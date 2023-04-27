Nel corso degli anni, l'Internet of Things (IoT) si è evoluto in qualcosa di molto più grande: l'Economy of Things (EoT). Il numero di cose connesse ha superato il numero di esseri umani connessi per la prima volta nel 2022. Il numero di dispositivi IoT connessi sta crescendo praticamente in ogni settore, e si prevede che raggiungerà i 29 miliardi in tutto il mondo entro il 2030.

L'IoT è diventato un nome estremamente familiare perché è un componente chiave degli oggetti di uso quotidiano, come elettrodomestici, automobili e prodotti di consumo. Inoltre, è diventato una parte fondamentale per la razionalizzazione, la semplificazione e le capacità tecnologiche complessive delle imprese.

Questi dispositivi IoT connessi costituiscono una spina dorsale critica di dati per i settori. E se quei dispositivi e i loro dati venissero sbloccati per condividere, monetizzare ed effettuare transazioni in modo autonomo in base al loro valore generato? Quale nuova innovazione organizzativa, intersettoriale o sociale potrebbe essere generata in conseguenza dei risultati? E qual è il ruolo che i fornitori di servizi di telecomunicazione svolgono nell'abilitare e scalare l'EoT?