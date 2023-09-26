I ritardi dei voli sono un aspetto frustrante del viaggiare in aereo. È una situazione che la maggior parte di noi conosci: seduti per ore nel terminal o restare fermi pista chiedendosi perché il proprio volo è in ritardo, senza avere risposte o informazioni.
Ci sono dozzine di motivi per cui un aereo può subire ritardi e la sicurezza è il principale. Supponiamo che un aereo subisca lievi danni a causa di un fulmine o per un contatto con l'attrezzatura di terra durante il traino o il rifornimento, oppure a causa di una collisione con un uccello durante il volo o di condizioni meteorologiche avverse. In questi casi, l'aeromobile deve essere sottoposto a ispezione prima di poter volare di nuovo. Il settore dell'aviazione deve affrontare sfide significative per quanto riguarda i controlli tempestivi dei danni prima del volo, e questi ritardi sono un problema comune sia per le compagnie aeree che per i passeggeri.
Il processo per garantire la sicurezza del volo di un aereo è un compito inevitabile che richiede tempo. Immaginiamo che l'attrezzatura per la gestione dei bagagli si scontri accidentalmente con l'aereo, provocando danni alla fusoliera. Gli ingegneri di terra devono ispezionare il danno, determinarne la posizione precisa, la profondità e l'estensione e decidere se il velivolo è ancora idoneo al volo. La sicurezza degli aeromobili è un processo altamente regolamentato e un requisito di settore, e ogni parte principale di un aeromobile ha un numero di serie che viene tracciato e valutato per l'idoneità al volo. Questa ispezione manuale, che include la registrazione dei danni e la documentazione del processo, può richiedere più di 30 minuti e causare notevoli ritardi e interruzioni degli orari dei voli.
Regional Jet Center (RJC) è un'organizzazione dedicata alla manutenzione, riparazione e revisione del gruppo Air France-KLM. In collaborazione con IBM, RJC ha sviluppato una soluzione di valutazione dei danni agli aerei utilizzando la realtà aumentata e la tecnologia dei gemelli digitali, processi chiave del computing spaziale,per rivoluzionare i controlli dei danni prima del decollo.
Lo spatial computing unisce il mondo fisico e digitale, utilizzando tecnologie di realtà aumentata, realtà virtuale o 3D in tempo reale. Con la crescita dell'uso aziendale dei dispositivi mobili, lo spatial computing offre alle organizzazioni un modo per trarre beneficio dagli investimenti in smartphone, tablet e cuffie. Le compagnie aeree possono utilizzare questa tecnologia per migliorare il processo decisionale degli ingegneri di terra fornendo un'esperienza più coinvolgente e interattiva. Nel contesto della sicurezza delle compagnie aeree, l'elaborazione spaziale consente ispezioni dei danni più efficienti e accurate, riducendo drasticamente il tempo necessario per completare il processo in modo efficace.
Utilizzando un'applicazione specializzata chiamata Damage Assessment, progettata per iPad, i tecnici possono utilizzare la realtà aumentata per migliorare le ispezioni dell'aereo. Questa applicazione utilizza i gemelli digitali dell'aereo per mappare il telaio reale in tempo reale, in modo che gli ispettori possano individuare esattamente dove si trova il danno. Con la valutazione dei danni, a) gli ispettori possono identificare e valutare con precisione i danni, accelerando notevolmente il processo di ispezione; b) gli ingegneri di terra possono reperire la cronologia dei danni e la documentazione ingegneristica pertinente per supportare il processo di valutazione; e c) i tempi di ispezione possono essere ridotti da 30 minuti a 3 minuti (un notevole miglioramento del 900% in termini di efficienza).
In futuro, l'AI fornirà ulteriori aiuti suggerendo azioni consigliate per accelerare ulteriormente il processo. Ridurre il tempo necessario per esaminare e registrare nuovi danni con strumenti digitali sicuri basati su dati aumenta l'accuratezza delle segnalazioni in un settore altamente regolamentato, portando a voli più sicuri. Questa soluzione innovativa garantisce inoltre l'accuratezza e l'integrità dei dati di ispezione. Le ispezioni spesso vengono registrate manualmente su carta, con potenziali errori e perdite di dati. Con lo spatial computing, tutti i dati di ispezione sono perfettamente integrati nel gemello digitale dell'aereo, creando una catena di informazioni trasparente e tracciabile. Lo spatial computing migliora la sicurezza e semplifica la conformità alle normative del settore.
Sebbene questa tecnologia sia senza dubbio un punto di svolta per RJC, è importante notare che si tratta di un punto dolente per tutto il settore. Le compagnie aeree di tutto il mondo lottano con le inefficienze dei controlli dei danni prima del volo. La soluzione di spatial computing di RJC non solo offre un vantaggio alle loro operazioni, ma può anche trasformare le pratiche di sicurezza aerea a livello globale.
In un settore così altamente regolamentato, RJC deve dimostrare che un nuovo processo come questo fornisce risultati evidenti in termini di tempo e precisione per essere approvati dalle autorità di regolamentazione del settore. RJC ha avviato il processo per ottenere un'adozione diffusa di questa tecnologia da parte del settore, consentendo ad altre compagnie aeree di utilizzarla. Allo stesso tempo, IBM è alla ricerca di partnership con organizzazioni che investono in tecnologie di spatial computing.
IBM aiuta i professionisti del settore aeronautico, i dirigenti delle compagnie aeree o qualsiasi azienda che desideri adottare soluzioni simili o esplorare le possibilità dello spatial computing per le loro sfide uniche.
Scopri di più sulla soluzione di spatial computing di RJC e IBM e scopri il suo potenziale in azione. Partecipa al World Aviation Festival (link esterno a ibm.com) dal 26 al 28 settembre 2023 a Lisbona, Portogallo, e imbarcati in un viaggio verso voli più sicuri ed efficienti.
