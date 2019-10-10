Cos'è Tekton?

La Continuous Delivery Foundation (CDF) è la casa indipendente da fornitori di molti dei progetti in più rapida crescita per la distribuzione continua, tra cui Jenkins, Jenkins X, Spinnaker e Tekton. La CDF supporta i professionisti DevOps con un modello aperto, formazione, linee guida di settore e un focus sulla portabilità.

IBM è uno dei principali sponsor della CDF e partecipa attivamente a questa comunità e al suo ecosistema per contribuire a plasmare il futuro di CI/CD. La nostra partecipazione a questa fondazione ci consente di offrire ai nostri clienti soluzioni cloud-native all'avanguardia che forniscono applicazioni di alta qualità con velocità.