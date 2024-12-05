Cosa sono gli ESRS?

Gli European Sustainability Reporting Standards, o ESRS, sono gli standard a cui le imprese dell'UE, comprese le filiali UE qualificate di società non UE, devono fare riferimento nell'ambito degli obblighi di divulgazione dettati dalla direttiva Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
Nel 2022, lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha pubblicato la sua prima serie di ESRS. Nel dicembre 2023, gli ESRS sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e accettati dalla Commissione europea come giuridicamente vincolanti.
Gli ESRS coprono un'ampia gamma di questioni ambientali, sociali e di governance, tra cui il cambiamento climatico, la biodiversità e i diritti umani. Forniscono informazioni agli investitori sull'impatto sulla sostenibilità delle società in cui investono. Gli standard tengono conto dei requisiti dell'International Sustainability Standards Board (ISSB) e del contenuto della Global Reporting Initiative (GRI) per supportare l'interoperabilità tra l'Unione Europea (UE) e gli standard globali e per evitare inutili duplicati nelle segnalazioni da parte delle aziende.
Gli ESRS descrivono in dettaglio le metriche e le risposte che le aziende, o le imprese, devono fornire nella loro dichiarazione di sostenibilità per allinearsi ai requisiti di divulgazione della CSRD. La conformità alla CSRD rimarrà in fase di introduzione graduale dal 2024 al 2029 e si basa principalmente sulla Non-Financial Reporting Directive (NFRD) legacy o sulle dimensioni dell'azienda.
Il framework ESRS comprende due standard trasversali e dieci standard tematici, che comprendono 160 requisiti di divulgazione, ciascuno con i propri punti dati e requisiti di candidatura.
Gli standard trasversali includono ESRS 1: Requisiti generali e ESRS 2: Informativa generale. Sono considerati obbligatori per tutte le organizzazioni che devono effettuare la rendicontazione ai sensi degli ESRS, indipendentemente dalla loro valutazione di rilevanza (il processo per determinare quali informazioni sono rilevanti per un'impresa).
L'ESRS 1 include i dettagli del framework per la sostenibilità, la stesura di convenzioni, i termini chiave e i prerequisiti generali per la creazione e la presentazione di informazioni relative alla sostenibilità. Sebbene non vi siano informazioni specifiche da fornire ai sensi di questo standard, queste linee guida stabiliscono i requisiti che le imprese devono rispettare per la rendicontazione di altre sezioni.
L'ESRS 1 delinea anche il processo che le aziende devono seguire per effettuare la valutazione di rilevanza e come determinare quali informazioni specifiche sono applicabili per la loro attività e le loro operazioni.
L'ESRS 2 stabilisce i requisiti di divulgazione delle informazioni che le organizzazioni devono fornire a livello generale su tutti gli argomenti materiali di sostenibilità ESRS in ampie aree come la governance, la strategia e il rischio. Questa informativa stabilisce i requisiti minimi di divulgazione in merito a politiche, azioni, metriche e obiettivi.
I 10 standard tematici sono divisi in tre sezioni (ambiente, sociale e governance) e corrispondono a specifici argomenti di sostenibilità, meglio intesi come ambiti di sostenibilità che potrebbero essere influenzati dalle attività commerciali di un'impresa.
Ambiente :
Sociale:
Governance
Tutti gli ESRS, sia trasversali che tematici, sono organizzati in requisiti di divulgazione specifici che definiscono le informazioni che le imprese sono tenute a divulgare e rendicontare.
Ogni requisito di divulgazione è composto da diversi paragrafi contenenti punti dati che suddividono la divulgazione in elementi dettagliati. In tutto ci sono più di mille punti dati, che aiutano a fornire una comprensione granulare delle informazioni richieste nelle DR.
I requisiti per l'applicazione offrono linee guida dettagliate su come soddisfare i requisiti di divulgazione e i punti dati specifici. I requisiti di applicazione hanno la stessa autorità di altre sezioni dell'ESRS e forniscono istruzioni essenziali per la conformità.
Nessuno degli standard tematici (o i relativi requisiti di divulgazione e punti dati) è obbligatorio. Le aziende stabiliscono a cosa rispondere in base alla loro valutazione di rilevanza, un processo pensato per determinare quali standard e informazioni sono rilevanti per l'organizzazione.
La rendicontazione CSRD si basa sul concetto di doppia materialità. Le organizzazioni devono divulgare informazioni su come le loro attività commerciali influiscono sul pianeta e sulle sue persone (chiamata materialità dell'impatto) e su come i loro obiettivi, misure e rischi di sostenibilità influiscono sulla salute finanziaria dell'azienda (chiamata materialità finanziaria).
Ad esempio, oltre a richiedere a un’organizzazione di rendicontare il proprio consumo e i costi dell'energia, la CSRD impone di comunicare le metriche delle emissioni che descrivono nel dettaglio l’impatto dell’utilizzo dell'energia sull’ambiente, gli obiettivi di riduzione di tale impatto e le informazioni su come il raggiungimento di tali obiettivi influirà sulle finanze dell'organizzazione.
Se una società desidera escludere un requisito di divulgazione o un datapoint, deve spiegare la decisione con specifico riferimento ai risultati della propria valutazione di rilevanza. L'EFRAG sta attualmente sviluppando ulteriori linee guida su come le aziende possono eseguire le loro valutazioni di doppia rilevanza.
Oltre agli standard agnostici settoriali redatti nell'ESRS, l'EFRAG ha il compito di sviluppare informazioni che le imprese dovrebbero divulgare a seconda del settore di attività.
A febbraio 2024, il Parlamento europeo ha accettato di posticipare di due anni il termine per l'adozione degli standard europei di reporting sulla sostenibilità (ESRS) settoriali. Gli ESRS specifici per settore dovrebbero essere pubblicati entro il giugno del 2026, il che non influisce sulle date di entrata in vigore della CSRD.
Con due standard trasversali, 10 standard tematici e oltre 1.000 dati, le aziende che intendono presentare un report ESRS stanno affrontando una grande sfida in materia di dati. Ciò è ulteriormente aggravato dal fatto che i dati ESG sono sempre più diversificati e conservati in sistemi più eterogenei rispetto ad altre forme di dati aziendali, come quelli finanziari. Individuare, acquisire e gestire i dati ESG per la divulgazione ESRS è un'impresa seria e richiede un coinvolgimento diversificato degli stakeholder e una tecnologia adatta.
Gli aggiornamenti sugli obblighi di comunicazione ESRS sono disponibili sul sito webdell'EFRAG, che comprende guide all'attuazione e una sezione FAQ.
