Cos'è il Multi-Access Edge Computing?

Il MEC può essere definito come servizi cloud che funzionano ai margini di una rete e svolgono attività specifiche, in tempo reale o quasi in tempo reale, che altrimenti verrebbero elaborate in infrastrutture core o cloud centralizzate. MEC sposta la potenza di calcolo più vicino all'utente finale per abilitare applicazioni e servizi che richiedono caratteristiche di connettività uniche, come una latenza ultra-bassa. Permette di accelerare contenuti, servizi e applicazioni aumentandone la reattività.