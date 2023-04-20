I clienti e i dipendenti di oggi si aspettano un'esperienza utente in tempo reale, personalizzata e connessa su qualsiasi piattaforma. Man mano che le applicazioni aziendali crescono e si evolvono per soddisfare queste esigenze, l'Integrazione tra le applicazioni è diventata sempre più importante. La creazione manuale di integrazioni point-to-point richiede tempo, è inefficiente e costoso; e le Organizzazioni hanno bisogno di un modo migliore per consumare e condividere i dati, nonché di un modo più flessibile e Agile per aggiungere nuove caratteristiche e soluzioni. È qui che le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) possono aiutare. La connettività guidata da API, nota anche come Integrazione guidata da API o connettività API, soddisfa questi requisiti per aiutare le organizzazioni ad abbattere i silos di dati, migliorare la collaborazione, rispondere rapidamente ai cambiamenti e aumentare l'innovazione.

Un'API è un insieme di regole definite che consentono alle diverse applicazioni di comunicare tra loro. Le API forniscono un modo moderno ed efficiente per consentire ad altri di accedere e utilizzare i dati e i servizi di un'organizzazione, consentendo alle aziende di aprire i dati e le funzionalità delle applicazioni in tutto il loro ecosistema, inclusi sviluppatori esterni di terze parti, business partner e dipartimenti interni all'interno delle loro organizzazioni.

Le API sono elementi costitutivi leggeri e modulari che possono essere riutilizzati e confezionati insieme in più applicazioni per garantire coerenza e scalabilità e possono essere ugualmente protetti e controllati. Non sorprende quindi che l'adozione delle API sia salita alle stelle negli ultimi anni. Si stima che il 75 percento (Fonte: IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions, novembre 2022) di tutte le aziende utilizzerà le API entro il prossimo anno, sia internamente che esternamente, in diversi settori e in un'ampia varietà di casi d'uso.