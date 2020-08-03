I responsabili delle risorse umane stanno mettendo la blockchain al proprio servizio

settore delle risorse umane (HR) in Giappone sta subendo una trasformazione. L'occupazione a vita non è più garantita e le promozioni per anzianità hanno iniziato a crollare. Inoltre, il mercato del lavoro è sempre più globalizzato, ecco perché le aziende giapponesi stanno esplorando nuovi stili di lavoro più vicini a quelli del resto del mondo.

In particolare, molti datori di lavoro ora consentono ai dipendenti di svolgere lavori secondari, il che porta sul mercato un afflusso di liberi professionisti e collaboratori esterni. Mentre queste persone cercano un nuovo lavoro, i professionisti delle risorse umane generalmente lavorano in isolamento utilizzando noiosi metodi manuali per esaminare storie lavorative, competenze, risultati e referenze.

La blockchain potrebbe risolvere questo problema?

Noi di Persol Career Co., sapevamo che doveva esserci un modo migliore per verificare che le credenziali fossero aggiornate, accurate e non alterate solo per trovare un lavoro. Un modo migliore per memorizzare informazioni personali nei sistemi IT, proteggendole al contempo da hacker e modifiche fraudolente. Un modo migliore per i lavoratori di aggiornare i propri curriculum e condividerli in modo sicuro tra i selezionatori e i datori di lavoro preferiti.

Abbiamo ipotizzato che una rete blockchain possa fornire il framework per risolvere questi problemi. Ma avevamo bisogno di assistenza per testare le nostre ipotesi e sviluppare una soluzione.

Ci siamo rivolti a IBM® Garage, che ha ospitato un workshop sull'Enterprise Design Thinking con personale esperto dell'IBM Blockchain Platform, l'Hyperledger Fabric open source della Linux Foundation e di casi d'uso globali di successo. Il nostro team comprendeva personale IT e uomini d'affari che rappresentavano la comunità degli utenti delle risorse umane.

Vantaggi reali per gli stakeholder delle risorse umane

Utilizzando il design thinking, il team di Garage non ha impiegato molto a sviluppare un Minimum Viable Product (MVP) con un potenziale enorme. Sempre in forma di prototipo, la soluzione crea una rete Blockchain autorizzata ideale per memorizzare, verificare e condividere la storia lavorativa dei dipendenti tra un consorzio di datori di lavoro, società di risorse umane e organizzazione dei dipendenti. Offre benefici significativi agli stakeholder nel mercato del lavoro e persino al tessuto sociale giapponese.

Durante il workshop di Garage, è stato fantastico poter chiedere agli esperti di Hyperledger se le nostre ipotesi erano corrette e ricevere una conferma. Il team IBM ci ha anche dato molte nuove idee e ha dimostrato come la blockchain possa semplificare i processi delle risorse umane. Un fattore chiave è il registro distribuito della Blockchain, un ambiente a prova di manomissione e ricco di sicurezza per la condivisione di informazioni sulla cronologia lavorativa, assolutamente fondamentale per chi cerca lavoro e per i datori.

Snellire i processi di assunzione

Una volta che le informazioni personali sono memorizzate nella blockchain, le persone in cerca di lavoro possono renderle disponibili condividendo una chiave digitale e il personale delle risorse umane può cercare nella rete candidati qualificati. In questo modo sarà più facile selezionare i candidati e inserirli in posizioni corrispondenti alle loro qualifiche e ai loro interessi. E i lavoratori potranno scegliere i propri percorsi di carriera in modo più autonomo.

In generale, riteniamo che applicando la blockchain al mercato delle risorse umane, possiamo aiutare le persone a massimizzare i propri punti di forza e realizzare il proprio potenziale.

Per aiutare la nostra rete a crescere fino al punto desiderato, noi di Persol invitiamo le organizzazioni delle risorse umane e dei dipendenti a unirsi al consorzio. La blockchain delle risorse umane è una piattaforma condivisibile. Incoraggiamo i nuovi partecipanti a sfruttare la parte condivisibile per introdurre nuovi stili di lavoro e contribuire a creare un modo migliore per gestire le risorse umane.

Autore

Yuta Tsuge

Yuta Tsuge