Tag
Operazioni di business

In che modo l'ERP sta abbattendo i silos e promuovendo un cambiamento sostenibile

container sovrapposti a una foto di formazione rocciosa rossa

Sebbene molte organizzazioni abbiano stabilito obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) e assunto impegni ESG, guidati dallo scopo e dai requisiti normativi emergenti, devono affrontare diverse sfide nel passaggio dall'ambizione all'azione.

Un recente studio IBM® ha rilevato che i dirigenti globali citano i dati inadeguati (41%) come il principale ostacolo al loro progresso ESG, seguiti da barriere normative (39%), standard incoerenti (37%) e competenze inadeguate (36%). Gli impatti delle sfide legate ai dati stanno diventando visibili agli stakeholder aziendali, con i consumatori che prendono decisioni di acquisto, e persino di occupazione, in base ai progressi di un'azienda verso i propri obiettivi ESG.

Chi si è impegnato a colmare il green gap ha adottato processi incentrati sulla sostenibilità e ne sta raccogliendo i benefici. Se i dati sono un ostacolo fondamentale al successo, allora le aziende dovrebbero prendere in considerazione l'implementazione di una strategia ambientale che comprenda un impegno organizzativo completo verso risultati mirati specifici e utilizzare la tecnologia per accelerare e monitorare i progressi.

Un altro studio recente dell'IBM Institute for Business Value (IBV) e SAP ha intervistato 2.125 dirigenti senior coinvolti nelle strategie di sostenibilità ambientale delle loro organizzazioni. Lo studio ha prodotto un risultato sorprendente: le organizzazioni che superano la concorrenza in termini sia ambientali che finanziari vantano anche il sistema di pianificazione delle risorse (ERP) più coinvolto.

L'ERP è la tecnologia di registrazione, che riguarda praticamente tutti i processi aziendali organizzativi. Può collegare obiettivi finanziari e ambientali, mantenendo le metriche affidabili e accessibili. Se implementato insieme ad altri sistemi, l'ERP consente la trasparenza e la visibilità dei costi, consentendo di prendere decisioni ambientali, normative e aziendali critiche con maggiore coerenza e affidabilità.

Scoprire possibilità nascoste con l'ERP

I dati sulla sostenibilità di un'organizzazione possono essere difficili da ottenere a causa di processi aziendali isolati, dati inaffidabili e priorità aziendali non allineate. L'ERP scopre informazioni materiali in tempo reale su tutte le funzioni aziendali e mette i dati necessari nelle mani dei responsabili delle decisioni e degli operatori aziendali per un'esperienza utente semplificata. Questo nuovo accesso ai dati offre alle aziende la capacità di registrare, rendicontare e agire in base agli impegni ESG a livello aziendale e contribuire a risolvere molte delle complesse sfide e richieste di sostenibilità. Con questa visibilità, le persone possono vedere l'impatto delle loro decisioni e fidarsi dei risultati riportati, il che può accelerare il cambiamento culturale necessario per sostenere e accelerare la business transformation.

Anche se per alcuni può sembrare quasi impossibile fare progressi verso gli obiettivi ESG, ci sono organizzazioni che sono riuscite trovare la ricetta segreta per un successo più ecologico. Lo studio IBM e SAP sopra menzionato ha rilevato un gruppo di leader aziendali di alto livello (15%)—gli Abilitati alla sostenibilità ambientale (Abilitati), ovvero coloro che danno priorità attiva alla sostenibilità ambientale e implementano piani concreti e ben pubblicizzati per raggiungere gli obiettivi a un ritmo molto più rapido rispetto ai loro pari. Lo studio ha rilevato che le organizzazioni abilitate mettono la sostenibilità ambientale alla pari delle prestazioni finanziarie perché vedono la sostenibilità alimentare i risultati finanziari.

Il recente studio ha anche rilevato che gli Abilitati si affidano alle strutture di dati ERP per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, tra gli altri risultati eccezionali, tra cui:

  • Il 47% dei dati sulle prestazioni di sostenibilità viene raccolto nel loro ERP, ma si prevede che tale percentuale aumenterà al 55% entro il 2025, ovvero un incremento del 17%.
  • Il 94% in più degli intervistati ritiene che gli ERP aiutino a gestire gli obiettivi di sostenibilità della produzione. E il 31% in più la pensa allo stesso modo per quanto riguarda la gestione del lavoro.
  • Gli Abilitati riporta di aver accumulato quasi il 70% delle metriche di cattura del carbonio e di consumo energetico nel proprio ERP.
  • Le organizzazioni abilitate utilizzano l'ERP per stabilire misure ambientali standard negli ecosistemi il 39% più spesso rispetto alle organizzazioni riluttanti (che non considerano la sostenibilità ambientale importante per il proprio successo).
  • Il 43% in più di organizzazioni abilitate rispetto a quelle riluttanti utilizzano l'ERP per stabilire obiettivi ambientali condivisi.

Tutte le organizzazioni dovrebbero prenderne nota: in un'economia intrecciata, l'ERP può aiutare a popolare e standardizzare le iniziative condivise di sostenibilità.

Il momento di agire è adesso

Sostenibilità ed ERP sono sport di squadra che agiscono su valori reali e nessuna squadra può raggiungere il successo da sola. In qualità di partner strategici per le soluzioni di S/4HANA e di sostenibilità SAP, IBM e SAP riuniscono tecnologie e servizi con piattaforme su scala aziendale per aiutare le aziende ad abbattere i silos e integrare soluzioni in funzioni e operazioni aziendali critiche. La sostenibilità continua a essere un imperativo aziendale e la pressione per cambiare i processi aziendali continuerà ad aumentare.

Leggi lo studio completo per scoprire come aiutiamo i clienti a utilizzare l'ERP per rendere operativa la sostenibilità. SAP e IBM comprendono come aiutare le aziende a spostare l'ago della bilancia sui loro impegni ESG, senza sacrificare le esigenze aziendali o la redditività.

 

Autore

Jonathan Wright

Global Managing Partner

IBM Consulting

Daniel Schmid

Chief Sustainability Officer

SAP
Soluzioni correlate
Soluzioni per le operazioni di business

Crea un business più resiliente con le soluzioni basate sull'AI per la gestione intelligente degli asset e per la supply chain.

 Esplora le soluzioni per le operazioni
IBM Blueworks Live

IBM Blueworks Live è un SaaS per la modellazione dei processi aziendali.

 Esplora Blueworks Live
Soluzioni di automazione aziendale

Scopri soluzioni di automazione dei processi aziendali che forniscono rapidamente automazioni intelligenti con strumenti a uso limitato di codice.

 Esplora le soluzioni di automazione
Fasi successive

Trasforma le tue operazioni di business con soluzioni IBM all'avanguardia nel settore. Migliora la produttività, l'agilità e l'innovazione attraverso workflow intelligenti e tecnologie di automazione.

 

 Esplora le soluzioni per le operazioni Esplora i servizi di intelligenza artificiale