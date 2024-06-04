Nell'ambiente competitivo di oggi, le aziende si trovano ad affrontare problemi computazionali complessi che richiedono una rapida risoluzione. Tali problemi potrebbero essere troppo complessi per essere gestiti da un singolo sistema o potrebbero richiedere un tempo prolungato per essere risolti. Per le aziende che hanno bisogno di risposte rapide, ogni minuto conta. Lasciare che i problemi persistano per settimane o mesi non è fattibile per le aziende determinate a rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza. Per affrontare queste sfide, le aziende di vari settori, come quelle dei semiconduttori, delle scienze della vita, della sanità, dei servizi finanziari e altro ancora, hanno adottato il calcolo ad alte prestazioni (HPC) per indirizzo.
Con l'HPC, le aziende sfruttano la velocità e le prestazioni offerte dalla collaborazione di computer potenti. Questo può essere particolarmente utile in mezzo a una spinta in costante crescita per costruire AI su scala sempre più ampia. Sebbene l'analisi di enormi quantità di dati possa sembrare impossibile, l'HPC consente l'uso di risorse computazionali di fascia alta in grado di eseguire molti calcoli rapidamente e in parallelo per aiutare le aziende a ottenere insight più velocemente. Allo stesso tempo, l'HPC viene utilizzato per aiutare le aziende a portare nuovi prodotti sul mercato. Viene anche utilizzato per gestire meglio i rischi e altro ancora, motivo per cui un numero crescente di aziende lo sta adottando.
Più comunemente, le aziende che eseguono carichi di lavoro con picchi di attività scoprono di superare la capacità di calcolo disponibile on-premise. Questo è un esempio di come il cloud computing può aumentare l'HPC on-premise per trasformare l'approccio aziendale all'HPC con Risorse cloud. Il cloud può aiutare ad indirizzo i picchi di domanda durante i cicli di sviluppo dei prodotti, che possono durare da una breve durata a una durata più lunga, e consentire alle Organizzazioni di accedere alle Risorse e alle funzionalità di cui potrebbero non aver bisogno 24 ore su 24. Le aziende che utilizzano l'HPC dal cloud possono utilizzare al meglio i benefici di una maggiore flessibilità, una maggiore scalabilità, una migliore agilità, una migliore efficienza dei costi e altro ancora.
Cadence è un innovatore globale nell'automazione della progettazione elettronica (EDA) con oltre 30 anni di esperienza nel software computazionale. Ha aiutato aziende di tutto il mondo a progettare prodotti elettronici che guidano le tecnologie emergenti odierne, compresi i chip. La crescente domanda di più chip, insieme all'integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico da parte dell'azienda nei suoi processi EDA, significa che il loro fabbisogno di potenza di calcolo è ai massimi storici. Per le organizzazioni del settore EDA come Cadence, le soluzioni che consentono ai carichi di lavoro di passare senza problemi dall'ambiente on-premise al cloud, consentendo anche la differenziazione da progetto a progetto, sono fondamentali.
Cadence utilizza IBM Cloud HPC con IBM Spectrum LSF come workload scheduler per supportare lo sviluppo di software di progettazione di chip e sistemi, che richiede soluzioni innovative, potenti Risorse e supporto di sicurezza avanzato. Utilizzando IBM Cloud HPC, Cadence segnala un miglioramento dei tempi di soluzione, miglioramenti delle prestazioni, riduzioni dei costi e gestione semplificata del workload.
Inoltre, Cadence capisce in prima persona che il passaggio al cloud può richiedere nuove conoscenze e funzionalità che non tutte le aziende possiedono. Il portfolio completo di Cadence cloud mira ad aiutare i clienti di tutto il mondo a sfruttare le possibilità del cloud con Cadence cloud service gestito come soluzione chiavi in mano ideale per start-up e clienti di piccole e medie dimensioni e con l'opzione cloud gestita dal cliente nota come Cloud Passport per abilitare gli strumenti Cadence per i clienti delle grandi imprese. Cadence si dedica a offrire ai propri clienti un percorso facile verso il cloud mettendoli in contatto con fornitori di servizi competenti, come IBM, le cui piattaforme possono essere utilizzate per implementare gli strumenti Cadence in ambienti cloud. Per le aziende che vogliono promuovere l'innovazione su larga scala, il modello Cadence Cloud Passport può fornire l'accesso a strumenti software pronti per il cloud da utilizzare su IBM Cloud.
Tradizionalmente, i sistemi HPC venivano costruiti on-premise. Tuttavia, i modelli di grandi dimensioni e i carichi di lavoro esistenti oggi spesso non sono compatibili con l'hardware che la maggior parte delle aziende dispone on-premise. Dati gli elevati costi iniziali per l'ottenimento di GPU, CPU e reti, nonché quelli per la creazione delle infrastrutture di data center necessarie per eseguire in modo efficiente l'elaborazione su larga scala, molte aziende hanno utilizzato fornitori di infrastrutture cloud che hanno già effettuato ingenti investimenti nel loro hardware. Per sfruttare appieno il valore del cloud pubblico e delle infrastrutture on-premise, molte organizzazioni stanno adottando un'architettura ibrida cloud incentrata sulla meccanica di trasformazione di parti del data center on-premise di un'azienda in infrastruttura cloud privato.
Adottando un approccio ibrido all'HPC in cui cloud e on-premise vengono utilizzati insieme, le organizzazioni possono sfruttare i punti di forza di entrambi, consentendo alle Organizzazioni di raggiungere l'agilità, la flessibilità e la sicurezza necessarie per soddisfare le loro esigenze. Ad esempio, IBM Cloud® HPC può aiutare le organizzazioni a gestire in modo flessibile carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo on-premise. Con la sicurezza e i controlli integrati nella piattaforma, IBM Cloud HPC consente inoltre alle organizzazioni di utilizzare l'HPC come servizio completamente gestito, aiutandole ad affrontare i rischi di terze e quarte parti.
Utilizzando cloud service tramite piattaforme come IBM Cloud HPC, le aziende possono risolvere molte delle sfide più difficili. Man mano che le organizzazioni Continuano ad adottare l'HPC, dovrebbero considerare come un approccio al cloud ibrido possa integrare le tradizionali distribuzione dell'infrastruttura HPC on-premise.
