I responsabili delle risorse umane stanno mettendo la blockchain al proprio servizio

Una volta che le informazioni personali sono memorizzate nella blockchain, le persone in cerca di lavoro possono renderle disponibili condividendo una chiave digitale e il personale delle risorse umane può cercare nella rete candidati qualificati. In questo modo sarà più facile selezionare i candidati e inserirli in posizioni corrispondenti alle loro qualifiche e ai loro interessi. E i lavoratori potranno scegliere i propri percorsi di carriera in modo più autonomo.

In generale, riteniamo che applicando la blockchain al mercato delle risorse umane, possiamo aiutare le persone a massimizzare i propri punti di forza e realizzare il proprio potenziale.

Per aiutare la nostra rete a crescere fino al punto desiderato, noi di Persol invitiamo le organizzazioni delle risorse umane e dei dipendenti a unirsi al consorzio. La blockchain delle risorse umane è una piattaforma condivisibile. Incoraggiamo i nuovi partecipanti a sfruttare la parte condivisibile per introdurre nuovi stili di lavoro e contribuire a creare un modo migliore per gestire le risorse umane.

