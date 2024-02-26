Il settore dei servizi finanziari sta modernizzando la governance dei dati da oltre un decennio. Ma man mano che ci avviciniamo alla crisi economica globale, la necessità di una governance di alto livello è diventata sempre più urgente. Come possono le banche, le cooperative di credito e i consulenti finanziari stare al passo con le normative più esigenti, lottando al tempo stesso contro i budget limitati e l'aumento del turnover dei dipendenti?
La risposta è la data lineage. Abbiamo raccolto sei motivi chiave per cui le organizzazioni finanziarie si stanno rivolgendo a piattaforme di lineage come Manta per ottenere il controllo dei propri dati.
Nel mondo degli affari, ogni decisione incide sul risultato finale. Ecco perché l'analisi dell'impatto è cruciale: prevede le conseguenze di una decisione. In che modo una decisione inciderà sui clienti? Stakeholder? Vendite?
La data lineage aiuta durante queste indagini. Poiché il lineage crea un ambiente in cui report e dati sono affidabili, i team possono prendere decisioni più informate. La data lineage fornisce quell'affidabilità e anche di più.
Un ambito spesso trascurato dell'analisi dell'impatto è la resilienza IT. Questo punto cieco è diventato evidente nel marzo del 2021, quando CNA Financial è stata colpita da un attacco ransomware che ha causato un'estesa interruzione della rete. L'e-mail dell'azienda ha subito hacking, i consumatori sono andati nel panico e CNA Financial è stata costretta a pagare un riscatto da record di 40 milioni di dollari. È a questo punto che si rende necessaria un'analisi dell'impatto supportata dalla lineage. Se ci si trova di fronte a una minaccia, occorre esser pronti a contrastarla e sapere esattamente in che misura l'attività ne sarà interessata.
Inoltre, la resilienza IT è minacciata da disastri naturali, errori degli utenti, guasti delle infrastrutture, transizioni al cloud e altro ancora. Infatti, negli ultimi due anni il 76% delle organizzazioni ha subito un incidente che ha richiesto un piano di disaster recovery IT.
La maggior parte delle organizzazioni ha difficoltà con l'analisi dell'impatto, in quanto essa richiede risorse significative se eseguita manualmente. Ma grazie al lineage automatizzato di Manta, le organizzazioni finanziarie hanno riscontrato un aumento del 40% della produttività dei team di ingegneria dopo aver adottato la lineage.
Come discusso in precedenza, le minacce ai profitti della tua organizzazione sono innumerevoli. Che si tratti di un attacco ransomware riuscito o di una migrazione cloud mal pianificata, individuare il problema prima che possa causare danni è sempre meno costoso.
Ecco perché l'observability della pipeline di dati è così importante. Non protegge solo la tua organizzazione, ma anche i clienti che ti affidano il loro denaro.
La data lineage estende l'ambito dell'osservabilità dei dati per includere il trattamento dei dati o le pipeline di dati, oltre ai dati stessi. Con questa observability ampliata, gli incidenti possono essere prevenuti nella fase di progettazione o identificati nella fase di implementazione e test, per ridurre i costi di manutenzione e raggiungere una maggiore produttività.
I clienti Manta che hanno creato una lineage completa sono riusciti a risalire alla fonte dei problemi relativi ai dati con una velocità del 90% superiore rispetto al precedente approccio manuale. Questo significa che i team responsabili di sistemi specifici possono effettuare correzioni a qualsiasi problema in pochi minuti, secondo una ricerca di Manta.
Il settore finanziario è altamente regolamentato. Le istituzioni devono rispettare regolamenti come Basel III, SOC 2, FACT, BSA/AML e CECL.
Tutte queste normative richiedono un monitoraggio accurato dei dati. La tua organizzazione deve essere in grado di rispondere alle seguenti domande:
La data lineage aiuta a rispondere a queste domande creando visualizzazioni estremamente dettagliate dei flussi di dati. Puoi utilizzare questi report per tracciare e rendicontare accuratamente i dati e garantire la conformità normativa.
McKinsey prevede che 8 dollari su 10 per l'hosting IT saranno destinati al cloud entro il 2024. Nel settore finanziario, il 40% delle banche e il 41% delle cooperative di credito hanno già distribuito tecnologie cloud.
Tuttavia, se si è stati coinvolti nella migrazione di un sistema dati, si può comprendere quanto il processo sia complesso. Si prevede che circa 100 miliardi di dollari di finanziamenti per il cloud andranno sprecati nei prossimi tre anni e la maggior parte delle aziende cita i costi della migrazione come uno dei principali ostacoli all'adozione del cloud. Il processo è così complesso (e costoso) perché ogni sistema è composto da migliaia o milioni di parti interconnesse ed è impossibile migrare tutto in un unico passaggio.
Dividere il sistema in blocchi più piccoli di oggetti (report, tabelle, workflow, ecc.) può renderlo più gestibile, ma rappresenta un'altra sfida: come migrare una parte senza danneggiarne un'altra. Come capire quali parti possono essere raggruppate per ridurre al minimo il numero di dipendenze esterne?
Con la data lineage, ogni oggetto nel sistema migrato viene mappato e le dipendenze vengono documentate. I clienti Manta hanno utilizzato il data lineage per completare i loro progetti di migrazione il 40% più velocemente con il 30% risorse in meno.
Gli ingegneri dei dati, gli sviluppatori e i data scientist continuano a essere ruoli in rapida crescita e difficili da reclutare nel settore tecnologico. Il problema della carenza di talenti nell'ingegneria dei dati è diventato una crisi, aggravata dalla crescente complessità dei sistemi di dati. Nessuno vorrebbe sovraccaricare costantemente i preziosi data engineer con attività di routine, manuali (e frustranti) come perseguire incidenti di dati, valutare gli impatti dei cambiamenti pianificati o rispondere alle stesse domande sull'origine dei dati più e più volte.
La data lineage può aiutare ad automatizzare le attività di routine e abilitare il self-service ove possibile, permettendo ai data scientist e ad altri stakeholder di recuperare informazioni aggiornate sulla data lineage e sull'origine dei dati da soli, ogni volta che ne hanno bisogno. Una mappa dettagliata della data lineage consente inoltre un onboarding più rapido degli ingegneri dei dati per integrare ingegneri nuovi o meno esperti nel ruolo senza compromettere la stabilità e l'affidabilità dell'ambiente dati.
La governance dei dati non è una novità, soprattutto nel mondo finanziario. Il Comitato di Basilea ha pubblicato il BCBS 239 già nel 2013. La normativa era volta a rafforzare le funzionalità delle banche relative all'aggregazione di dati e alla rendicontazione dei dati relativi al rischio, aumentando la fiducia nei dati.
Gli sviluppatori di report, i data scientist e i data citizen hanno bisogno di dati affidabili per un processo decisionale accurato, tempestivo e sicuro. Ma nel complesso ambiente dei dati di oggi, si ha a che fare con server e infrastrutture dispersi, con conseguenti fonti di dati eterogenee e innumerevoli dipendenze dai dati. Serve una panoramica completa di tutte le fonti di dati per capire come i dati si spostano all'interno dell'organizzazione, comprendere tutti i punti di contatto e come interagiscono tra loro. È possibile fidarsi completamente dei dati solo quando se ne ha una comprensione completa.
La data lineage fornisce una panoramica completa di tutti i flussi di dati, fonti, trasformazioni e dipendenze. Garantirai report accurati, vedrai come sono stati ricavati i calcoli cruciali e acquisirai fiducia nel tuo framework e nella tua strategia di gestione dei dati.
Manta ha aiutato decine di clienti nel settore finanziario a comprendere i benefici della data lineage. Apportiamo intelligenza alla gestione dei metadati fornendo una soluzione automatizzata che ti aiuta ad aumentare la produttività, ad acquisire fiducia nei tuoi dati e ad accelerare la trasformazione digitale.
La piattaforma Manta include caratteristiche uniche per sfruttare al massimo la lineage, con più di 40 scanner completamente automatici e pronti all'uso. Inoltre, Manta collabora con i cataloghi di dati più diffusi; la nostra piattaforma si integra con cataloghi come Collibra, Informatica, Alation e altri.
Non attendere. Sfrutta oggi i vantaggi della data lineage automatica.
