kubernetes, una pipeline Tekton può essere utilizzata per distribuire in qualsiasi ambiente (cluster Kubernetes, Cloud Foundry, macchine virtuali (VM), ecc.) e le attività della pipeline vengono eseguite in modo sicuro in isolamento, fornendo insieme la capacità di soddisfare in modo flessibile le esigenze della moderna distribuzione continua.
Per saperne di più, guarda il nostro video "Cos'è Tekton?":
La Continuous Delivery Foundation (CDF) è la casa indipendente da fornitori di molti dei progetti in più rapida crescita per la distribuzione continua, tra cui Jenkins, Jenkins X, Spinnaker e Tekton. La CDF supporta i professionisti DevOps con un modello aperto, formazione, linee guida di settore e un focus sulla portabilità.
IBM è uno dei principali sponsor della CDF e partecipa attivamente a questa comunità e al suo ecosistema per contribuire a plasmare il futuro di CI/CD. La nostra partecipazione a questa fondazione ci consente di offrire ai nostri clienti soluzioni cloud-native all'avanguardia che forniscono applicazioni di alta qualità con velocità.