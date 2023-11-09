In che modo l'ERP sta abbattendo i silos e promuovendo un cambiamento sostenibile

Sebbene molte organizzazioni abbiano stabilito obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) e assunto impegni ESG, guidati dallo scopo e dai requisiti normativi emergenti, devono affrontare diverse sfide nel passaggio dall'ambizione all'azione.
Un recente studio IBM® ha rilevato che i dirigenti globali citano i dati inadeguati (41%) come il principale ostacolo al loro progresso ESG, seguiti da barriere normative (39%), standard incoerenti (37%) e competenze inadeguate (36%). Gli impatti delle sfide legate ai dati stanno diventando visibili agli stakeholder aziendali, con i consumatori che prendono decisioni di acquisto, e persino di occupazione, in base ai progressi di un'azienda verso i propri obiettivi ESG.
Chi si è impegnato a colmare il green gap ha adottato processi incentrati sulla sostenibilità e ne sta raccogliendo i benefici. Se i dati sono un ostacolo fondamentale al successo, allora le aziende dovrebbero prendere in considerazione l'implementazione di una strategia ambientale che comprenda un impegno organizzativo completo verso risultati mirati specifici e utilizzare la tecnologia per accelerare e monitorare i progressi.
Un altro studio recente dell'IBM Institute for Business Value (IBV) e SAP ha intervistato 2.125 dirigenti senior coinvolti nelle strategie di sostenibilità ambientale delle loro organizzazioni. Lo studio ha prodotto un risultato sorprendente: le organizzazioni che superano la concorrenza in termini sia ambientali che finanziari vantano anche il sistema di pianificazione delle risorse (ERP) più coinvolto.
L'ERP è la tecnologia di registrazione, che riguarda praticamente tutti i processi aziendali organizzativi. Può collegare obiettivi finanziari e ambientali, mantenendo le metriche affidabili e accessibili. Se implementato insieme ad altri sistemi, l'ERP consente la trasparenza e la visibilità dei costi, consentendo di prendere decisioni ambientali, normative e aziendali critiche con maggiore coerenza e affidabilità.
I dati sulla sostenibilità di un'organizzazione possono essere difficili da ottenere a causa di processi aziendali isolati, dati inaffidabili e priorità aziendali non allineate. L'ERP scopre informazioni materiali in tempo reale su tutte le funzioni aziendali e mette i dati necessari nelle mani dei responsabili delle decisioni e degli operatori aziendali per un'esperienza utente semplificata. Questo nuovo accesso ai dati offre alle aziende la capacità di registrare, rendicontare e agire in base agli impegni ESG a livello aziendale e contribuire a risolvere molte delle complesse sfide e richieste di sostenibilità. Con questa visibilità, le persone possono vedere l'impatto delle loro decisioni e fidarsi dei risultati riportati, il che può accelerare il cambiamento culturale necessario per sostenere e accelerare la business transformation.
Anche se per alcuni può sembrare quasi impossibile fare progressi verso gli obiettivi ESG, ci sono organizzazioni che sono riuscite trovare la ricetta segreta per un successo più ecologico. Lo studio IBM e SAP sopra menzionato ha rilevato un gruppo di leader aziendali di alto livello (15%)—gli Abilitati alla sostenibilità ambientale (Abilitati), ovvero coloro che danno priorità attiva alla sostenibilità ambientale e implementano piani concreti e ben pubblicizzati per raggiungere gli obiettivi a un ritmo molto più rapido rispetto ai loro pari. Lo studio ha rilevato che le organizzazioni abilitate mettono la sostenibilità ambientale alla pari delle prestazioni finanziarie perché vedono la sostenibilità alimentare i risultati finanziari.
Il recente studio ha anche rilevato che gli Abilitati si affidano alle strutture di dati ERP per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, tra gli altri risultati eccezionali, tra cui:
Tutte le organizzazioni dovrebbero prenderne nota: in un'economia intrecciata, l'ERP può aiutare a popolare e standardizzare le iniziative condivise di sostenibilità.
Sostenibilità ed ERP sono sport di squadra che agiscono su valori reali e nessuna squadra può raggiungere il successo da sola. In qualità di partner strategici per le soluzioni di S/4HANA e di sostenibilità SAP, IBM e SAP riuniscono tecnologie e servizi con piattaforme su scala aziendale per aiutare le aziende ad abbattere i silos e integrare soluzioni in funzioni e operazioni aziendali critiche. La sostenibilità continua a essere un imperativo aziendale e la pressione per cambiare i processi aziendali continuerà ad aumentare.
Leggi lo studio completo per scoprire come aiutiamo i clienti a utilizzare l'ERP per rendere operativa la sostenibilità. SAP e IBM comprendono come aiutare le aziende a spostare l'ago della bilancia sui loro impegni ESG, senza sacrificare le esigenze aziendali o la redditività.
