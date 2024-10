Se di recente hai adottato una nuova tecnologia non utilizzata a pieno o se hai un fatturato ricorrente in un'area della tua attività, l'analisi dei processi aziendali (BPA) è uno strumento utile per scoprire le ragioni di questi risultati e per apportare quindi miglioramenti ai processi.

I tuoi obiettivi aziendali determinano dove e come implementare l'analisi dei processi aziendali. Le organizzazioni che attribuiscono valore alla risoluzione dei problemi e al miglioramento dei processi a livello aziendale e dei dipendenti come elementi fondamentali della propria cultura, gettano le basi per un morale più alto, un turnover più basso e una migliore esperienza del cliente. Quindi, sia che applichi strumenti di analisi dei processi aziendali in modo informale, sia che verifichi formalmente i processi su base trimestrale o annuale, dovrebbe essere una parte fondamentale della tua funzione aziendale.

L'analisi dei processi aziendali inizia con l'analisi as-is dei processi. La mappatura dei processi aziendali è uno strumento comune utilizzato nella BPA. Si tratta di una risorsa visiva e di un documento importante da utilizzare per l'analisi. Utilizzando la documentazione e gli insight ottenuti dall'analisi, l'organizzazione può quindi creare un piano di miglioramento dei processi aziendali. I piani di miglioramento aziendale generano di solito nuovi modelli di processi aziendali, utilizzando diagrammi di flusso, con flussi di processo migliorati.

Tieni presente che l'analisi dei processi aziendali si riferisce esclusivamente ai processi operativi aziendali. Non si tratta del metodo per analizzare aree di attività che non sono specificamente legate ai processi. L'analisi dei processi nelle aziende è una disciplina a sé stante. Si tratta di una guida per ottimizzare ogni area operativa della tua attività.

Ecco alcuni esempi di BPA: