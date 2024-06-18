È la domanda più scottante per i CIO di oggi: per cosa spendi il tuo budget IT?
I costi del cloud rappresentavano già una sfida: in un recente sondaggio, il 24% ha stimato che hanno sprecato risorse software. L'esplosione dell'AI generativa impone alle organizzazioni di prendere in considerazione framework come FinOps e il technology business management (TBM) per garantire visibilità e responsabilità di tutte le spese tecnologiche.
Ma cosa significa tutto questo nella pratica? Come possono le organizzazioni passare a un approccio più disciplinato e basato sul valore alla spesa IT? Qual è l'impatto dell'AI generativa in questo spazio?
Per rispondere a queste domande, abbiamo interpellato Declan Coombs, partner della divisione Cloud & Technology Advisory Practice di IBM. Declan vanta oltre 20 anni di esperienza nell'aiutare le organizzazioni a ottenere più valore dai loro processi di trasformazione tecnologica e del cloud.
I CIO sono sempre alle prese con l'equilibrio tra la gestione e il cambiamento aziendale. Perché è questo che sposterà l'ago della bilancia in termini di business transformation e di guida dei profitti.
Invece di limitarsi a tenere le luci accese, vogliono sviluppare nuove funzionalità.
Troppe organizzazioni stanno ancora eseguendo il processo di definizione del budget su base annuale. Spesso è un po' un lavoro di copia e incolla dell'anno precedente con un po' di riempimento ai numeri.
Tuttavia, dato il rapido tasso di cambiamento della tecnologia e del business, il ciclo tradizionale di budgeting non è sufficiente. Il processo non consente ai team IT di valutare in modo critico e dinamico se stanno spendendo i loro soldi nei posti giusti.
FinOps è, sostanzialmente, un cambiamento culturale e di modello operativo. Arriva al cuore non solo della funzione finanziaria, ma anche della strategia aziendale e delle funzioni di pianificazione. È necessario pensare alle persone, ai processi e alla tecnologia per integrarli realmente nella tua organizzazione e spostare la responsabilità dei costi all'edge.
In gran parte si tratta di fornire alle persone la visibilità e la comprensione di ciò in cui spendono i loro soldi in modo che possano prendere decisioni più intelligenti.
Gran parte dell'attenzione si è concentrata sul cloud pubblico, ma si sta allargando a tutta la spesa per il cloud e la tecnologia.
Se incrociato con TBM, allarga la lente al più ampio stack tecnologico (hardware, software, umano) fornendo una visione più chiara e completa del consumo di tecnologia e di come ciò si ricollega ai risultati aziendali. Questo aiuta a indicare dove è meglio investire e come distribuire la tecnologia nei modi più ottimali per l'azienda.
Ha un ruolo significativo—soprattutto se si osserva il numero crescente di casi d'uso di gen AI, la quantità enorme di GPU necessarie per alimentarli e i costi alle stelle che ne derivano. Le organizzazioni avranno difficoltà a dimostrare valore. FinOps può aiutare i team a utilizzare e scalare la gen AI in modo attento ai costi, oltre a monitorare e misurare il ROI.
La gen AI accelererà FinOps. Ti aiuterà a fare un uso migliore dei tuoi dati e a migliorare la scoperta e la contestualizzazione dei modelli. Potrai fornire insight e consigli per consentire un processo decisionale basato sui dati, semplificare i processi e automatizzare le azioni.
Ma il vero punto di svolta è usare la gen AI per accelerare la modernizzazione delle applicazioni e del codice. Aiuterà a raggiungere il livello successivo di ottimizzazione dei costi, promuovendo una maggiore efficienza e valore aziendale.
Far sì che gli ingegneri agiscano in base alle raccomandazioni per l'ottimizzazione dei costi è una delle sfide principali. È davvero facile in questi esercizi di riduzione dei costi far sembrare che sia tutto un prendere, prendere, prendere. È importante mostrare i benefici e premiare le persone che adottano i comportamenti giusti.
Se applichi FinOps nel modo giusto, le persone hanno la possibilità di fare la differenza. Se dai loro gli strumenti, la visibilità e gli incentivi giusti, vorranno fare la cosa giusta.
