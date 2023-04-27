Nel corso degli anni, l'Internet of Things (IoT) si è evoluto in qualcosa di molto più grande: l'Economy of Things (EoT). Il numero di cose connesse ha superato il numero di esseri umani connessi per la prima volta nel 2022. Il numero di dispositivi IoT connessi sta crescendo praticamente in ogni settore, e si prevede che raggiungerà i 29 miliardi in tutto il mondo entro il 2030.
L'IoT è diventato un nome estremamente familiare perché è un componente chiave degli oggetti di uso quotidiano, come elettrodomestici, automobili e prodotti di consumo. Inoltre, è diventato una parte fondamentale per la razionalizzazione, la semplificazione e le capacità tecnologiche complessive delle imprese.
Questi dispositivi IoT connessi costituiscono una spina dorsale critica di dati per i settori. E se quei dispositivi e i loro dati venissero sbloccati per condividere, monetizzare ed effettuare transazioni in modo autonomo in base al loro valore generato? Quale nuova innovazione organizzativa, intersettoriale o sociale potrebbe essere generata in conseguenza dei risultati? E qual è il ruolo che i fornitori di servizi di telecomunicazione svolgono nell'abilitare e scalare l'EoT?
L'EoT è abilitata dall'intelligenza artificiale, dai dati, dall'IoT e dalla blockchain, e apporta liquidità all'IoT. Segnala il superamento dei dispositivi IoT connessi sensibili al contesto in favore di un ambiente in cui i dispositivi IoT sono diventati essi stessi asset digitali, capaci di rilevabilità in tempo reale, indicizzazione e transazioni autonome.
Le società di telecomunicazioni svolgono un ruolo centrale nell'abilitare e scalare l'EoT e sono in una posizione unica per farlo. In modo simile a come i nostri dati digitali vengono attualmente scambiati e monetizzati da terze parti, fornire ai dispositivi connessi un'identità unica e la capacità di effettuare transazioni tramite un portafoglio digitale sblocca l'assetizzazione digitale o la liquefazione dell'IoT. L'identità di ancoraggio del dispositivo insieme ai metadati sul dispositivo stesso, ai dati sulla sua posizione e alle transazioni effettuate per proprio conto è la sua unità di valore.
Ad esempio, il camion di una flotta dotato di identità e portafoglio sicuri per l'EoT è in grado di pagare il proprio carburante presso una pompa altrettanto abilitata all'EoT senza che l'autista debba aprire l'app o presentare una carta di credito. La transazione che collega quel veicolo specifico alla pompa di carburante è un'unità di valore che rappresenta i partecipanti, il luogo, l'ora e l'importo della transazione.
Collegando insieme unità di valore correlate all'interno di un ecosistema di provider di servizi, costruiamo catene del valore che possono abbracciare i settori e costituire la base dell'innovazione intersettoriale nei processi, nelle operazioni e nei modelli di business.
I motori di crescita e innovazione dell'EoT si dividono in tre parti:
Le società di telecomunicazioni svolgono un ruolo centrale nel guidare la transizione dall'IoT all'EoT come abilitatore di tecnologia e conduttore di ecosistemi e valore collettivo.
L'adozione diffusa dell'EoT richiede una rete IoT quantum sicura (sensore, dispositivo edge, sistema core o sistema cloud) basata sul concetto di zero-trust di "non fidarsi mai, verificare sempre". Le società di telecomunicazioni possono estendere i dati aziendali sicuri e le funzionalità di AI fino all'edge delle loro reti, supportando la scoperta in tempo reale, l'uso e la monetizzazione di dati e casi d'uso EoT conformi.
Le società di telecomunicazioni possono anche svolgere il ruolo di provider di dati, operatori di mercato e intermediazione dei dati all'interno dell'ecosistema. Le piattaforme di dati verticali di proprietà e gestite da società di telecomunicazioni e destinate a un settore specifico come quello automobilistico, agricolo o dei servizi finanziari esistono già oggi. Collegando le piattaforme EoT a queste piattaforme di dati verticali, le società di telecomunicazioni possono facilmente sbloccare casi d'uso EoT specifici del settore, generando nuovi flussi di entrate "simili a quelli principali".
Le società di telecomunicazioni svolgono anche un ruolo importante come organizzatori e partecipanti di riferimento in ecosistemi IoT sostenibili, coinvolgendo i loro segmenti di clienti e consumatori aziendali e IoT. I dispositivi mobili diventano un ulteriore partecipante all'EoT come estensioni digitali di consumatori e utenti. La proprietà e il controllo dei consumatori sull'identità e sui dati personali sono un amplificatore e fattore chiave del valore dell'ecosistema EoT e per sbloccare i modelli di business e dell'innovazione B2B2C e B2C2B.
L'EoT è davanti a noi e rappresenta un'opportunità critica per le società di telecomunicazioni. Abbracciare l'evoluzione verso l'EoT consente alle società di telecomunicazioni di superare la connettività per diventare il cuore di piattaforme di mercato completamente nuove che portano e estendono nuovi servizi digitali e transazionali attraverso i settori.
La risoluzione di sfide complesse non avviene in modo isolato. Sfruttare le opportunità di innovazione offerte dall'Economy of Things richiede nuovi metodi di scambio di valore collettivo tra utenti, dispositivi e settori. È importante abbattere le barriere tra i settori per creare nuove catene del valore orientate ai risultati.
L'EoT richiede marketplace interoperabili di valore scambiabile basati su dati verificabili e affidabili che possono essere emersi al momento giusto e nel canale giusto.
Questi marketplace di valore possono assumere la forma di marketplace di dati, asset o developer. Ad esempio, puoi basarti sul camion della flotta iniziale e avere una visione aggregata dell'intera flotta e della cronologia dei rifornimenti, della mobilità e dei pagamenti. Quei dati particolari sono preziosi a livello interno, perché forniscono insight per ottimizzare i costi del carburante, il refresh dei veicoli, le raccomandazioni di percorso e il benessere generale degli autisti, ma sono utili anche a livello esterno per le aziende produttrici di carburanti, i produttori di veicoli, i rivenditori e altri marchi che desiderano creare esperienze di guida connesse per la propria la flotta.
In qualità di partecipante a un marketplace dei dati EoT, il proprietario della flotta può pubblicare e monetizzare asset di dati sostenuti da contratti intelligenti che ne regolano l'accessibilità e l'uso per garantirne la conformità. Può anche decidere di pubblicare servizi di dati sotto forma di API per facilitare soluzioni di sviluppo di terze parti che sfruttano i dati EoT.
Il valore collettivo risiede nell'ecosistema rappresentato e connesso di dispositivi EoT, utenti e partecipanti intersettoriali con l'effetto di rete innescato dall'adozione su larga scala. Man mano che più partecipanti entrano nell'ecosistema EoT, maggiore è il valore potenziale e il risultato collettivo dei casi d'uso.
I proprietari dei dati EoT forniscono il contesto di comportamento, utilizzo e interazione. I servizi di intermediazione dei dati, regolati dalle autorizzazioni del proprietario dei dati e dalle regole di sovranità dei dati, facilitano la scoperta, l'esplorazione e l'uso dei dati autorizzati tra i partecipanti pertinenti all'ecosistema.
Al centro dell'EoT c'è il consenso autorizzato dei proprietari dei dati degli utenti IoT che abilita e fa crescere marketplace di valore. I proprietari dei dati, siano essi consumatori o aziende, forniscono insight essenziali sul comportamento, sull'utilizzo e sull'interazione che aumentano e amplificano il valore dei dati dei dispositivi EoT. I proprietari dei dati devono quindi essere incentivati a condividere i dati generati/posseduti per creare ulteriore valore per l'ecosistema ed essere in grado di farlo preservando la privacy.
Un fattore chiave è l'adozione di identità decentralizzate e portafogli digitali per i proprietari di dati e i dispositivi IoT che forniscono sia un'identità di ancoraggio che un mezzo per effettuare transazioni con dispositivi connessi e asset.
Nel caso dei veicoli della flotta, collegare un autista specifico a un veicolo specifico sbloccherebbe i modelli di comportamento e di utilizzo dei veicoli specifici. Questo abbinamento potrebbe generare insight sul benessere specifico dell'autista e consigli personalizzati e contestualizzati per quell'autista particolare da parte della società di flotte o dei suoi partner di ecosistema. L'autista, in quanto proprietario dei dati relativi ai propri modelli comportamentali, dovrà essere adeguatamente incentivato a condividere i propri dati anonimizzati con l'ecosistema, tramite servizi a valore aggiunto o offerte di programmi di fedeltà.
L'ubiquità dei dispositivi connessi crea un mercato in continua espansione per l'approvvigionamento, la fusione e il perfezionamento dei dati in insight fruibili e reali. L'EoT deve essere costruito su piattaforme di innovazione aperte basate su un'infrastruttura interoperabile, standard comuni e un tessuto connettivo di dati e servizi. La progettazione di queste piattaforme di innovazione aperta è un esercizio collettivo, basato sui principi chiave di sistemi aperti, resilienza e basse barriere all'ingresso. L'accesso a questa infrastruttura è consentito dai marketplace di microservizi e dai toolkit in cui un livello di valore chiave è composto da dati, servizi di dati e prodotti di dati.
Per uno sguardo più approfondito su come si sta realizzando l'EoT, leggi il report IBM for Business Value di seguito.
