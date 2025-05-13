Malware Rilide: come le estensioni del browser stanno cambiando gli attacchi informatici

In passato, la maggior parte degli attacchi "man-in-the-browser" veniva eseguita tramite malware che scansionava la memoria del browser per identificare specifici pattern HTML e iniettava un tag <script> direttamente nel contenuto in memoria della pagina. Nonostante l'intento malevolo, questi script erano comunque soggetti ai meccanismi di sicurezza del browser, come operare in un ambiente sandbox, aderire alla politica della stessa origine e essere legati al ciclo di vita della pagina in cui erano stati inseriti.

Ad esempio, gli script iniettati non potevano accedere a cookie o risorse da altre fonti, né potevano persistere o eseguirsi una volta chiusa la pagina.

Al contrario, gli attacchi moderni che utilizzano estensioni del browser dannose superano la maggior parte di queste limitazioni. Le estensioni funzionano indipendentemente da una specifica pagina web, il che consente loro di essere eseguite in modo persistente in background. Inoltre, dispongono di privilegi elevati, che consentono loro di aggirare le restrizioni di origine identica, di accedere alle risorse del browser, come i cookie o lo storage e di rimanere attivi anche quando non ci sono pagine aperte. Questo cambiamento ha reso le estensioni del browser uno strumento potente per gli aggressori, garantendo un livello di persistenza e controllo ben superiore ai tradizionali metodi di iniezione web.

Le estensioni hanno anche introdotto un cambiamento nel contesto di esecuzione di JavaScript, che ha i suoi benefici dannosi. Le iniezioni web tradizionali venivano eseguite nello stesso contesto del codice dell'applicazione web, compresi gli strumenti di sicurezza. Qualsiasi prova lasciata sul posto (come elementi di script, richieste di rete, variabili js, ecc.) poteva rendere il malware rilevabile.

Ora, oltre al contesto della pagina, ci sono due diversi ambienti JavaScript:

Innanzitutto, c'è il contesto dello script del contenuto, che ha accesso al documento della pagina, ma è parzialmente isolato dall'ambiente principale della pagina. Inoltre, esiste un contesto di codice in background (un service worker), che non ha accesso al content script e all'ambiente della pagina principale.

Tutte le comunicazioni tra questi contesti avvengono attraverso interfacce definite del browser che non sono visibili alla pagina o ai suoi sviluppatori. La maggior parte dei comportamenti e delle prove di estensione sono isolati per progettazione e il rilevamento è particolarmente difficile se non vi è alcuna modifica al documento principale.

Oltre a offrire una maggiore evasione, lo sviluppo di estensioni del browser è anche semplice, grazie alle ampie funzionalità integrate e alle autorizzazioni fornite dalle moderne API del browser. L'analisi seguente dimostra come le estensioni rendano più facile sviluppare attacchi complessi.

Dato l'aumento del controllo, della persistenza, delle funzionalità e della facilità di sviluppo offerte dalle estensioni, il passaggio dalle tradizionali tecniche di "man-in-the-browser" agli attacchi basati sulle estensioni non è solo comprensibile, ma anche inevitabile, nell'evoluzione delle minacce basate sul browser.