Cosa sono gli ESRS?

Gli standard trasversali includono ESRS 1: Requisiti generali e ESRS 2: Informativa generale. Sono considerati obbligatori per tutte le organizzazioni che devono effettuare la rendicontazione ai sensi degli ESRS, indipendentemente dalla loro valutazione di rilevanza (il processo per determinare quali informazioni sono rilevanti per un'impresa).

L'ESRS 1 include i dettagli del framework per la sostenibilità, la stesura di convenzioni, i termini chiave e i prerequisiti generali per la creazione e la presentazione di informazioni relative alla sostenibilità. Sebbene non vi siano informazioni specifiche da fornire ai sensi di questo standard, queste linee guida stabiliscono i requisiti che le imprese devono rispettare per la rendicontazione di altre sezioni.

L'ESRS 1 delinea anche il processo che le aziende devono seguire per effettuare la valutazione di rilevanza e come determinare quali informazioni specifiche sono applicabili per la loro attività e le loro operazioni.

L'ESRS 2 stabilisce i requisiti di divulgazione delle informazioni che le organizzazioni devono fornire a livello generale su tutti gli argomenti materiali di sostenibilità ESRS in ampie aree come la governance, la strategia e il rischio. Questa informativa stabilisce i requisiti minimi di divulgazione in merito a politiche, azioni, metriche e obiettivi.