I responsabili delle risorse umane stanno mettendo la blockchain al proprio servizio

Il
settore delle risorse umane (HR) in Giappone sta subendo una trasformazione. L'occupazione a vita non è più garantita e le promozioni per anzianità hanno iniziato a crollare. Inoltre, il mercato del lavoro è sempre più globalizzato, ecco perché le aziende giapponesi stanno esplorando nuovi stili di lavoro più vicini a quelli del resto del mondo.
In particolare, molti datori di lavoro ora consentono ai dipendenti di svolgere lavori secondari, il che porta sul mercato un afflusso di liberi professionisti e collaboratori esterni. Mentre queste persone cercano un nuovo lavoro, i professionisti delle risorse umane generalmente lavorano in isolamento utilizzando noiosi metodi manuali per esaminare storie lavorative, competenze, risultati e referenze.
Noi di Persol Career Co., sapevamo che doveva esserci un modo migliore per verificare che le credenziali fossero aggiornate, accurate e non alterate solo per trovare un lavoro. Un modo migliore per memorizzare informazioni personali nei sistemi IT, proteggendole al contempo da hacker e modifiche fraudolente. Un modo migliore per i lavoratori di aggiornare i propri curriculum e condividerli in modo sicuro tra i selezionatori e i datori di lavoro preferiti.
Abbiamo ipotizzato che una rete blockchain possa fornire il framework per risolvere questi problemi. Ma avevamo bisogno di assistenza per testare le nostre ipotesi e sviluppare una soluzione.
Ci siamo rivolti a IBM® Garage, che ha ospitato un workshop sull'Enterprise Design Thinking con personale esperto dell'IBM Blockchain Platform, l'Hyperledger Fabric open source della Linux Foundation e di casi d'uso globali di successo. Il nostro team comprendeva personale IT e uomini d'affari che rappresentavano la comunità degli utenti delle risorse umane.
Utilizzando il design thinking, il team di Garage non ha impiegato molto a sviluppare un Minimum Viable Product (MVP) con un potenziale enorme. Sempre in forma di prototipo, la soluzione crea una rete Blockchain autorizzata ideale per memorizzare, verificare e condividere la storia lavorativa dei dipendenti tra un consorzio di datori di lavoro, società di risorse umane e organizzazione dei dipendenti. Offre benefici significativi agli stakeholder nel mercato del lavoro e persino al tessuto sociale giapponese.
Durante il workshop di Garage, è stato fantastico poter chiedere agli esperti di Hyperledger se le nostre ipotesi erano corrette e ricevere una conferma. Il team IBM ci ha anche dato molte nuove idee e ha dimostrato come la blockchain possa semplificare i processi delle risorse umane. Un fattore chiave è il registro distribuito della Blockchain, un ambiente a prova di manomissione e ricco di sicurezza per la condivisione di informazioni sulla cronologia lavorativa, assolutamente fondamentale per chi cerca lavoro e per i datori.
Una volta che le informazioni personali sono memorizzate nella blockchain, le persone in cerca di lavoro possono renderle disponibili condividendo una chiave digitale e il personale delle risorse umane può cercare nella rete candidati qualificati. In questo modo sarà più facile selezionare i candidati e inserirli in posizioni corrispondenti alle loro qualifiche e ai loro interessi. E i lavoratori potranno scegliere i propri percorsi di carriera in modo più autonomo.
In generale, riteniamo che applicando la blockchain al mercato delle risorse umane, possiamo aiutare le persone a massimizzare i propri punti di forza e realizzare il proprio potenziale.
Per aiutare la nostra rete a crescere fino al punto desiderato, noi di Persol invitiamo le organizzazioni delle risorse umane e dei dipendenti a unirsi al consorzio. La blockchain delle risorse umane è una piattaforma condivisibile. Incoraggiamo i nuovi partecipanti a sfruttare la parte condivisibile per introdurre nuovi stili di lavoro e contribuire a creare un modo migliore per gestire le risorse umane.
Di tanto in tanto, invitiamo leader di pensiero del settore, esperti accademici e partner a condividere le loro opinioni e insight sulle tendenze attuali della blockchain sul blog Blockchain Pulse. Sebbene le opinioni contenute in questi post siano le loro e non riflettano necessariamente le opinioni di IBM, questo blog si impegna ad accogliere tutti i punti di vista nella conversazione.