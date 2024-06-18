Che cos'è FinOps?

FinOps è, sostanzialmente, un cambiamento culturale e di modello operativo. Arriva al cuore non solo della funzione finanziaria, ma anche della strategia aziendale e delle funzioni di pianificazione. È necessario pensare alle persone, ai processi e alla tecnologia per integrarli realmente nella tua organizzazione e spostare la responsabilità dei costi all'edge.

In gran parte si tratta di fornire alle persone la visibilità e la comprensione di ciò in cui spendono i loro soldi in modo che possano prendere decisioni più intelligenti.

Si tratta solo di costi del cloud?

Gran parte dell'attenzione si è concentrata sul cloud pubblico, ma si sta allargando a tutta la spesa per il cloud e la tecnologia.

Se incrociato con TBM, allarga la lente al più ampio stack tecnologico (hardware, software, umano) fornendo una visione più chiara e completa del consumo di tecnologia e di come ciò si ricollega ai risultati aziendali. Questo aiuta a indicare dove è meglio investire e come distribuire la tecnologia nei modi più ottimali per l'azienda.