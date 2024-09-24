L'ottimizzazione dell'intera infrastruttura di ricarica delle batterie sarà fondamentale anche per aprire la strada a un'ampia adozione dei veicoli elettrici. Ad esempio, l'AI sarà probabilmente parte integrante della "ricarica intelligente", in cui gli algoritmi monitorano la salute e lo stato della batteria e suggeriscono punti e tempi di ricarica ottimali per garantire la massima autonomia e durata. L'AI può anche aiutare con il monitoraggio della sicurezza e la risposta agli incidenti sia per i veicoli che per le reti di ricarica.

Gli algoritmi di machine e deep learning, combinati con sensori e telecamere, stanno già fornendo assistenza in auto ai driver che desiderano migliorare la sicurezza e l'efficienza del proprio veicolo. La Volkswagen, ad esempio, ha integrato l'AI generativa in molte delle sue auto in modo che i driver possano alla fine, ad esempio, chiedere di reindirizzare l'auto verso la stazione di ricarica per veicoli elettrici più vicina.

A lungo termine, possiamo aspettarci che l'AI trasformi il mercato dei veicoli elettrici e i trasporti in modo più ampio, poiché integra i sistemi di assistenza al conducente e la guida autonoma, consente la manutenzione predittiva e aiuta l'integrazione con la rete intelligente. In definitiva, la strada da percorrere per l'innovazione dei veicoli elettrici è senza limiti e l'AI sta solo contribuendo a renderla più fluida.