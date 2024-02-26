Nel mondo degli affari, ogni decisione incide sul risultato finale. Ecco perché l'analisi dell'impatto è cruciale: prevede le conseguenze di una decisione. In che modo una decisione inciderà sui clienti? Stakeholder? Vendite?

La data lineage aiuta durante queste indagini. Poiché il lineage crea un ambiente in cui report e dati sono affidabili, i team possono prendere decisioni più informate. La data lineage fornisce quell'affidabilità e anche di più.

Un ambito spesso trascurato dell'analisi dell'impatto è la resilienza IT. Questo punto cieco è diventato evidente nel marzo del 2021, quando CNA Financial è stata colpita da un attacco ransomware che ha causato un'estesa interruzione della rete. L'e-mail dell'azienda ha subito hacking, i consumatori sono andati nel panico e CNA Financial è stata costretta a pagare un riscatto da record di 40 milioni di dollari. È a questo punto che si rende necessaria un'analisi dell'impatto supportata dalla lineage. Se ci si trova di fronte a una minaccia, occorre esser pronti a contrastarla e sapere esattamente in che misura l'attività ne sarà interessata.

Inoltre, la resilienza IT è minacciata da disastri naturali, errori degli utenti, guasti delle infrastrutture, transizioni al cloud e altro ancora. Infatti, negli ultimi due anni il 76% delle organizzazioni ha subito un incidente che ha richiesto un piano di disaster recovery IT.

La maggior parte delle organizzazioni ha difficoltà con l'analisi dell'impatto, in quanto essa richiede risorse significative se eseguita manualmente. Ma grazie al lineage automatizzato di Manta, le organizzazioni finanziarie hanno riscontrato un aumento del 40% della produttività dei team di ingegneria dopo aver adottato la lineage.