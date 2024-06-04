Tradizionalmente, i sistemi HPC venivano costruiti on-premise. Tuttavia, i modelli di grandi dimensioni e i carichi di lavoro esistenti oggi spesso non sono compatibili con l'hardware che la maggior parte delle aziende dispone on-premise. Dati gli elevati costi iniziali per l'ottenimento di GPU, CPU e reti, nonché quelli per la creazione delle infrastrutture di data center necessarie per eseguire in modo efficiente l'elaborazione su larga scala, molte aziende hanno utilizzato fornitori di infrastrutture cloud che hanno già effettuato ingenti investimenti nel loro hardware. Per sfruttare appieno il valore del cloud pubblico e delle infrastrutture on-premise, molte organizzazioni stanno adottando un'architettura ibrida cloud incentrata sulla meccanica di trasformazione di parti del data center on-premise di un'azienda in infrastruttura cloud privato.

Adottando un approccio ibrido all'HPC in cui cloud e on-premise vengono utilizzati insieme, le organizzazioni possono sfruttare i punti di forza di entrambi, consentendo alle Organizzazioni di raggiungere l'agilità, la flessibilità e la sicurezza necessarie per soddisfare le loro esigenze. Ad esempio, IBM Cloud® HPC può aiutare le organizzazioni a gestire in modo flessibile carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo on-premise. Con la sicurezza e i controlli integrati nella piattaforma, IBM Cloud HPC consente inoltre alle organizzazioni di utilizzare l'HPC come servizio completamente gestito, aiutandole ad affrontare i rischi di terze e quarte parti.