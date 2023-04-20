I clienti e i dipendenti di oggi si aspettano un'esperienza utente in tempo reale, personalizzata e connessa su qualsiasi piattaforma. Man mano che le applicazioni aziendali crescono e si evolvono per soddisfare queste esigenze, l'Integrazione tra le applicazioni è diventata sempre più importante. La creazione manuale di integrazioni point-to-point richiede tempo, è inefficiente e costoso; e le Organizzazioni hanno bisogno di un modo migliore per consumare e condividere i dati, nonché di un modo più flessibile e Agile per aggiungere nuove caratteristiche e soluzioni. È qui che le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) possono aiutare. La connettività guidata da API, nota anche come Integrazione guidata da API o connettività API, soddisfa questi requisiti per aiutare le organizzazioni ad abbattere i silos di dati, migliorare la collaborazione, rispondere rapidamente ai cambiamenti e aumentare l'innovazione.
Un'API è un insieme di regole definite che consentono alle diverse applicazioni di comunicare tra loro. Le API forniscono un modo moderno ed efficiente per consentire ad altri di accedere e utilizzare i dati e i servizi di un'organizzazione, consentendo alle aziende di aprire i dati e le funzionalità delle applicazioni in tutto il loro ecosistema, inclusi sviluppatori esterni di terze parti, business partner e dipartimenti interni all'interno delle loro organizzazioni.
Le API sono elementi costitutivi leggeri e modulari che possono essere riutilizzati e confezionati insieme in più applicazioni per garantire coerenza e scalabilità e possono essere ugualmente protetti e controllati. Non sorprende quindi che l'adozione delle API sia salita alle stelle negli ultimi anni. Si stima che il 75 percento (Fonte: IDC FutureScape: Top 10 Worldwide Future of Connectedness Predictions, novembre 2022) di tutte le aziende utilizzerà le API entro il prossimo anno, sia internamente che esternamente, in diversi settori e in un'ampia varietà di casi d'uso.
Sebbene le API stiano cambiando il modo di fare business, possono diventare ingombranti. Un'organizzazione tipica ha 15.564 API in uso oggi (Fonte: ricerca, sponsorizzata da Noname). Quando si verificano modifiche, ad esempio l'aggiunta di una nuova origine dati o una modifica a un'origine dati esistente, può essere impossibile per il personale IT continuare a codificare le API a mano.
La connettività basata su API è un modo moderno per integrare applicazioni e dati tramite API riutilizzabili. Sostituisce lo stile di integrazione point-to-point eccessivamente complesso per consentire un'architettura più flessibile, scalabile e agile. L'utilizzo delle API che possono essere gestite, protette, pubblicate e monetizzate utilizzando il software di API management — come asset riutilizzabili consente un'integrazione più rapida, efficiente e scalabile.
Un approccio alla connettività basato sulle API aiuta le organizzazioni nei seguenti modi:
La connettività basata su API è composta da due tecnologie complementari: integrazione delle applicazioni e API management.
Il software di API management consente di governare, gestire, proteggere e monetizzare le API. L'integrazione delle applicazioni, come suggerisce il nome, è responsabile della loro implementazione e integrazione indipendentemente dal formato. L'integrazione delle applicazioni consente inoltre agli utenti di creare e autore API, mentre la gestione API fornisce metodi per controllarle.
Le piattaforme di integrazione delle applicazioni che supportano le API offrono l'opportunità di cambiare il modo in cui operano i team IT, consentendo ai tecnologi aziendali e agli sviluppatori meno esperti di comporre app e integrazioni, oltre a consentire al personale IT di concentrarsi su priorità più strategiche come attività e governance più complesse e generatrici di entrate.
IBM® utilizza un approccio modulare ma integrato alla connettività basata sulle API, che consente alle organizzazioni di acquistare solo ciò di cui hanno bisogno. ibm api connect® è una soluzione di gestione API che supporta l'intero ciclo di vita delle API e consente ai provider di creare e gestire le API. Possono proteggere le API utilizzando politiche di sicurezza e di governance già pronte. Allo stesso modo, possono condividere le API all'interno e all'esterno dell'Organizzazione utilizzando il portale dello sviluppatore App Connect e promuovere il riutilizzo. Possono anche scoprire le API esistenti tramite il portale dello sviluppatore in modalità self-service e riutilizzare le API esistenti per altri progetti.
IBM App Connect è una piattaforma applicativa intuitiva su cui creare e riutilizzare le API. Con un'interfaccia a uso limitato di codice adatta agli utenti business, aiuta a semplificare l'integrazione delle applicazioni e ad aumentare la riusabilità delle API. È disponibile come offerta SaaS o on-premise. Con IBM App Connect, gli utenti business e gli specialisti di Integrazione possono scoprire le API esistenti tramite il catalogo App Connect. Possono riutilizzare le API esistenti nei progetti di integrazione di app/dati e possono creare nuove API da flussi di integrazione basati su modelli.
Entrambi sono componenti chiave della soluzione IBM iPaaS. La stretta integrazione tra App Connect e API Connect consente alle organizzazioni di collaborare e innovare. Un'API creata con API Connect può essere scoperta e importata nel catalogo dei connettori App Connect e un utente di App Connect può creare un flusso per un'API, quindi proteggerlo e applicare le policy del gateway, il tutto all'interno della stessa esperienza utente. Prova come interagiscono con la versione di prova di 30 giorni di App Connect e la versione di prova di 30 giorni di API Connect.
