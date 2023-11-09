In che modo l'ERP sta abbattendo i silos e promuovendo un cambiamento sostenibile

Sebbene molte organizzazioni abbiano stabilito obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) e assunto impegni ESG, guidati dallo scopo e dai requisiti normativi emergenti, devono affrontare diverse sfide nel passaggio dall'ambizione all'azione.

Un recente studio IBM® ha rilevato che i dirigenti globali citano i dati inadeguati (41%) come il principale ostacolo al loro progresso ESG, seguiti da barriere normative (39%), standard incoerenti (37%) e competenze inadeguate (36%). Gli impatti delle sfide legate ai dati stanno diventando visibili agli stakeholder aziendali, con i consumatori che prendono decisioni di acquisto, e persino di occupazione, in base ai progressi di un'azienda verso i propri obiettivi ESG.

Chi si è impegnato a colmare il green gap ha adottato processi incentrati sulla sostenibilità e ne sta raccogliendo i benefici. Se i dati sono un ostacolo fondamentale al successo, allora le aziende dovrebbero prendere in considerazione l'implementazione di una strategia ambientale che comprenda un impegno organizzativo completo verso risultati mirati specifici e utilizzare la tecnologia per accelerare e monitorare i progressi.

Un altro studio recente dell'IBM Institute for Business Value (IBV) e SAP ha intervistato 2.125 dirigenti senior coinvolti nelle strategie di sostenibilità ambientale delle loro organizzazioni. Lo studio ha prodotto un risultato sorprendente: le organizzazioni che superano la concorrenza in termini sia ambientali che finanziari vantano anche il sistema di pianificazione delle risorse (ERP) più coinvolto.

L'ERP è la tecnologia di registrazione, che riguarda praticamente tutti i processi aziendali organizzativi. Può collegare obiettivi finanziari e ambientali, mantenendo le metriche affidabili e accessibili. Se implementato insieme ad altri sistemi, l'ERP consente la trasparenza e la visibilità dei costi, consentendo di prendere decisioni ambientali, normative e aziendali critiche con maggiore coerenza e affidabilità.